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큰사진보기 ▲경기도 김포시 구래작은도서관 신간 코너에서 만난 <김진순의 인생 레시피>(김진순 지음, 길벗) 표지. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲<김진순의 인생 레시피>에 소개된 '김진순 닭 한 마리' 조리법과 비법 노트. 30분 만에 맑고 깊은 육수를 내는 요령과 와사비를 활용한 양념장 비율이 담겨 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

[수험생 저녁 밥상을 위한 초간단 닭요리 팁]

1. 속 편한 닭 한 마리 맑은 국물 요리

토막 낸 닭(닭볶음탕용)을 끓는 물에 한 번 데쳐 첫 물을 버린 뒤, 새 물을 붓고 푹 고아 맑은 육수를 낸다. 부드럽게 익은 살을 먹기 좋게 발라 육수와 함께 담고, 부추를 듬뿍 얹어 내면 소화가 잘되는 따뜻한 보양식이 된다. (책 속 '닭 한 마리'처럼 진간장 5·식초 2.5·맛술 2.5·다진 부추 1·닭 삶은 물 1·고춧가루 0.5·다진 마늘 0.5·설탕 0.5에 와사비 0.5숟가락을 푼 소스를 곁들이면 입맛을 돋우는 별미가 된다.)

2. 15분 만에 완성하는 대파 닭날개 구이

물기를 뺀 닭날개를 달군 팬에 올리고 소금·후추를 뿌린 뒤 뚜껑을 덮고 중불에서 3~4분 굽는다. 자체 기름이 빠져나와 노릇해지면 뒤집어 소금·후추를 한 번 더 뿌리고 대파를 곁들여 마저 익힌다. (기름을 별도로 쓰지 않아야 한다.)

큰사진보기 ▲기름 없이 자체 기름으로 노릇하게 구워낸 '15분 대파 닭날개 구이' 조리 과정과 완성된 접시, 그리고 곁들인 따뜻한 차. (왼쪽 아래부터 시계 반대 방향으로 팬에서 익히는 과정, 대파를 넣어 마무리하는 모습, 완성된 요리, 속 편한 무차) ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

