큰사진보기 ▲떡볶이 시식 촬영 중인 인플루언서 '토드'가 직접 떡볶이를 맛보며 홍보 영상을 촬영하고 있다. ⓒ 정페스티벌 양수진 공동대표 SNS 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲길게 늘어선 대기 줄, 떡볶이를 사 먹기 위해 현지인들과 관광객들이 줄을 서서 기다리고 있다. ⓒ 정페스티벌 양수진 공동대표 SNS 갈무리 관련사진보기

영국의 유명 푸드 인플루언서 '이팅 위드 토드(Eating With Tod, 이하 토드)'가 런던 중심가에서 크리스마스 마켓(Tod's Festive Feast)을 열었다. SNS 팔로워 200만 명 이상을 보유한 영국의 대표 푸드 인플루언서 토드는 작년에 이어 올해도 런던 중심부 토트넘 코트 로드(Tottenham Court Road)역 인근 아우터넷(Outernet) 광장에서 영국 현지시간 19일부터 내년 1월 3일까지 연말 팝업 푸드마켓을 진행한다.약 7주간 이어지는 이번 마켓은 런던에서 가장 화제가 되는 스트리트 푸드 브랜드들을 한자리에 모은 행사다. 무엇보다 올해 마켓에서 가장 눈에 띄는 대목은 영국의 대표 K-푸드 축제인 '정 페스티벌(JUNG Festival)'과의 공식 협업이다. 정페스티벌은 이번 협업에서 한국 길거리 음식의 대표 주자인 떡볶이 부스를 선보이며, 전통적인 크리스마스 마켓의 메뉴들 사이에 한국 분식이 당당히 자리 잡게 했다.한글로 크게 적힌 간판은 런던의 도시 풍경과 묘한 조화를 이루며 지나가는 행인들의 시선을 단번에 사로잡는다. 마켓 주최자인 토드 역시 정식 개막에 앞서 부스 앞에서 직접 떡볶이를 집어 먹으며 촬영을 진행하는 등 한식 메뉴에 대한 각별한 애정을 보였다.이번 마켓은 화려한 비주얼과 풍성한 양을 강조하는 토드 특유의 콘텐츠 스타일을 반영해 쟁쟁한 푸드 브랜드들이 참여했다. 압도적인 크기를 자랑하는 '롤 보이스(Roll Boys)'의 시나몬 롤을 비롯해 루벤스소시지(Ruben's Sausages), 링코프스(Rinkoffs), 파나데라(Panadera), 파벨 프리트(Fabel Friet) 등 SNS상에서 유명한 인기 브랜드들이 총출동한다. 이처럼 이름난 로컬 미식 브랜드들과 나란히 '정페스티벌(Jung Festival)'이 공식 참가팀 명단에 이름을 올렸다는 점은 영국 내 높아진 한식의 위상을 보여준다.실제로 공식 개막 전 진행된 프리뷰에서도 떡볶이와 어묵, 불닭오믈렛에 관심을 보이며 맛보기 위해 부스 앞에 길게 줄을 서는 진풍경이 펼쳐졌다. 런던의 연말 대표 상권인 소호(Soho)와 옥스퍼드 스트리트 초입에 자리해, 마켓 기간 동안 오가는 이들에게 자연스럽게 K-푸드를 알리는 창구 역할을 톡톡히 해낼 것으로 기대된다.현지 유명 인플루언서가 기획한 크리스마스 시즌 마켓의 핵심 메뉴로 한식이 당당히 이름을 올렸다는 점만으로도 의미가 남다르다. 런던 한복판에서 떡볶이를 먹으며 연말 분위기를 즐길 현지인들의 모습은 올겨울 K-푸드의 현주소를 가장 직관적으로 보여주는 장면으로 기록될 것이다. 무엇보다 타지 생활 속에서 문득 그리워지던 한국의 정겨운 길거리 풍경을 런던 중심가에서 마주하게 되어 한층 반갑고 기쁘다.