큰사진보기 ▲쌍산재의 아침 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲쌍산재 돌담을 산책하는 외국인 인플루언서들 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍산재 종부님의 아침 밥상 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

여행지에서 맞이하는 아침은 특별합니다. 하지만 전라남도 구례 쌍산재에서 맞이한 아침은 조금 달랐습니다. 낯선 곳인데도 오래전부터 알고 지낸 집에 머무는 듯한 편안함이 느껴졌기 때문입니다.18일, 외국인 인플루언서들과 함께 구례를 여행한 뒤 쌍산재에서 하룻밤을 보냈습니다. 화엄사와 사성암에서 지리산의 자연과 문화유산을 만났다면, 쌍산재에서는 오래된 한옥이 품은 시간과 사람의 온기를 느낄 수 있었습니다.이튿날 아침, 고요한 마당으로 산책을 나섰습니다. 오래된 기와지붕 아래로 아침빛이 스며들고, 돌담과 장독대에는 늦가을의 정취가 내려앉았습니다.노랗게 물든 나뭇잎과 오래된 나무 기둥, 옹기종기 모여 있는 장독들이 한 폭의 수묵담채화처럼 어우러졌습니다.쌍산재의 아침에는 서두름이 없었습니다. 천천히 마당을 걷고, 돌담과 정원을 바라보는 것만으로도 마음이 편안해졌습니다.산책을 마치고 돌아오니 종부님이 정성껏 준비하신 아침 밥상이 기다리고 있었습니다.나무 쟁반 위에는 밤이 들어간 따뜻한 밥과 맑은 소고기뭇국, 김치와 여러 가지 반찬이 정갈하게 놓여 있었습니다.화려한 음식은 아니었지만 놋그릇에 담긴 밥과 국, 작은 반찬 하나하나에서 손님을 귀하게 여기는 마음이 느껴졌습니다.밤이 들어간 밥에서는 계절의 맛이, 따뜻한 국에서는 집밥의 편안함이 전해졌습니다.좋은 음식은 입맛을 만족시키지만, 정성이 담긴 밥상은 마음까지 따뜻하게 합니다.오래된 고택을 지킨다는 것은 단순히 건축물을 보존하는 일만은 아닐 것입니다. 그곳에서 이어져 온 삶의 방식과 손님을 맞이하는 마음까지 지켜가는 일이 아닐까요.쌍산재에서의 하룻밤은 좋은 여행이 반드시 많은 곳을 방문하는 데 있지 않다는 사실을 일깨워주었습니다.오래된 공간에 머물며 그곳의 시간을 느끼고, 따뜻한 밥 한 끼를 나누는 것만으로도 여행은 충분히 특별해질 수 있습니다.아침 산책이 세월의 깊이를 느끼는 시간이었다면, 종부님의 밥상은 그 세월 속에 이어져 온 사람의 정을 맛보는 시간이었습니다.구례의 늦가을, 쌍산재에서 만난 가장 아름다운 풍경은 오래된 기와지붕이나 정원만이 아니었습니다. 천천히 흘러가는 시간과 사람의 따뜻한 마음이었습니다.