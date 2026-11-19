큰사진보기 ▲진보당 홍성규 대변인이 19일 국회 소통관에서 추경호 무죄를 선고한 재판부를 비판하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

"이 사건 당시 국민의힘 의석 수는 108석으로 이를 제외하더라도 비상계엄 해제 요구 의결이 가능했다." (11월 18일 추경호 전 국민의힘 원내대표에게 무죄를 선고한 법원의 판결문)

AD

"민주당의 의석 수만으로도 계엄해제 표결은 충분히 가능하다. 우리가 어찌 무엇을 방해한다고 하더라도 계엄해제 표결은 이뤄지고 마는 것이다. 한마디로 계엄해제 표결방해는 불능범이다."

(2025년 9월 국민의힘 원내대표실과 행정실에 대한 압수수색 때 국민의힘에서 내놓은 입장)

진보당 홍성규 대변인이 19일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "재판부가 국민의힘 궤변을 그대로 베껴 추경호 무죄를 선고한 셈"이라고 재판부를 비판하고 나섰다.앞서 서울중앙지법 형사합의34부는 지난 18일, 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 기소된 추경호 대구시장에게 1심 무죄를 선고했다. 이에 진보당은 두 가지 사례를 제시하며 비판했다.이를 두고 진보당은 "한마디로, 사법부가 국민의힘의 궤변을 그대로 베껴 엄히 단죄해야 할 내란사범에 억지 무죄를 판결한 셈"이라며 "이러니 '사법부 내에 내란세력의 지부가 존재하는 것 아니냐', '그 지부장이 바로 조희대 대법원장이냐'는 거센 분노와 비판이 쏟아져 나오는 것 아닌가"라고 지적했다.이어 "윤석열 일당의 위헌적인 내란시도에 맞서 헌정질서와 민주주의를 지켜야 할 의무는, 단 한 명도 빠뜨릴 수 없이 300명 국회의원 전원 모두에게 엄중히 부여된 책무"라며 "당시 원외라 의결권이 없었던 한동훈 대표의 '계엄반대 입장 표명' 요구에 '입장을 낼 필요가 없다'던 추경호의 단호한 답변보다 더 명징한 증거가 도대체 어디 있나"라고 따졌다.진보당은 또한 "재판부의 논리대로라면, 국회 본회의 과반 의결에 영향을 미칠 수 없는 당시 108석, 현재 109석의 국민의힘은 아무런 존재 의미도 없는 정당이라는 것 아닌가"라고 덧붙였다.그러면서 "공연히 천문학적 국고만 낭비하는 이런 정당 왜 있나"라며 "즉각 해산으로 자신들의 궤변에 마침표를 찍어야 마땅하다"라고 주장했다.