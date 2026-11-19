큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 발언하고 있다. 2026.11.19 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령(아랫줄 가운데)을 비롯한 각국 정상들이 19일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 2026 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 공식 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 19일 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 세션에서 "한반도 평화와 안정이야말로 아태지역 공동번영을 위한 필수조건이란 점에 다들 공감해 주실 것"이라며 이를 위한 한국 정부의 노력을 지지해 달라고 했다.같은 날 오후 예정된 미국·중국·러시아 3자 정상회담을 앞두고 한반도 평화공존 시대를 열고자 하는 한국 정부의 의사를 다시 한번 표한 것.이와 관련해 이 대통령은 "북한과의 대화의 문이 다시 열려, 한반도에서의 오랜 전쟁을 종식하고 항구적 평화 체제를 구축하기 위한 논의로 발전하길 기대한다"라며 "이를 위한 여러분의 적극적인 관심과 노력을 부탁드린다"고 말했다.이 대통령은 이 자리에서 ▲ 함께 도약하는 혁신 ▲ 모두를 위한 회복력 강화 ▲ 포용적 미래를 위한 협력 등 '함께 번영하는 아태 공동체'로 나아갈 3가지 비전도 제시했다.이 대통령은 "자유무역질서의 대격변, 글로벌 경제의 불확실성 등 쉽지 않은 도전을 마주하고 있지만, 지금까지 APEC이 걸어온 그 여정 속에 답이 있다고 생각한다"면서 이를 소개했다.'함께 도약하는 혁신'에 대해서는 "인공지능(AI)으로 대표되는 기술혁명은 전례 없는 혁신의 원동력이지만 동시에 새로운 위험과 불확실성을 내포하고 있다"며 AI의 혜택을 모두가 누리는 'AI 기본사회'를 만들어야 한다고 강조했다. 그러면서 AI 대전환과 관련한 한국의 경험을 현재 설립 추진 중인 '아시아·태평양 AI 센터'를 통해 APEC 국가들과 나누겠다고 했다.'모두를 위한 회복력 강화'는 무역 및 공급망 협력 방안에 대해서였다. 이 대통령은 취약한 아태지역의 에너지 공급망 안전화를 위한 정보공유 및 에너지 공동 비축, 공동 대응체계 마련 등의 제도화 필요성을 언급했다. 아울러 "한국은 주요 에너지 수입국이자 석유제품 공급국으로서 수입국과 공급국을 연결하는 가교역할을 수행하고, 역내 파트너 국가들과의 실질적 연대 방안을 모색해가겠다"고 밝혔다.'포용적 미래를 위한 협력'은 급격한 인구구조 변화에 대한 공동대응을 의미했다. 이에 대해 이 대통령은 "인구구조 변화를 역내 성장의 기회로 전환하고, 모든 세대가 그 성과를 함께 누릴 수 있도록, APEC 회원들 간 다양한 협력 방안을 발굴하는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.또한 "인구구조의 변화가 성장잠재력 저하로 이어지지 않게 하려면, 모든 세대, 특히 미래 세대가 역량을 발휘하며 새로운 성장의 기회를 창출해 내는 구조를 구축해야 한다"면서 올해 서울에서 출범한 'APEC 스타트업 얼라이언스' 활성화 필요성 등을 강조했다.이 대통령은 끝으로 "(2025 APEC 정상회의가 열렸던) 경주의 나비가 보여준 아름다운 날갯짓이 선전에서 붕이 보여준 힘찬 비상의 몸짓과 하나 되어,'함께 번영하는 아태 공동체'를 향해 힘껏 도약하기를 기원한다"며 "대한민국은 앞으로도 아태지역 번영을 위한 APEC의 여정에 함께하겠다"고 밝혔다.