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덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

1965년 3월 1일 도쿄 발 <합동통신>이 평양방송을 인용하여 민세 안재홍 선생이 평양 시내 모병원에서 별세하였다고 전했다. 이어서 3월 3일에는 평양에서 홍명희를 위원장으로 하는 장의위원회에 의하여 매장되었다고 전했다.전쟁과 냉전의 소용돌이 속에서 납북인사들의 존재는 까맣게 잊고 있다가 민세 선생의 서거 소식은 국민에게 큰 충격이었다. 3월 9일 서울 진명여고 삼일당에서 추도식이 거행 되었다.이인을위원장으로김도연·서민호·서범석·여운홍·이관구·이범석·이은상·최현배 등을 위원으로 하는 장례위원회가 구성되었다.<경향신문> 3월 2일치 '돌아오지 않는 얼굴'이란 제목의 부고 기사다. 주요 대목을 발췌한다.6.25 때 괴뢰에 납치되었던 인사 중 민세 안재홍씨가 서거했다는 소식은, 7천 34명의 납북인사 가족들의 가슴에 새삼 커다란 서글픔을 안겨주었다.민세 안재홍씨가 서거했다는 소식을 듣고, 그와 죽마고우였다는 장택상씨는 "그의 원대한 포부를 펴보지도 못한 채 허무하게 가다니, 가슴 아프다"고 안타까워 했다. 장씨는 침착 하고 말없고 조용하기만 했던 민세를 가리켜, "그 만한 애국자도 우리나라에는 없다"며 민세는 왜정 때 크고 작은 항일운동에는 빠짐없이 끼어 옥고를 치루고, 일생을 민족과 국가를 위해 바친 애국자였다"고 파란 많던 그의 생애를 설명했다. "민세는 이승만 박사와 같은 급수는 아니더라도, 절대적인 우익이었다"고 밝히고 그 증거로 미군이 그를 민정장관으로 앉힌 것을 들었다... 정치활동을 해온 옛 친구들은, 한결 같이 고인의 고매한 기사정신과 소탈했던 인간성을 아쉬워했다.1927년 신간회 발기 때부터 고인과 뜻을 같이 했으며, 그가 조선일보의 주필로 있었을 때 정경부장 겸 논설위원을 지냈다는 이관구 씨는 "일체 술과 담배를 모르며, 책과 글쓰기에만 온 정력을 쏟은 고인은 강직 순수한 성품과 초인적 기억력, 그리고 국학에 조예가 깊은 폭넓은 식견 등을 갖추어, 그와 함께 일하는 보람을 크게 느꼈다"고 옛날을 추억했다. 이씨는 고인과 1910년 YMCA 중학부의 학생시절에 알게 되었으며, 특히 남다른 우애로서 친구들을 돕고 격려했다고 말한다.또 고인이 민정장관 때 42일 동안 비서실장을 지냈다는 조헌식(변호사)씨는 역시, 고인의 사생활이 퍽 검소했음을 일러주었다. 조씨가 하는 말로는, 고인의 탁월한 기억력 때문에 기자회견 같은 때도 기사를 기사 될 분량만큼 한자 틀리지 않게 불러주었으며, 손수 신문 사설을 쓸 때에도 손님이 있는 자리면, 한편으로 이야기를 해가며 썼다고 했다. 조씨 말에 의하면, 일제하의 조선어학회사건 때 함흥서 치룬 옥고 때문에 항상 허리가 부자연스러웠다고 한다.