대학수학능력시험(수능)일인 19일 오후 2시 21분, 2차 위급재난문자가 전 국민에게 도착했다.
"수능시험 부정방지 문자입니다. 국민들께서는 놀라지 마시고 일상생활 유지하시길 바랍니다. [교육부]"
이에 앞서 교육부는 이날 오후 1시, 안전 안내 문자 메시지도 전 국민에게 보냈다. 내용은 "잠시 후 14시 21분에 공정한 수능을 위한 2차 위급재난문자가 발송된다"라는 내용이었다. 2차 위급 재난 발송 시각을 예고하는 것이었다.
이에 따라 정부가 '불시에 발송한다'라고 밝힌 2차 위급 재난 문자 발송 약속이 깨진 것 아니냐는 지적이 나온다.
이에 대해 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "수능생의 경우 불시가 맞다. 학생들은 착석 상태이고 휴대폰을 볼 수 없는 시간"이라고 설명했다.
하지만, 교육계 한 켠에서는 "부정행위를 하는 수능생에게 위급 재난 문자 발송을 미리 알려준 꼴이 될 수도 있다"라는 우려를 내놓고 있다.
"커닝 수능생에게 경보 시각 알려준 것일 수도"
정보통신에 밝은 한 교원단체 관계자는 <오마이뉴스>에 "몸에 휴대전화를 숨긴 학생이 이어폰으로 시각장애인용 '문자 읽어주기' 프로그램으로 문자메시지 내용을 파악하는 것은 일반 휴대폰의 기본 기능"이라면서 "최악의 경우 이런 방식으로 해당 수능생이 위급 재난 문자 발송 시각을 알게 된 뒤, 해당 문자 도착 직전 시각에 휴대전화를 꺼 놓으면 해당 경보 문자를 피해갈 수 있었을 것"이라고 설명했다.
이에 대해 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "이미 1차 위급 재난 문자를 통해 휴대전화를 소지했던 22명의 학생을 걸러냈다. 이 당시 대부분의 휴대폰은 복도에 있는 가방에 있었다"라면서 "2차 재난 문자 사전 안내의 경우, 수능생이 그런 경우(몸에 휴대폰을 지니고 이어폰으로 문자 내용을 인지하는 행위)까지는 생각하지 못했다"라고 설명했다.
한편 <MBN>에 따르면 경기도 용인의 한 수능 시험장에서 초소형 카메라가 발견됐다. MBN은 "경찰 관계자가 '시험장에서 카메라가 발견돼 교육 당국이 파악 중인 것으로 알고 있다'고 밝혔다"라고 보도했다.