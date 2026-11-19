큰사진보기 ▲커닝 세트를 파는 해외 사이트, 쌀알 이어폰과 단추 카메라를 세트로 판다. ⓒ 사이트 캡쳐 관련사진보기

"이어폰은 눈에 띄지 않아서 시험관이 바로 옆에 서 있었는데도 아무도 눈치채지 못했다. 삼성 휴대폰과도 완벽하게 호환된다."

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'인공지능(AI) 커닝' 우려가 확산하는 가운데, 대놓고 '커닝하는 도구'를 파는 해외 사이트도 운영되는 것으로 확인됐다. 해당 사이트는 쌀알 이어폰과 단추 카메라를 세트로 구매할 경우 할인 혜택까지 제공하고 있는데, "덕분에 시험을 만점 받았다"는 이용자 후기도 공개돼 있었다.19일 <오마이뉴스> 취재 결과, 독일 도메인을 가진 온라인 쇼핑몰에서는 'AI 커닝 제품'을 대놓고 팔고 있었다. 해당 사이트는 상품 소개부터 "들키지 않고 커닝하기, 위장 카메라와 보이지 않는 이어폰으로 시험 도중 실시간 도움을 받으라"라며 "외부 조력자가 당신의 시험지를 실시간으로 보고 귀에 직접 정답을 속삭여 준다"고 홍보했다.커닝 세트는 일반 셔츠 단추 모양으로 위장한 2K 초고화질(2560×1440 픽셀, 400만 화소) 초소형 카메라와 길이 1cm·폭 5mm 크기의 초소형 무선 이어폰, 옷 속에 숨기는 75cm짜리 유도코일(블루투스 연결용)로 구성돼 있다. 작동 방식도 간단하다. 수험생은 셔츠 단추를 카메라로 바꿔 달고 안드로이드 스마트폰을 통해 AI와 소통할 수 있다. AI는 단추 카메라로 시험지 화면을 실시간으로 보면서 귓속 초소형 이어폰으로 정답을 불러준다.이 사이트는 커닝 세트 구매를 부추기면서 "공부를 하지 말라"고 권고했다. 직접 비교표까지 작성해 '직접 공부할 때'는 장기간 공부하고 스트레스 받으면서 평범한 성적을 받지만, 커닝 세트를 쓰면 '공부하지 않고도 최상위 성적을 받는다'고 홍보했다.해당 사이트에는 사용 후기도 공개돼 있다. 지난 1월 시험에 합격했다는 한 구매자는 "카메라 화질이 엄청 선명해서 친구도 글씨를 완벽하게 읽을 수 있었다. 헤드폰은 정말 눈에 띄지 않아서 시험관이 바로 옆에 여러 번 서 있었는데도 아무도 눈치채지 못했다"며 "소리가 또렷하게 들렸고 배터리도 3시간 내내 문제없이 버텼다. 내 삼성 스마트폰과 즉시 작동해 시험에 합격했고 이 세트를 강력 추천한다"고 적었다.또 다른 구매자는 "교수님이 바로 옆에 계셨는데도 전혀 눈치채지 못했다"면서 "프라이버시 스크린도 훌륭하다, 중요한 공식들과 미분법들을 USB로 입력해 둬서 아주 간편했다"고 했다. 이밖에 "덕분에 경영학 시험에 만점을 받을 수 있었다", "긴장되는 시험 상황에서 큰 도움이 된다", "장기간 시험을 치르기 안성 맞춤"이라는 등 대부분 후기가 해당 제품을 사용해 시험을 잘 치렀다는 내용이었다.해당 사이트에서 가장 눈에 띄는 지점은 따로 있었다. 이 쇼핑몰은 40여 개 국가를 대상으로 판매한다고 적시해 있다. 그런데 사이트 최하단 배송 국가 선택 목록에는 '대한민국'도 포함돼 있다.