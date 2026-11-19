큰사진보기 ▲전국금속노동조합 광주전남지부와 현대글로비스광주지회 조합원들이 19일 오전 기아 광주1공장 남문 앞에서 기자회견을 열고 사측과 원청 기아를 향해 납품단가 인상과 하청노동자 적정 임금 보장 등을 촉구하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국금속노동조합 광주전남지부와 현대글로비스광주지회 조합원들이 19일 오전 기아 광주1공장 남문 앞에서 기자회견을 열고 사측과 원청 기아를 향해 납품단가 인상과 하청노동자 적정 임금 보장 등을 촉구하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

기아 자동차부품 물류를 담당하는 현대글로비스의 하청노동자들이 전면파업을 예고하면서 기아 광주공장의 생산 차질이 우려되고 있다.노조는 회사와 원청인 기아에 납품단가 인상과 적정한 임금 보장 등을 요구했다.전국금속노동조합 광주전남지부와 현대글로비스광주지회는 19일 오전 기아 광주1공장 남문 앞에서 기자회견을 열고 "원청 기아, 현대글로비스는 납품단가를 인상하고 하청노동자의 차별을 끝내라"고 밝혔다.이들은 "11년을 일해도, 잔업과 특근을 밥 먹듯이 해도 연봉 3500만 원이 겨우 되는 현실"이라며 "반면 울산의 현대글로비스 동종 물류업체 노동자들은 평균 연봉 약 7000만 원에 상여금 700%를 보장받고 있다"고 비판했다.이어 "같은 자동차를 만들기 위해 같은 종류의 노동을 하는데, 왜 광주 비정규직 하청노동자만 절반의 임금을 감내해야 하는가"라며 "울산 동종업체와 임금 격차를 줄이고 정당한 노동의 대가와 임금을 보장하라"고 요구했다.노조는 "우리는 기아 광주공장의 자동차 생산을 최전선에서 뒷받침하는 노동자들"이라며 "그러나 원청과 하청이라는 다단계 고용구조 뒤에 숨은 이들의 방관 속에서 임금과 노동조건은 가혹한 차별을 차별받고 있다"고 지적했다.그러면서 "원청 기아와 현대글로비스는 하청업체 뒤에 숨지 말고 납품단가를 인상하라"며 "우리 노동이 멈추면 기아의 생산설비도 멈춘다. 이제는 우리의 노동 가치를 인정해야 한다"고 밝혔다.아울러 "원청과 하청이라는 이유로 임금과 노동조건을 차별해선 안 된다"며 "기아 광주공장 하청노동자의 안전과 휴게시설, 노동기본권과 인간다운 삶을 보장하라"고 촉구했다.앞선 17일 현대글로비스광주지회는 조합원 쟁의행위 찬반투표를 진행했다. 그 결과 전체 조합원 253명 가운데 247명이 투표해 243명이 찬성했다. 또한 전남지방노동위원회로부터 '노동쟁의 조정중지' 결정을 받아 합법적인 쟁의권을 확보했다.노조는 이날 오후 3시부터 회사 측과 실무교섭을 진행할 예정이다.이에 대해 이동교 금속노조 현대글로비스광주지회장은 "우리의 요구안이 받아들여지지 않으면 다음 주 본격적인 조합원 파업에 돌입하고 전면파업으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.이어 "파업이 시작되면 기아 광주공장의 자동차부품 공급이 중단되고, 1·2·3공장 생산설비도 15분 이내에 멈출 수 있다"며 "기아의 자동차 생산을 뒷받침하는 물류 서열 하청노동자들의 노동 없이는 완성차 생산도 불가능하다는 사실을 보여줄 것"이라고 덧붙였다.