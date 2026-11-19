큰사진보기 ▲대전시는 도시철도 2호선 트램 공사로 오는 23일부터 유등교 임시 가설교량의 통행 차로를 왕복 6차로에서 4차로로 약 13개월 동안 축소한다고 밝혔다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시는 도시철도 2호선 트램 공사로 오는 23일부터 유등교 임시 가설교량의 통행 차로를 왕복 6차로에서 4차로로 약 13개월 동안 축소한다고 밝혔다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전 도시철도 2호선 트램 공사로 오는 23일부터 유등교 임시 가설교량의 통행 차로가 왕복 6차로에서 4차로로 줄어든다. 통제는 내년 말까지 약 13개월간 이어질 예정이어서 출퇴근 시간대 이용 차량의 주의가 필요하다.대전시는 트램 11공구 유등교 구조물 공사를 본격 추진하면서 11월 23일부터 2027년 12월 31일까지 가설교량을 부분 통제한다고 19일 밝혔다. 다만 공사 진행 상황과 현장 여건에 따라 통제 기간은 달라질 수 있다.통제 구간은 도마큰시장에서 버드내아파트 방면을 연결하는 유등교 가설교량 일원이다. 기존 왕복 6개 차로 가운데 2개 차로를 공사 구간으로 사용하고, 나머지 4개 차로는 차량 통행을 유지한다. 관저동과 유천동 양방향 모두 편도 3차로에서 2차로로 축소되는 것이다.이번 통제는 새 유등교의 교대 시공 과정에서 차량이 안전하게 통행할 공간을 확보하기 위한 조치다. 교대는 교량 양 끝에서 상부 구조물을 받치는 시설이다.대전시는 차로 축소에 따른 혼잡을 줄이기 위해 통제 초기 주요 지점에 교통관리 인력을 배치하고, 출퇴근 시간대 교통상황을 집중 점검할 계획이다. 정체가 발생하면 차량 유도와 우회 안내를 강화하고 관할 경찰서 등과 협력해 현장 교통관리를 조정하기로 했다.지난 10일부터 안내 현수막을 설치하는 등 사전 홍보를 시작했으며, 노면표시와 교통안전시설물을 정비한 뒤 통제에 들어간다. 시 홈페이지와 SNS 등을 통해 통제 일정과 우회도로 정보를 안내하고, 공사 구간 주변에도 교통안내표지판을 설치할 예정이다.대전시 관계자는 "유등교 재가설을 위한 불가피한 교통 통제인 만큼 양방향 통행을 유지하면서 교통 혼잡을 최소화하도록 교통관리와 안전대책에 만전을 기하겠다"며 "출퇴근 시간대 태평교와 도마교 등 우회도로를 적극 이용해 주시길 부탁드린다"고 밝혔다.