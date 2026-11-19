큰사진보기 ▲19일 오후 2시 21분, 교육부가 2차 전국민 위급재난문자를 발송했다. 이는 수능 부정행위 방지를 목적으로 한다. ⓒ 김지현 관련사진보기

"수능시험 부정방지 문자입니다. 국민들께서는 놀라지 마시고 일상생활 유지하시길 바랍니다. [교육부]"

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