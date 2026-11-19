큰사진보기 ▲장종태 민주당 대전시당위원장과 박범계·황정아 의원은 18일 국회에서 박정현 지방시대위원장에게 '제2차 공공기관 지방이전 관련 대전지역 국회의원 공동건의문'을 전달했다. ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

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더불어민주당 대전지역 국회의원들이 박정현 대통령 직속 지방시대위원장을 만나 제2차 공공기관 지방이전 과정에서 대전의 과학기술·연구개발 역량을 고려해 달라고 요청했다. 국가반도체연구소의 대전 구축과 발전5사 통합 본사 유치 지원도 함께 건의했다.민주당 대전시당은 장종태 시당위원장과 박범계·황정아 의원이 지난 18일 국회에서 박 위원장에게 '제2차 공공기관 지방이전 관련 대전지역 국회의원 공동건의문'을 전달했다고 19일 밝혔다.이번 면담은 대전지역 의원들이 국무총리와 청와대 정무수석, 행정안전부·국토교통부 장관 등에게 공동건의문을 전달한 데 이어 마련됐다. 의원들은 공공기관 이전을 심의·의결하는 지방시대위원회에 대전의 산업·연구 기반을 설명하고 이전 정책에 반영해 달라고 요구했다.장종태·박범계·황정아 의원은 "대전은 지난 50여 년간 대덕연구개발특구를 중심으로 정부출연연구기관 및 행정기관과 KAIST, 대학·기업이 집적된 대한민국 과학기술·R&D의 핵심 거점"이라고 강조했다.이어 "대전의 특성을 살린 공공기관 이전을 통해 대한민국 미래산업 경쟁력을 높이고 과학수도를 완성해야 한다"며 대전의 연구기관·대학·기업과 연계할 수 있는 공공기관 이전에 대한 전향적인 검토를 요청했다.충청권 내 지역 간 형평성과 국가 전략산업 육성 문제도 제기했다. 의원들은 "충남·충북·세종에는 대형 메가프로젝트 사업이 추진되고 있는 반면 대전에는 부재한 상황"이라고 지적하며, 차세대 반도체 기술 경쟁력 확보를 위한 국가반도체연구소의 대전 설립을 지원해 달라고 건의했다.장종태 시당위원장은 발전5사 통합 본사의 대전 유치도 적극 고려해 달라고 요청했다. 대전이 보유한 에너지·전력 분야 연구역량과 연계해 기관 이전의 효과를 높일 수 있다는 취지다.