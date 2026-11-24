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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

1930년 7~8월 지인들과 백두산을 등정하고, 이듬해 <백두산 등척기>를 서울 유성사에서 출간했다. 백두산을 다녀와서 쓴 사람이 많지만 그의 '등척기'는 유독 글 맛이 나는 기행문이다.그의 연보를 작성한 천관우는, 민세 별세 후 서울에서 열린 추도식에서 낭독한 민세의 대표작의 하나라 소개하면서 주요 대목을 다음과 같이 적시하였다.- 이 몸이 울어 울어 우레같이 크게 울어 망천 후 사자되어 온누리 놀래고저, 지치다가 덜 깬 넋이 행여나 다시 잠들리.- 이 산이 터지고 터져 오늘로 툭 터져서 사납게 타는 불꽃 온 세상 재될세라. 빈 터에 새 일월이 하마 한 번 비치리.- 이 높이 넘쳐 넘쳐 순간에 와락 넘쳐, 엄청난 홍수 되어 이 강산 덮을세라. 빈 터에 새 일월(日月)이 하마 한번 비치리.- 저 숲을 다 조기어 억천호 집을 짓고 남북 만리 넓은 벌로 한마음 만들랐다. 없노라 하소하는 님 다 참으면 어떠리. (주석 1)주석1> '연보', <창작과 비평> 제50호.