수능 날이 밝았다. 날씨는 어쩌면 이리도 정확할까. 해마다 이맘때면 찾아오는 '수능 한파'가 올해도 어김없이 차가운 바람을 몰고 왔다.최근 사회는 인공지능(AI)과 첨단 전자기기를 악용한 부정행위 우려로 연일 시끄러웠다. 수능을 연기해야 한다는 말까지 오가며 어른들마저 혼란과 불안을 겪어야 했다.하지만 수험생들에게 수능은 단지 달력 위 하루가 아니다. 누군가는 3년, 누군가는 6년, 또 누군가는 학교라는 울타리를 알고 공부를 시작한 이후 줄곧 오늘 하루만을 바라보며 달려왔다. 막바지에 시험이 미뤄진다면 오히려 긴장의 끈이 풀려 당황스럽고 힘 빠지는 시간이 되었을 것이다. 어쩌면 수험생들에게 오늘은 그 무거운 짐을 잘 버텨내고 훌훌 털어버리는 해방의 날이기도 하다.세상이 아무리 시끄럽고 기술이 일상의 질서를 흔들어도, 결국 사람은 따뜻한 밥을 먹고 살아야 힘을 낸다.두 손주를 어린이집에 등원시키고 아침 집안일을 대충 정리한 뒤, 오랜만에 경기도 김포시 구래동에 있는 구래작은도서관에 들렀다. 신간 코너에 가을맞이 새 책들이 몇 권 꽂혀 있어 반가웠다. 평소 즐겨 찾는 시집이 한 권도 보이지 않아 조금 아쉬웠지만, 도서관 서가는 결국 이곳을 찾는 주민들의 발길과 필요를 반영하는 공간일 터다. 그 책들 사이에서 유독 내 눈길을 붙잡은 것이 바로 요리책 <김진순의 인생 레시피>(김진순 지음, 길벗)였다.수능 날이라는 생각 때문이었을까, 요리책을 펼치자 수년 전 딸아이와 아들이 수능을 치르던 날의 기억이 생생하게 되살아났다.특히 첫째인 딸아이가 수능을 볼 때는 나 역시 처음 겪는 일이라 몹시 긴장했다. 혹여 내 작은 몸짓이나 말 한마디가 시험을 앞둔 아이의 마음을 흔들까 조심스러웠다. 마지막 모의고사를 치르는 날에는 아예 '수능 리허설'을 한다는 마음으로 소화 잘되고 속이 편안한 반찬들을 정성껏 싸서 보냈다. 아이에게도 실제 수능 날이라 생각하고 먹어본 뒤, 조금이라도 속이 불편한 음식이 있으면 꼭 말해달라고 신신당부했다.하지만 저녁에 돌아온 딸아이의 이야기는 내 긴장을 무색하게 만들었다. 마지막 모의고사를 치르던 날, 오랜만에 도시락을 싸 온 친구들과 교정 은행나무 밑에 둘러앉아 소풍을 즐겼다는 것이다. 그날의 진지했던 '예행연습 도시락'은 그렇게 아이들의 웃음소리 속에서 무용지물이 되어버렸다. 지금 돌아보면 미소가 지어지는 추억이지만, 그 시절 부모의 마음이란 늘 그렇게 조마조마하고 애틋했다.내가 부엌과 인연을 맺은 것은 아주 어릴 적이다. 초등학교 여름방학, 한낮의 더위를 피해 새벽부터 들로 나가는 엄마와 아버지를 위해 겁도 없이 아궁이에 불을 지펴 밥을 지었다. 밥물도 제대로 못 맞추고 밥 위에 얹은 호박잎이 다 녹아버렸지만, 엄마는 "어린것이 밥을 다 했다"며 칭찬해 주셨고 말씀 없던 아버지도 빙긋 웃으셨다.중학교 입학 전 겨울방학에는 배우 김영란씨가 진행하던 MBC 아침 프로그램 <오늘의 요리>를 보며 레시피를 노트에 적어 따라 했다. 넉넉지 않던 시골 살림에 없는 재료는 빼고 있는 재료로 대신하며 요리하던 기억, 결혼 후에는 '배추가 살아 날아다닌다'는 놀림을 들으면서도 내 요리를 좋아해 주던 남편을 위해 열무김치를 몇 통씩 가득 담그던 시간들이 고스란히 삶의 밑천이 되었다.<김진순의 인생 레시피>가 반가웠던 이유도 그 결이 닮아 있어서다. 신혼 초 전기밥솥으로 설익은 '3층 밥'을 지어 시부모님께 대접했던 요리 초보 시절을 지나, 30년 가까이 식당과 반찬가게를 운영하며 터득한 현장 비법이 책 속에 가득했다.저자가 꼽는 첫 번째 비법은 다름 아닌 '간 맞추기'다. 건강을 생각해 지나치게 싱겁게 하면 맛이 없어 남기게 되니 적당한 간을 잡아야 한다는 것이다. 요즘 부쩍 혀끝의 감각이 무뎌져 남편이나 사위, 혹은 손주들에게 간을 봐달라고 부탁하곤 하는 나이기에 그 말은 유독 눈에 들어왔다. 또한 된장찌개를 끓일 때 소고기를 식용유에 미리 볶아 잡내를 잡거나, 대파육개장에 사골곰탕과 생강을 더해 깊은 맛을 내는 요령들은 당장 오늘 저녁 식탁에 써먹고 싶은 지혜였다.해가 짧아진 가을 끝자락, 시험장을 빠져나온 수험생들이 어둑어둑해진 저녁 무렵 집으로 돌아올 시간이 다가온다. 오늘 밤 전국의 수험생 부모들에게 가장 급한 일은 시험지의 가채점 결과를 묻는 것이 아닐 테다. 긴장과 추위 속에서 온종일 사투를 벌이고 돌아온 아이에게 "수고했다"는 말과 함께 속을 데워줄 따뜻한 한 그릇을 먹이는 것, 그것이 모든 부모의 한결같은 마음일 것이다.책 속에서 발견한 닭요리 레시피는 바로 그런 날을 위한 메뉴로 더할 나위 없었다. 토막 낸 닭을 한 번 데쳐 첫 물을 버린 뒤 푹 고아 맑은 육수를 내고, 부드러운 살을 발라 부추를 듬뿍 얹어 내는 따뜻한 한 그릇, 혹은 와사비 반 숟가락을 푼 특제 소스를 곁들인 담백한 닭 한 마리는 지친 수험생의 속을 편안하게 달래줄 훌륭한 위로가 된다.여기에 옛 직장 시절 교감선생님이 알려주셨던 '15분 닭날개 구이'도 떠올랐다. 물기 뺀 닭날개를 달군 팬에 올리고 소금과 후추만 뿌려 뚜껑을 덮고 중불에 구워내면, 자체 기름으로 노릇하게 익어 대파 향과 어우러진다. 복잡하지 않으면서도 정성이 느껴지는 이런 음식이라면 늦은 밤 돌아온 자녀에게 부담 없는 야식이나 저녁 반찬으로 제격이다.인공지능이 세상을 바꾸고 시험장 풍경까지 걱정해야 하는 시대가 왔지만, 고생한 가족을 위해 불 앞에 서서 국물을 우려내고 밥을 짓는 사람의 온기만큼은 결코 대신할 수 없다. 작은 도서관에서 빌려 온 요리책을 펼쳐 들고, 저녁에는 손주들과 가족들을 위해 속이 편안하고 따뜻한 닭고기 요리를 차렸다. 차가운 수능 한파를 녹이는 가장 확실한 힘은 결국 식탁 위 따뜻한 한 그릇에 담겨 있지 않을까.