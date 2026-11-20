큰사진보기 ▲호주 NSW주에서 시신을 흙으로 분해하는 '인체 퇴비화' 장례 방식이 합법화됐다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

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호주 뉴사우스웨일스(NSW)주가 매장과 화장에 이어 '인체 퇴비화(Human Composting·자연 유기 환원법)'를 새로운 장례 방식으로 인정했다.<호주 톱뉴스(Australian TOP News)>는 19일(현지 시간) 보도를 통해 NSW주 의회가 시신을 흙으로 환원하는 장례 방식을 허용하는 법안을 통과시켰다고 전했다. 호주 주(State) 단위에서 인체 퇴비화가 합법화된 것은 이번이 처음이다.NSW주 의회 공식 기록에 따르면 무소속 알렉스 그린위치(Alex Greenwich) 의원이 발의한 '공중보건법 개정안(Public Health Amendment (Terramation) Bill 2026)'은 지난 10월 15일 하원을 통과했고, 10월 21일 상원에서도 만장일치로 가결됐다. 이어 10월 28일 왕실 재가(Assent)를 받았다.법안에 등장하는 '테라메이션(Terramation)'은 땅과 흙을 뜻하는 라틴어 '테라(Terra)'에서 나온 말이다. 고인의 시신을 전용 용기에 나무 조각이나 짚 같은 유기물과 함께 넣고, 온도와 습도, 공기 순환을 조절해 미생물이 자연스럽게 분해하도록 하는 방식이다. 일반적으로 약 30일간의 분해 과정을 거친 뒤 추가적인 안정화 과정을 진행한다. 모든 과정이 끝나면 유기물은 흙으로 환원된다.한 사람의 시신에서 만들어지는 흙은 약 110kg에 이르는 것으로 알려졌다. 유가족에게 흙을 돌려주거나 자연 복원 사업에 활용하는 방안도 제시되고 있다. 다만 구체적으로 어디에, 어떤 방식으로 사용할 수 있을지는 앞으로 마련될 세부 규정에 따라 달라진다.호주에서 이 낯선 장례 방식이 의회 문턱을 넘은 데는 현실적인 이유가 있다. 시드니를 비롯한 NSW주 대도시에서는 묘지 부지가 빠르게 줄어들고 있다. 2023년 NSW주 정부가 실시한 공영 묘지 감사에서도 일부 종교 공동체의 매장 공간이 부족해질 수 있다는 우려가 제기됐다.화장 역시 환경 문제에서 자유롭지 않다. 시신을 태우는 과정에서 상당한 에너지가 사용되고 온실가스가 배출되기 때문이다. 매장할 땅은 부족하고 화장에 따른 환경 부담도 커지는 상황에서 인체 퇴비화가 새로운 대안으로 떠오른 것이다.그렇다고 당장 이 장례 방식을 이용할 수 있는 것은 아니다. 법안이 통과됐지만 실제 시행까지는 준비할 시간이 더 필요하다. 주 정부는 전용 시설의 인허가 기준과 위생·유해 관리, 유가족에게 흙을 인도하는 절차 등을 마련해야 한다.관련 규정과 시행 준비에는 최대 2년이 주어졌다. 이에 따라 제도가 본격적으로 시행되는 시점은 2028년 하반기가 될 전망이다. 실제 전용 시설이 언제 문을 열지는 아직 정해지지 않았다.의회 심의 과정에서는 의원들의 개인적인 장례 선택도 화제가 됐다. 현지 매체 <더 데일리 오즈(The Daily Aus)> 등에 따르면 존 러딕(John Ruddick) 상원의원은 토론에서 "매장이나 화장은 늘 내키지 않았다"며 "내 유언장에도 인체 퇴비화를 적을 생각이다. 내가 흙이 된 자리에 유칼립투스 나무가 자라는 모습이 마음에 든다"고 말했다.반면 신중하게 접근해야 한다는 의견도 나왔다. 수잔 카터(Susan Carter) 상원의원은 법안 취지에는 공감하면서도 인체 퇴비화가 단순한 퇴비 처리처럼 취급돼서는 안 된다고 강조했다. 고인에 대한 예우와 존엄성이 마지막까지 지켜지도록 엄격한 규정을 마련해야 한다는 것이다. 실제로 법안에는 본인의 생전 의사에 반하는 인체 퇴비화를 금지하고, 하나의 용기에 한 사람의 시신만 안치하도록 하는 내용이 담겼다.호주에 살다 보면 장례 역시 개인의 선택으로 받아들이는 모습을 자주 접한다. 하지만 유교적 장례 문화와 묏자리에 대한 정서가 여전히 남아 있는 한인 동포들에게 '인체 퇴비화'라는 말은 쉽게 받아들이기 어려운 이야기일 수 있다.죽은 뒤 자신의 몸을 어떻게 남길 것인지는 누구에게나 언젠가 마주할 문제다. 매장과 화장이 오랫동안 당연하게 여겨졌던 호주에서 이제는 흙으로 돌아가는 또 다른 방법이 제도권 안으로 들어왔다.