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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

해방 후 정가와 학계에서 국기인 태극기와 관련한 논란이 일었다. 일제에 의해 그 존재가 부정되었던 터라 당연한 현상이다. 민세는 1946년 3월 2, 3일 <한성일보>에 '태극기 사설(私說)'이란 시론을 썼다. 태극기의 유래와 함축한 의미를 설명한다.3월 1일 국경절에, 서울거리에는 해방 후 첫 경절이요, 인파만경으로 종로 네 거리와 서울운동장을 파묻었음에도 불구하고 태극기를 내건 집은 퍽 드문 편이었고, 게다가 기구도 없는 허름한 몰골로 된 바 많았다. 그 원인은 물심양면으로 몇 가지를 헤일 터이나, 어찌 했던 유감이었다.태극기는 육안으로 보기에 아름답다고 하겠으나 너무 고전적이고 형이상적이어서 현대적 정감과는 딱 들어맞지 않는다고 하는 평이다.그러나 이는 구한국시대부터 이미 국기로 결정되어 내외국에 알려졌고, 또 이를 적정하게 대신할 방법도 없는 즉 태극기는 의연 엄정한 우리 국기요, 따라서 민족자주 독립국가의 상징으로서 절대적 근엄성이 있다.고종 제19년 임오, 금릉위 박영효씨 수신사로 일본에 갈 때, 그가 탈 서경환 선상에다가 국기를 달아야 할 필요 있어 상의한 결과, 한성에 주가하는 영국 총영사 아스튼씨의 진언도 있어, 궁문이고 관아의 3문이고 기타 건축상의 도안한 태극도형은 조선 고유의 국가적 상징이라고 해서, 그로써 국가를 삼는데, 태극기만으로는 너무 단조롭다고 거기에 건곤차리 등 4궤를 터놓기로 한 것이 오늘날 우리가 달게되는 국기의 유래이다.태극은 음양동정의 천도의 변화를 설명하는 것으로, <주역> 격상전에 '역유태극(易由太極) 시생양의(是生兩儀)'라고 하여 음약생동 이전의 상태를 태극이라고 하였다. '태극이무극'은 '태극도설'을 완성하였다고 할 송대(宋代)의 주렵계에서 설파된 바이나, <노자> 제28장에 '상덕불성(常德不成) 복귀괴무속(復歸괴無梀)'이라고, 비로소 무극을 설한 바 있으니, <역할>과 <노자>와는 공통된 바 있으므로, 태극은 유가 독특한 것이 아니요, 도가에서도 설하는 바로, 결국 경극 최고(最古) 우주관의 한 기점인 것이다.그러나 태극이고 8괘고 반드시 중국 독특한 문화유산물이 아니다. 거기에 조선적인 요소가 너무 많다.첫째, 태극은 동양에서만이 아니다. 북미주 인디안 계의 이로코이 종족 중에도, 태극의 도형을 사용하고 있나니, 이는 중국의 태극을 수입한바 아니요, 그들 독자의 것인듯 하다.태극의 꼴이 우주창성의 이초라고 하는 성무의 선와 - 소용돌이의 형상 그대로 되어 있으니, 조선 고대의 선인들도 천상계에 대한 면밀한 관조에서 혹은 태극으로서 우주창성의 원래적인 상징인 줄로 구상하였을 듯 하다.열탕이 끓는 솥에서나 더운 여름 웅덩이와 늪에서 피어오르는 수증기에서는 언제나 태극형을 지어서 용트림하는 현상을 일상에서 볼 수 있다.(중략)단군 고국인 부여국에 우가·마가 등 5가 즉 5대관의 잔재 있어, 사출도(四出道)를 '별주(別主)'라 하는 ○○○○○○○(해독불가) 고구려, 그 국경을 건강하게 5부군국의 특별한 조직이 있었으니, 이는 진입 특유한 법속에 영원한 바로, 일정한 국제공통성을 가진 것이라고 봄이 타당하다.사마천 <사기> 흉노전에 보인 모든 단우나 한(漢) 고조를 평성에 세울 적에 그 기병의 마색이 "사방은 다 백마로 동방은 다 청포요, 북방은 다 백표아요, 남방은 다 적마"라고 한 것도, 선주(先奏)라고 한 것도, 선주 이래 중국의 5광 사항을 수입함이라고 하기 보다는, 차라리 그들 독자의 사상으로 보겠다.(중략)멕시코 지방의 촌락지인 인디안 아즈택 종족은 예배당 중심의 5방부족의 집주 형태를 갖추어, 거기에도 독자적인 5방사상의 형태를 갖고 있다.어찌됐던 태극과 8괘는 전연 중국적인 요소가 아니고 세계적인 외에 또 조선적인 문화재의 하나인 고로, 외국의 것으로 국기를 삼을 수가 없다는 이유로는 되지 않는다. 그리고 태극의 홍색은 정열, 청색은 평화, 8쾌의 흑색은 역(力), 기지의 백색은 순결을 상징하는 것인 외에 태극의 복합적 전형은 합동 결속으로 부당한 행위를 배제함이요, 사쾌는 그 본원적 의도 외에 그 순수한 도상에서 유무상합, 여실동제하는 협성호조를 의미하는 바로, 정치 문화적 신의를 가질 수 있다.태극 국기의 장래는 오인 감히 사의할 바 아니나, 그 학설적 견지로서 국견을 발표하여 둔다. (주석 1)주석1> <선집>(4).