큰사진보기 ▲안성식 EBS 디지털학교교육본부 AI인재교육부장 ⓒ EBS 홍보부 제공 관련사진보기

- 전 국민 AI 학습 플랫폼인 'AI이솦'이 26일 오픈하잖아요. 오픈까지 열흘도 안 남았는데 준비는 잘 되어 가나요?

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- 이름이 '이솦'인데 어떻게 이름은 지었나요?

- 그럼, 왜 AI 부분을 추가하게 됐나요?

- 이게 어떤 건지 좀 더 자세히 설명해 주세요.

- 어떻게요?

- 왜 AI 교육이 필요할까요? 그냥 챗GPT나 제미나이 클로드 사용할 수 있잖아요.

- 아까 나이대를 6개로 나눴다고 하셨는데 어떻게 나눈 거예요?

- 근데 교육자가 학부모일 수 있잖아요.

- 70대 이상 어르신 분들은 컴퓨터 쓰기가 어려운데 이 부분은 어떻게 했나요?

- 'AI이솦'이 기존의 민간 코딩 학원이나 타 교육 플랫폼과 다른 점은 무엇인가요?

큰사진보기 ▲김진희 EBS 디지털학교교육본부 AI인재교육부 AI교육팀 수석 ⓒ EBS 홍보부 제공 관련사진보기

- 대상별 교육은 온라인 영상 콘텐츠로 이뤄지는 것 같던데 어떻게 되는 건가요?

- 초등, 중등, 고급은 자기가 고르는 건가요. 아니면 나이대로 끊나요?

- 교육받을 때 기대할 수 있는 게 뭘까요?

- AI 교육 관련 콘텐츠도 방송하나 봐요?

- 'AI이솦' 오픈 관련 이벤트도 있다고 들었는데 어떤 건가요?

- AI 기술이 급격히 발전하고 있는데, 앞으로 'AI이솦'이 집중하고자 하는 고도화 방향이나 비전은 무엇인가요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

