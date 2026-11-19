큰사진보기 ▲지난 18일 열린 《노무현 평전》 출간 기념 북토크에서 참석자들이 현수막을 들고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 노무현재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲《노무현 평전》 북토크 2부 대담 모습. 이춘희 상임대표의 사회로 윤태영 작가, 조상호 세종시장, 허태정 대전시장이 함께 이야기를 나누고 있다. ⓒ 노무현재단 관련사진보기

"다섯 해 동안은 매일 아침 산책에서 돌아올 때마다 '포기해야지'라고 되뇌었습니다. 하지만 '평전 쓴다고 온 세상에 소문내놓고 그만두면 얼마나 큰 망신이냐'는 아내의 일갈과, 그가 남긴 600여 권의 수첩 속 치열한 고뇌가 저를 다시 책상 앞에 앉혔습니다."

큰사진보기 ▲《노무현 평전》 북토크에서 저자 윤태영 작가가 마이크를 잡고 집필 과정과 소회를 전하고 있다. ⓒ 노무현재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲《노무현 평전》 북토크에서 이춘희 상임대표와 윤태영 작가가 대담하고 있다. ⓒ 노무현재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲18일 열린 《노무현 평전》 출간 기념 북토크에 정관계 인사들이 대거 참석해 자리를 빛냈다. ⓒ 노무현재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

고(故) 노무현 전 대통령 탄생 80주년을 기념하는 <노무현 평전> 북토크가 18일 저녁 '노무현의 도시' 세종에서 시민들의 뜨거운 열기 속에 열렸다.사람사는세상 노무현재단 대전세종충남지역위원회(상임대표 이춘희) 주최로 열린 이날 행사에는 저자인 윤태영 전 청와대 대변인을 비롯해 차성수 노무현재단 이사장, 이춘희 상임대표, 조상호 세종시장, 허태정 대전시장, 강준현·황운하 국회의원, 안신일 세종시의장과 시의원, 이강진 더불어민주당 세종시당위원장 등 정·관계 인사와 시민이 객석을 가득 메웠다. 당초 참석하기로 했던 박수현 충남도지사는 태안 앞바다 어선 실종 사고 수색 지휘로 불참했다.이날 북토크의 백미는 서거 17주기를 맞은 그리움과 꼬박 10년이 걸린 집필 비화였다. 윤 작가는 2009년 서거 직후부터 흩어진 기록을 모으기 시작해, 10년 전 재단의 공식 의뢰를 받아 600여 권의 포켓 수첩과 1,000여 개의 디지털 파일, 160여 권의 비공개 기록을 씨줄과 날줄로 엮어 928쪽(초고 1,100쪽)에 달하는 방대한 평전을 세상에 내놓았다.윤 작가는 평전을 관통하는 노 전 대통령의 핵심 키워드로 '대인춘풍 지기추상(對人春風 持己秋霜·남에게는 봄바람처럼 따뜻하고 스스로에게는 가을서리처럼 엄격함)'과 '버림의 미학'을 꼽았다. 그는 "평전을 쓰며 마주한 노무현은 즉흥적인 언변가가 아니라, 다음 날 행사에서 건넬 말 한마디를 위해 밤새 천장을 보며 고심하던 지독한 고민가였다"고 회고했다.특히 가난 극복의 상징이던 판사직과 변호사 사무실을 접고 인권변호사의 길로 들어선 것, 초선 청문회 스타 시절 헌정사상 첫 의원직 사퇴서를 던진 것, 3당 합당을 거부하고 험지 부산에 몸을 던진 일화 등을 짚으며 "그는 손에 쥔 기득권과 권력을 오래 붙잡지 않고 기꺼이 내려놓을 때마다 더 큰 시대적 과제를 부여받았던 정치인"이라고 평가했다. 잘한 정책뿐만 아니라 공과(功過)를 가감 없이 담아내려 애썼다는 점도 강조했다.이춘희 상임대표의 사회로 진행된 2부 대담(윤태영·조상호·허태정)에서는 평전 442쪽('경제와 국토를 재설계하다-명운을 건 행정수도 이전')에 담긴 세종의 탄생 비화와 미래 비전이 심도 있게 해부됐다.윤 작가는 "원래 초고에는 행정수도 분량이 적었으나 전직 홍보수석들의 '노 대통령에게 행정수도가 어떤 의미였는데 이리 짧으냐'는 질타에 분량을 두 배로 늘려 다시 썼다"며 "노 대통령의 행정수도 구상은 세종시만을 위한 것이 아니라, 북악산에 올라 빽빽한 서울을 내려다보며 '수도권도 살고 지방도 사는 상생의 길'을 고민한 끝에서 나온 국토 재설계였다"고 설명했다.2004년 신행정수도 입지 선정 당시의 일화도 공개됐다. 이춘희 상임대표(당시 신행정수도건설추진단장)는 "노 대통령께선 평가 기준과 절차는 꼼꼼히 챙기셨지만, 막상 입지 채점 과정에는 일절 개입하지 않으셨다"며 "발표 당일인 2004년 8월 11일 새벽 집계를 마치고 아침 7시 반 조찬 자리에서야 처음으로 후보지 결과를 보고받으신 뒤 곧바로 발표를 지시하셨다"고 전했다.현직 단체장들의 다짐도 이어졌다. 조상호 세종시장은 "노무현 전 대통령과 세종대왕의 공통점은 '애민(愛民)', '기득권 타파', '실용과 과학 중시'"라며 "국회 국토교통위 법안심사소위에서 5개 행정수도 특별법안이 대안으로 병합된 만큼, 오는 12월 3일 소위를 기점으로 연내 특별법 통과를 이끌어 노 대통령이 꿈꾼 온전한 행정수도를 완성하겠다"고 밝혔다. 허태정 대전시장 역시 "당시 공공기관 200여 곳의 지방 이전과 수도 이전을 동시에 밀어붙인 결단력은 오늘날 국가 균형발전의 이정표"라며 충청권 연대의 뜻을 재확인했다.이날 행사장에는 2030 청년 세대의 발길도 이어져 눈길을 끌었다. 현장 질문에 나선 고려대 세종캠퍼스 정부행정학과 현지훈 씨는 "노무현 시대를 직접 경험하지 못한 청년 세대에게 그 정신을 어떻게 체감시킬 수 있을지 고민"이라고 물었다.이에 차성수 이사장은 "노무현 정신은 경전처럼 외워서 가르칠 수 있는 것이 아니다"라며 "기성세대가 '우리가 문제를 해결해 줄게'라고 나서는 대신, 청년들이 스스로 문제를 던지고 창업과 기획을 통해 해법을 찾아가는 '오늘의 주인'이 되도록 재단과 정치가 판을 열어줘야 한다"고 답했다.북토크는 윤 작가가 가장 아끼는 노 전 대통령의 어록인 "부족한 대로 동지가 됩시다"라는 구호를 참석자 전원이 노란 표지의 평전을 치켜든 채 외치는 것으로 97분간의 여정을 마무리했다.