큰사진보기 ▲(위, 왼쪽)임지락 화순군수가 수능을 치르러 가는 수험생을 격려하며 포옹하고 있다. (위, 오른쪽)이지현 화순교육장이 수능을 치르러 가는 수험생을 응원하고 있다 ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲(위)임지락 화순군수가 수험생을 격려하고 있다. (아래)이지현 화순교육청 교육장, 박상범 화순군의원, 홍기균 화순군의원이 수험생을 격려하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(위)임지락 화순군수와 홍기균 화순군의원, 능주고등학교 학생들과 교직원들이 기념촬영하고 있다. (아래)임지락 화순군수와 홍기균 화순군의원, 화순고등학교 학생들이 기념촬영하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲고사장으로 들어가는 수험생들을 응원하고 있는 학생들의 모습. ⓒ 정채하 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 19일 오전, 화순고등학교 정문 앞은 수험생들의 힘찬 출발을 응원하는 따뜻한 격려와 응원의 목소리로 가득했다.이날 수능 고사장으로 지정된 화순고등학교 앞에는 임지락 화순군수와 이지현 화순교육지원청 교육장, 하성동 전남광주통합특별시의원, 박상범·홍기균 화순군의원, 김미란 화순군학부모연합회장, 성태모 능주고등학교장을 비롯해 지역 교육계 인사와 학부모, 학생, 관계기관 관계자들이 이른 아침부터 모여 시험장으로 향하는 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다.참석자들은 시험장으로 들어서는 수험생들에게 간식과 따뜻한 커피, 휴지, 핫팩 등을 나눠주며 긴장을 덜고 그동안 쌓아온 실력을 마음껏 발휘하기를 응원했다.임지락 화순군수는 "오늘 이 자리에 선 수험생 여러분 모두가 그동안 흘렸을 땀과 노력을 생각하니 자랑스럽다. 결과에 대한 부담보다는 자신을 믿고 끝까지 최선을 다해주길 바란다. 수험생 여러분 한 사람 한 사람의 꿈과 도전을 응원한다."고 했다.이지현 교육장은 "오늘 이 아침을 맞기까지 묵묵히 애써온 우리 학생들에게 먼저 따뜻한 격려와 박수를 보내고 싶다. 그동안 참 많이 애썼고 정말 수고 많았다. 어떤 결과를 마주하더라도 수험생 여러분의 가능성과 가치는 변하지 않는다. 선생님과 부모님의 따뜻한 응원이 늘 여러분 곁에 있다는 것을 기억하길 바란다."고 격려를 전했다.한편, 이날 현장에는 능주고등학교와 화순고등학교, 이양고등학교 학생들도 응원에 동참해 선배와 친구들에게 힘을 보탰다. 화순군청소년상담복지센터, 화순군정신건강복지센터와 화순경찰서 관계자들도 현장을 찾아 수험생들을 격려하며 지역사회가 함께하는 응원 분위기를 더했다.성태모 능주고등학교장은 "우리 학생들이 오랜 시간 자신의 목표를 향해 성실하게 노력해 온 과정을 누구보다 가까이에서 지켜봐 왔다. 이제는 스스로를 믿고 준비한 모든 것을 후회 없이 펼칠 시간이다. 수험생들이 끝까지 침착하게 시험에 임하고, 자신이 걸어온 길에 자부심을 갖길 바란다."고 했다.이날 현장은 단순한 수능 응원을 넘어 지역의 미래를 이끌어갈 청소년들의 도전을 지역사회가 함께 응원한다는 점에서 의미를 더했다. 학교와 교육기관, 지방자치단체, 학부모, 학생들이 한자리에 모여 수험생들의 새로운 출발을 격려하는 모습이 눈길을 끌었다.