EBS는 전 국민 누구나 인공지능(AI)을 쉽고 체계적으로 학습할 수 있는 온라인 AI 학습 플랫폼 'AI이솦'(www.ebsai.co.kr)을 오는 26일 정식 오픈한다. 'AI이솦'은 2018년부터 EBS가 운영해 온 온라인 소프트웨어 교육 플랫폼 '이솦'을 AI 교육 중심으로 고도화한 서비스다.'AI이솦' 플랫폼의 오픈 배경과 구체적인 교육 방식을 들어보고자 지난 17일 경기도 고양시에 위치한 EBS 사옥에서 안성식 EBS 디지털학교교육본부 AI인재교육부장과 김진희 AI교육팀 수석을 만났다. 다음은 이들과 나눈 일문일답을 정리한 것이다.안성식 부장(이하 안): "준비는 올해 1월부터 시작했어요. EBS의 가장 큰 경쟁력은 특정 학습 분야의 전문가 집단이라기보다, 영상과 교육 콘텐츠를 제작해서 원격·온라인으로 학습자에게 제공하는 서비스 전문가 집단이라는 점입니다. 20년 전부터 시작한 EBSi 수능 사업, 코로나 시절 학교가 문을 닫았을 때의 EBS 온라인클래스 같은 사업을 성공적으로 수행한 내재화된 경험이 많아서, 차질 없이 잘 준비하고 있습니다. '이솦'은 2019년부터 운영해 온 소프트웨어 교육 플랫폼인데, 이를 AI 교육 플랫폼으로 전환하는 것이 올해 핵심 과업이에요."안: "이솦의 이름은 EBS 소프트웨어 교육 플랫폼을 줄인 것이고요. 또 이솝우화의 개념에서도 착안해, 학생들이 쉽게 동화적으로 접근하도록 하고 학습 흥미도를 높이자는 두 가지 개념을 적용해서 지었습니다."안: "소프트웨어 교육 플랫폼은 코딩 교육을 가르치고 배우는 것으로 제한되어 있는데, AI 교육은 우리 모두가 겪고 있는 AI 대전환의 도전과 맞닿아 있잖아요. 특히 학교 현장에서 AI 교육의 필요성이 굉장히 많이 대두됐어요. 그런데 학교 교육은 교육과정 개편, 교과서 개발, 교육 전문가 양성에 최소 5~10년이 걸리는 반면, AI는 기다려 주지 않습니다. AI를 어떻게 잘 이해하고 활용할 것인가에 대한 필요성은 커졌는데, 이 역할을 공공 영역에서 누가 감당할 것이냐를 고민했고, EBS가 적합하다고 판단했어요. 그래서 'EBS가 이런 사업을 해 보겠습니다' 하고 국가에 제안해 과기부와 함께 이 사업을 시작하게 되었습니다."안: "AI이솦은 EBS 소프트웨어 교육 플랫폼 '이솦'이라는 큰 틀 위에서 AI 교육에 적합한 콘텐츠와 서비스를 고도화하는 사업이고, 전 국민 AI 소양 교육 플랫폼을 지향합니다. 초중고(K-12) 학생만이 아니라 전 국민이 대상이에요. AI 기본 소양이 무엇인지 5개 AI 역량을 정의해 AI 커리큘럼을 개발했고, 이를 기반으로 6개 대상에 맞는 학습 콘텐츠 총 400차시를 개발해 제공할 예정입니다. 11월 26일 시작과 동시에 400차시가 모두 탑재되는 건 아니고, 순차적으로 탑재해 올해 말까지 기본 학습 콘텐츠 400편 탑재를 완료할 계획이에요. 강좌 콘텐츠만 있는 건 아닙니다. 온라인 동영상 강의는 강의자의 내용만 일방적으로 듣고 학습자가 수동적이 되기 쉬운데, 그러면 AI 교육을 온전히 체화하기 어렵다고 판단했어요. 그래서 교육 안에 인터랙티브한 실습을 최대한 엮어서 학습 서비스를 제공하도록 설계했습니다."안: "강좌 콘텐츠와 실습이 유기적으로 연계되도록 설계했고, AI LLM 도구 5종을 함께 제공합니다. 챗GPT, 제미나이, 클로드 같은 글로벌 도구 3종을 포함하고, 실생활에서는 외산 도구를 많이 쓰지만 국산 AI 도구도 활용할 기회를 주자는 취지에서 LG 엑사온, 업스테이지 솔라까지 올해는 총 5종을 강좌와 연계해 실습할 수 있게 했어요. 강의 이수와 별개로 실습만 하고 싶은 분은 실습 환경에서 따로 할 수도 있습니다. 또 게임형 체험 콘텐츠를 9종 개발했습니다. 대상별로 특정 시뮬레이션 상황을 설계해, 인터랙티브하게 체험하면서 AI 개념을 학습하도록 한 거예요. 강좌와 연계한 교재도 9종 개발해 온라인에서 무료로 내려받아 학습할 수 있게 제공할 예정입니다."안: "맞아요. 어린아이부터 어른까지 각자의 상황에 맞게 AI를 이미 다 쓰고 있죠. 중요한 건 AI를 정확히 이해하고, 사람 중심의 도구로 활용하는 능력이라고 생각해요. 앞서 말씀드린 5개 AI 리터러시 역량 중 가장 중요하게 본 것은 AI에 관한 기본 정보 습득이 아니라 인간 중심의 사고, 비판적 사고 그리고 올바르게 활용하기 위한 AI 윤리 교육이라서 교육과정을 이를 강조해 설계했어요. AI에 대한 기초적인 이해가 부족하면 여러 사회적 문제가 생길 수 있다고 보고, 그런 관점에서 기본 소양 교육을 하자는 것이 우리 플랫폼의 목적입니다."안: "전 국민을 AI가 필요한 사회적 역할과 발달 단계에 맞춰 6개 대상으로 나눴습니다. 학습 발달 단계를 고려해 첫 번째는 초등학교 저학년과 미취학 대상인 'AI 네이티브', 두 번째는 초등학교 고학년 대상인 'AI 탐험가', 세 번째는 중·고등학생 대상 단계로 설정했어요. 여기까지가 초중고 대상이고, 나머지 세 단계는 사회적 역할 중심의 성인 대상입니다. 학부모 대상인 '패밀리코치', 교사·강사를 포함한 'AI 에듀케이터', 시니어를 중심으로 한 일반 시민 대상인 'AI시티즌'이에요."안: "특정 개인이 학부모일 수도, 학생일 수도, 교사일 수도 있죠. 그래서 독립된 개인보다는 사회적 역할, 즉 내가 어떤 맥락에 처해 있는가를 중심으로 성인을 크게 세 대상으로 나눴습니다. 