큰사진보기 ▲충남 예산군 고덕면 상몽2리 마을회관 앞에 붙은 태양광 발전소 설치 반대 현수막. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 예산군 상몽2리에 있는 소규모 태양광 시설. 주민들은 마을 주민이 운영하는 소규모 태양광 시설은 주민 동의하에 설치를 허용했다. 그러나 기업형 대규모 태양광 시설은 허용할 수 없다는 입장이다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 예산군 상몽2리 마을 주민들이 태양광 발전소 부지 중 하나로 지목한 곳이다. 마을에는 현재 4만 평 규모의 태양광 발전소 건립이 추진 중이다. ⓒ 이재환 관련사진보기

한적한 시골 마을에 1000kW급의 대규모 태양광 발전시설 건설이 추진되면서 마을 전체가 술렁이고 있다. 충남 예산군 고덕면 상몽2리에는 현재 4만 평 규모에 태양광 발전시설이 추진되고 있다. 충남도에서는 태양광 발전시설에 대한 인허가 절차를 위한 검토에 들어간 상태다.소식이 전해지자, 주민들은 지난 17일 예산군청 앞에서 집회를 열고 태양광 발전시설 건립을 반대했다. 마을 이장은 예산군청 앞에 천막을 치고 단식 농성에 돌입했다.기자는 19일 오전 상몽2리 마을 회관을 찾았다. 마을에는 46가구 76명의 주민이 살고 있다. 마을 주민들에 따르면 이 마을에는 한 때 100가구가 살았을 정도로 규모가 컸다. 어느 순간 마을의 야산과 밭이 하나둘 외지인에게 팔려 나갔다. 주민들도 하나둘 마을을 떠났다. 그 자리에는 마을 주민들이 원치 않은 시설들이 들어서기 시작했다.실제로 이 마을 주변에는 예당산업단지와 예산신소재일반산업단지가 있다. 마을에 신소재산단이 들어올 때도 마을 주민들의 반발이 컸다. 마을 회관에서 만난 주민들은 "유해 물질이 배출되는 산업단지도 모자라 이제는 마을 한복판에 태양광 발전소까지 들어오려 한다"며 "하나를 내어 주면 둘을 더 내놓으란 식이다"라고 분통을 터트렸다. 이 마을에는 마을 주민이 생계형으로 운영하는 소규모 태양광 발전시설이 이미 두 개가 있다.주민 A씨는 "마을 주민이 생계형으로 2곳에 태양광 시설을 설치했다. 그 정도까지는 이해할 수 있다. 생계형 태양광 시설은 마을 주민들이 동의해서 설치한 것이다. 하지만 최근에는 마을에 연고도 없는 기업들이 주민들의 반대에도 불구하고 태양광 산업을 추진하고 있다"라고 주장했다.그러면서 "마을 주민 소유도 아니고, 대규모 기업형 태양광 시설이 들어오는 것은 수용하기 어렵다. 태양광 발전에서 나오는 전자파도 상당할 것이다. 4만평 규모의 태양광 시설은 마을 주민들 입장에서는 그 자체로도 재앙일 수밖에 없다"라고 토로했다.마을 주민들에 따르면 이 마을은 지금도 비가 오면 저지대의 농경지가 침수되는 피해를 입고 있다. 마을 구릉지에 태양광 발전소가 들어서면 홍수 때 물이 한꺼번에 마을로 내려와 홍수피해를 더욱 키울 수 있다는 우려도 나온다.주민 B씨는 "태양광 주변에 사는 사람들을 만나봤다. 비가 많이 오면 (태양광 발전 시설 쪽에서) 물이 많이 내려와서 마을에 홍수가 발생한다고 했다. 우리 마을의 경우, 가뜩이나 하천이 좁다. 비가 많이 오면 저지대가 물에 잠긴다. 홍수 피해를 입을 수 밖에 없다. 지난해 홍수 때도 마을 저지대 논이 완전히 침수됐다"라고 말했다.그러면서 "태양발 발전소 주변에 사는 주민들의 말에 따르면 주변에 모기도 없고 풀도 잘 자라지 않는다고 한다. 그런 곳에서는 사람이 살 수 있겠나"라고 반문했다.주민 C씨도 "마을이 태양광으로 둘러싸이면 햇빛이 마을 전체에 반사되어 살기가 어려울 것 같다. 태양광으로 사방이 가려지고, 자고 일어나서 가장 먼저 보이는 게 태양광 시설이라고 상상하면 정말 답답하다"라고 말했다.이어 "지금도 (마을의 태양광) 발전소 주변을 지나가다 보면 웽하며 전기 돌아가는 소리가 크게 들린다. 그런 곳에서 살 수나 있을지 모르겠다"라고 호소했다.이때 주민 A씨가 "봄이면 구릉지에 씨를 뿌리고 새싹들이 올라오는 모습을 보는 재미로 살았다. 태양광 발전소가 들어서면 그런 경치는 사라질 수 밖에 없다. 정말 큰 문제이다"라고 말을 거들었다.한편, 충남도에 따르면 현재 상몽2리에는 4개 업체가 15만 제곱미터(약 4만평) 부지에 태양광 발전 시설 설치를 추진 중이다. 관련해 충남도 관계자는 지난 17일 기자와 한 통화에서 "예산군과 한전에 의견을 조회(의견 청취 절차)를 한 상태"라며 "아직 (태양광 시설이) 허가가 된 것은 아니다. 검토 단계이다"라고 밝혔다.