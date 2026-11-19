큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 18일 한성숙 국무총리 주재로 열린 ‘주택공급 활성화를 위한 국무총리·경기도권 지자체장 만찬간담회’에서 정비사업 기간을 단축할 수 있는 제도개선 방안에 대해 발언하고 있다. ⓒ 국무총리실제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 18일 한성숙 국무총리 주재로 열린 ‘주택공급 활성화를 위한 국무총리·경기도권 지자체장 만찬간담회’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 국무총리실제공 관련사진보기

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이재준 수원특례시장이 재개발·재건축 사업 기간을 단축하기 위한 제도개선을 정부에 공식 건의했다. 주택공급을 확대하려면 신규 택지 개발뿐 아니라 기존 시가지의 정비사업을 신속하게 추진하는 것이 중요하다는 판단에서다. 수원시 차원의 행정적 지원을 넘어 정부의 제도개선을 끌어내 주택공급의 걸림돌을 해소하겠다는 의지다.이재준 시장은 지난 18일 서울 종로구에서 열린 '주택공급 활성화를 위한 국무총리·경기도권 지자체장 만찬간담회'에 참석해 한성숙 국무총리에게 '정비사업 기간 단축을 위한 제도개선(안)' 등을 담은 정책 건의서를 전달했다.이날 간담회에는 이 시장을 비롯한 경기도 24개 지자체장과 김이탁 국토교통부 1차관, 신진창 금융위원회 부위원장 등 정부 관계자들이 참석했다. 참석자들은 수도권 재개발·재건축 사업 기간 단축과 '8·13 후속 조치'에 따른 신규 택지의 조기 착공 방안 등을 논의했다.이재준 시장은 재개발·재건축 사업이 이해관계자 간 갈등과 복잡한 사업 절차 등으로 지연되는 사례가 많다고 지적했다. 이를 해결하기 위한 제도개선 방안과 국가 전략 부지를 활용한 효율적인 주택공급 방안을 함께 제시했다.이번 건의는 이 시장의 주택공급 정책이 신규 택지 확보에만 머물지 않고 기존 시가지의 재개발·재건축 활성화로 확장되고 있다는 점에서 의미가 있다. 특히 수원처럼 기존 주거지의 정비 수요가 큰 도시에서는 정비사업의 추진 속도가 주택공급 확대를 좌우하는 중요한 변수다.정비구역 지정부터 조합 설립, 사업시행인가와 관리처분계획에 이르기까지 복잡한 절차와 주민 간 이해관계 조정에 상당한 시간이 걸리는 만큼, 지방정부의 행정 지원과 중앙정부의 제도 개선이 함께 이뤄져야 한다는 게 이재준 시장의 문제의식이다.한성숙 총리도 민간 정비사업의 어려움을 인정했다. 한 총리는 "재개발·재건축 등 민간정비사업은 복잡한 인허가 절차와 주민 간 갈등 등으로 사업 추진에 어려움을 겪는 곳이 많다"며 정부의 절차 간소화와 금융·제도적 지원이 실제 착공으로 이어지도록 지자체가 협력해 달라고 당부했다.이재준 시장은 정부의 제도개선을 기다리는 데 그치지 않고 수원시 차원의 지원도 지속하겠다는 입장이다. 그는 "수원시도 민간 정비사업이 신속하게 추진될 수 있도록 지원을 아끼지 않고 있다"며 "사업 기간 단축을 위한 제도개선 방안을 정부에 지속해서 건의하며 수도권의 주택공급 활성화를 위해 적극적으로 노력하겠다"고 밝혔다.