그중 '패밀리 코치'라고 명명한 학부모는 특별히 주목하고 있어요. AI로 사회 변화와 직업 수요가 급속히 달라지는데, 무엇을 배워야 하는지는 대학에서도 고민이 많습니다. 결국 학생 혼자 감당해야 하는 상황이라 가정에서 부모의 역할이 매우 중요하다고 보고, 부모가 AI에 대한 기본 이해를 갖춰 아이들을 올바르게 지도할 수 있도록 별도 대상으로 설정했어요. 'AI 에듀케이터'는 정보 교사뿐 아니라 일반 교과 교사가 AI를 이해하고 수업에 활용하도록 수업 활용법까지 연계한 대상입니다. 방과후 교사도 포함되는데, 기존 코딩 교육 수요가 대부분 AI 교육으로 전환돼 이들을 안정적으로 가르쳐 줄 공적 서비스가 필요하다고 봤어요. 그래서 가정에서의 역할과 교육자의 역할을 구분해 커리큘럼과 콘텐츠를 제공할 예정입니다."안: "그래서 'AI시티즌'이라고 명명했는데, 대부분 시니어 대상에 초점을 맞췄습니다. 일반 성인이라고 해도 스펙트럼이 굉장히 넓잖아요. 직업 전환을 요구하는 성인들은 아주 전문적인 교육이 필요한데 그 대상은 포함하지 않았고, 시니어 중심으로 AI를 삶에서 활용하는 능력을 기본으로 했습니다. 말씀해 주신 것처럼 컴퓨터 활용 능력, 즉 디지털 리터러시까지 일정 부분 포함해서 교육하도록 교육과정을 설계했어요."안: "기존 코딩 학원이나 AI 학원은 학습 목표가 AI 관련 객관적 지식과 기능 습득 중심이라고 생각합니다. 반면 'AI이솦'은 AI 교육이 왜 필요한가라는 근본적인 문제 제기를 학습자가 이해하는 것부터 출발해요. 글로벌 AI 석학 특강 <넥스트 비전>과 다큐멘터리도 사업 범위에 포함해, AI가 사회를 어떻게 바꾸고 우리는 어떤 문제의식을 가져야 하는지 사회적 환기까지 담았습니다. 현대 사회를 살아가는 시민으로서 AI를 이해하고 소양을 갖춘다는 관점에서 교육하는 것이 다른 점입니다. 출발점이 다르다 보니 모든 서비스를 무료로 제공합니다. 민간 학원은 기능을 고도화한 최종 성과에 따라 학원비를 책정하는데, 그러면 학습자에게 사교육비 부담과 AI 디지털 격차가 생길 수밖에 없다고 우려했어요. EBS는 공공 재원을 지원받아 모든 서비스를 무료로 제공함으로써 AI 디지털 격차 해소에 기여하는 것이 국가 사회적 가치라고 생각하고, 이것이 가장 다른 점입니다."김진희 수석(이하 김): "기본적으로 동영상 강좌 서비스를 기반으로 하지만, 영상 강의를 보면서 학습자가 직접 AI 툴을 활용해 실습할 수 있는 환경까지 함께 구현하고 있습니다. 전 국민을 6개 대상으로 구분해 대상별로 초급, 중급, 고급 과정을 수준별로 제공하고, 교육과정을 이수하면 수료증도 발급할 예정입니다."김: "학습자 본인이 직접 초급, 중급, 고급 과정을 선택해서 수강할 수도 있고, 플랫폼에서 제공하는 AI 역량 진단 평가 서비스로 본인의 AI 역량이 어느 정도인지 사전 진단을 받을 수도 있어요. 진단에는 단순한 자기 응답형 문항뿐 아니라 실습형 문항도 포함돼 있어서, 결과에 따라 부족한 역량만 선별해 맞춤형으로 학습할 수 있도록 설계하고 있습니다."안: "아주 짧은 질문이지만 많은 의미를 담고 있어요. 운전면허를 딸 때는 기어 조작 같은 기능만이 아니라 안전하게 운전하는 법, 사고 시 대처법, 다른 사람에게 미치는 피해까지 배우잖아요. AI는 우리 삶과 인류 지성에 미치는 영향이 그보다 훨씬 크기 때문에 건강하게 이해하는 것이 매우 중요합니다. 단순히 편리하게 활용하면 끝이 아니라, 내가 사고의 외주화를 막고 있는지 아니면 생각은 하지 않고 AI만 전문가가 되고 있는지를 주체적으로 생각할 수 있어야 해요. 그래서 인간 중심의 사고가 AI 기본 소양에 포함돼 있습니다. 기본적인 AI 소양 교육이 국가 교육의 주요 교과로 성장해야 한다는 생각도 하고 있어요."김: "그렇습니다. AI 교육의 접근성을 더 넓히기 위해 어린이, 학부모, 시니어 대상 콘텐츠를 선별해 EBS 2TV로 방송하고 있어요. EBS 1TV로는 글로벌 석학들의 강연 프로그램 <넥스트 비전> 30부작을 이미 방송했고, 11월 23일부터는 <다큐프라임-AI 사피엔스> 5부작도 방송할 예정입니다. 모든 방송 콘텐츠는 'AI이솦' 플랫폼에서 무료로 다시 볼 수 있도록 제공할 예정입니다."김: "AI이솦 플랫폼 런칭을 다음 주 목요일인 11월 26일로 계획하고 있어요. 런칭 시점에 맞춰 신규 회원 가입 대상 이벤트, 서비스와 관련된 간단한 퀴즈 이벤트, 진단 평가 참여자 대상 이벤트를 기획하고 있습니다. 참가자 대상 추첨으로 경품을 제공하는 경우도 있지만, 진단 평가는 참여자 전원에게 경품을 제공할 예정이니 많은 참여 부탁드립니다."안: "AI이솦의 비전은 대한민국 AI 교육의 기본 인프라 서비스로 정착하는 것입니다. 이를 위해서는 콘텐츠의 혁신성과 최신성이 가장 중요하다고 생각해요. 지금 우리 사회가 AI와 관련해 요구하는 교육의 핵심을 안전하고 지속적으로 제공하는 것이 플랫폼의 중요한 고도화 방향입니다. 이 서비스가 지속적으로 제공되려면 국민들이 AI에 꾸준히 관심을 갖는 것도 중요합니다. 그래서 EBS는 다큐멘터리나 <넥스트 비전> 같은 글로벌 석학 특강 등의 프로그램을 통해 AI에 대한 국민의 관심과 이해를 높이는 노력도 꾸준히 해 나갈 예정입니다."