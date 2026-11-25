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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

민족주의와 신민족주의를 내세우면서 편협한 국수주의와 외곬의 고립주의에 빠지지 않았다. 민족의 병폐와 국민의 잘못된 고질을 비판하였다. 1945년 '우리 민족성의 병폐'를 지적한다. 긴 글의 한 대목이다.나는 상문(上文) 34회에 걸쳐 우리 선민(先民)들이 퇴영고식, 써 쇠망의 비탈을 되돌아오게 되던 유래를 극히 대모하게 서술한 셈입니다. 그리고 그 쇠태의 시기를 통하여 차하로 선명하게 생계 없는 경향은,첫째는 무기력함이요,둘째는 불관용이요,셋째는 너무 관념적인 점이요,넷째는 지속성의 부족한 점이요,다섯째는 비조직적인 점입니다.무기력은 원래 천성이 아닌지라 비상한 제회(際會)에 왕왕 그 재현적 발로를 보는 터이로되, 불관용의 경향은 항상 중화적 태도를 잃음이요, 따라서 협동과 상조가 부족한 바이며,너무나 관념적이매 그 주관에 달라붙어 엄연한 현실을 정관(正觀)치 못하고 그 정곡한 대책을 그릇함이며따라서 항상 비실용주의적이요 또는 비실천적인 과오에 빠지는 것이며, 지속성이 손모되는 데 의하여 그 총명의 질이 혹 일정한 참견과 발명을 감되 계승과 확충이 그에 동무하지 못하여, 비조직화하는 일인지라,일시 비상한 제회에 혹 크게 충격되었던 염원과 기획이 멀지 않다. 싱겁게 식어버리는 폐해가 많은 것입니다.그리고 이들의 폐습이 생성되는 근거에는 시국의 불리한 정치적 원유(原由)와 및 그와 병존하는 사회적 빈곤이 필정적으로 동수하는 것입니다. (주석 1)주석1> <선집> (1)