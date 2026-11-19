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"이게 웬 횡재야, 완전히 득템했네!"

큰사진보기 ▲배추 한 포기가 식탁에 오르기까지는 결코 짧지 않은 시간과 고된 노동이 필요하다. ⓒ yaupontea on Unsplash 관련사진보기

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"1년 내내 땀 흘려 지은 배추값이 이렇게 싸니, 농부들은 정말 살기 힘들겠어."

주말 오후, 남편과 함께 장을 보러 동네 마트에 들렀다. 고물가 시대에 장보기가 무섭다는 말이 절로 나오는 요즘이지만, 그날 매대 앞에서 내 눈을 사로잡은 것은 믿기 힘든 가격표였다. 속이 꽉 찬 배추 세 포기가 담긴 한 망이 단돈 3500원에 팔리고 있었던 것이다.나는 반가운 마음에 망설임 없이 배추 한 망을 카트에 싣고는 한껏 들뜬 기분으로 계산대를 빠져나왔다. 물가가 치솟는 시대에 알뜰하게 장을 봤다는 뿌듯함이 발걸음을 가볍게 했다. 하지만 양손 가득 장바구니를 들고 집으로 돌아오는 길, 묵묵히 걷던 남편이 나지막이 던진 한 마디에 내 가벼운 발걸음은 그 자리에 멈춰 서고 말았다.남편의 그 짧은 말이 가슴 한구석을 서늘하게 찌르고 지나갔다. 조금 전까지 '3500원짜리 득템'이라며 해맑게 웃던 내 모습이 순간 너무나 부끄럽고 작아 보였다. 나는 오직 지갑을 여는 '소비자'의 시선으로만 그 배추를 바라보고 있었을 뿐, 그 배추 한 포기를 키워내기 위해 땅을 일군 '농부'의 땀방울은 단 한 번도 떠올리지 못했던 것이다.배추 한 포기가 식탁에 오르기까지는 결코 짧지 않은 시간과 고된 노동이 필요하다. 봄부터 씨앗을 뿌리고 모종을 옮겨 심으며, 여름의 폭염과 장마, 병충해와 싸워야 한다. 허리를 숙여 풀을 뽑고 비료를 주며 1년이라는 세월을 온전히 바쳐야 비로소 수확의 기쁨을 맞이한다.그러나 막상 수확철이 되어 출하할 때 마주하는 현실은 냉혹하다. 세 포기 3500원. 한 포기당 천 원 남짓한 이 가격에서 중간 유통 마진과 포장비, 운송비를 제하고 나면 정작 농부의 손에 쥐어지는 돈은 얼마일까. 어쩌면 인건비조차 건지지 못해 밭을 갈아엎어야 할지도 모르는 참담한 숫자였을 것이다.우리 사회의 농산물 가격은 늘 극단적인 진폭을 그리며 요동친다. 어느 해에는 이상기후로 작황이 나빠 '금배추'라 불리며 소비자들의 원성을 사고, 또 어느 해에는 풍작이나 소비 위축으로 가격이 폭락해 '똥값'이 되면서 농민들의 가슴을 찢어놓는다.문제는 가격이 오를 때는 소비자가 고통받고, 가격이 폭락할 때는 오롯이 농민 혼자 그 피해를 떠안아야 하는 기형적인 구조가 수십 년째 반복되고 있다는 점이다. 3500원이라는 가격표 뒤에는 농민들의 빚과 한숨, 그리고 농업을 포기하게 만드는 구조적 무관심이 숨어 있다. 우리가 마트에서 누리는 '값싼 풍요'는 누군가의 정당한 노동 대가를 희생시킨 결과물일지도 모른다.집으로 돌아와 3500원짜리 배추 망을 풀며 마음이 무거워졌다. 겉잎을 떼어내고 속잎을 다듬는 손길에 자연스레 조심스러움이 배어났다. 그저 '싸게 잘 샀다'고 소비해 버리기엔, 그 안에 담긴 흙냄새와 농부의 수고가 너무나 크고 무거웠기 때문이다.장바구니 물가가 오르면 한숨이 나오고, 싸게 사면 기분이 좋아지는 것은 평범한 생활인의 당연한 마음일 것이다. 하지만 그 기쁨의 이면에 다른 누군가의 눈물이 고여 있다면, 우리는 한 번쯤 멈춰 서서 그 가격의 의미를 되새겨 보아야 한다.농민이 땀 흘린 만큼 정당한 대가를 받고, 소비자 역시 합리적인 가격에 건강한 먹거리를 만날 수 있는 세상. 그 당연한 상식이 통하는 사회를 위해 무엇이 달라져야 할까. 오늘 저녁 식탁에 오를 배추국 한 그릇 앞에서, 남편의 한 마디가 남긴 묵직한 숙제를 오래도록 곱씹어 본다.