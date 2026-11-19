큰사진보기 ▲성일종 의원은 19일 오전 국회 소통관에서 '이재명 정권은 사관학교를 해체하고 창씨개명하려는 시도를 즉각 중단하라'는 제목으로 기자회견을 열었다. ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

성일종 국민의힘 의원(서산·태안)이 정부의 육해공군 사관학교 통합 추진을 '육사 죽이기'로 규정하고 즉각 중단을 촉구했다. 강신철 국방부 장관에게는 직을 걸고 통합을 막아야 한다며 사퇴까지 요구했다.성 의원은 19일 오전 국회 소통관에서 '이재명 정권은 사관학교를 해체하고 창씨개명하려는 시도를 즉각 중단하라'는 제목으로 기자회견을 열었다. 그는 "자유 대한민국의 근간인 육사를 죽이기 위한 이재명 정부의 집요한 공작이 그림을 드러냈다"며 "명분은 협동성 강화이나 본심은 '육사 죽이기'"라고 주장했다.이번 기자회견은 국방부와 더불어민주당이 전날 국군사관학교 창설 기본계획 수정안을 발표한 직후 나왔다. 정부는 당초 4년제 완전통합 계획을 바꿔 각 군의 교육 기능을 유지하기로 했지만, 기존 사관학교 명칭을 사용하지 않고 육군사관학교를 충청권으로 이전하는 방침은 유지했다.성 의원의 반발은 사관학교 통합이 단순한 교육체계 개편을 넘어 각 군이 쌓아온 역사와 정체성을 바꾸는 문제라는 데 맞춰져 있다. 성 의원은 사관학교의 역사와 전통을 강조하며 통합 추진의 정당성을 문제 삼았다.그는 6·25전쟁 초기 육사 1·2기 생도 600여 명이 내촌·태릉 전투에 참전한 역사를 언급하며 "이보다 소중한 가치가 군에 어디 있느냐"고 물었다. 이어 "다른 나라들은 이런 역사와 전통을 찾기 위해 혈안인데, 이 정권은 육해공 사관학교를 국군사관학교로 통합해 각 군의 명예와 역사 지우기에 혈안"이라고 비판했다.성 의원은 "도대체 누구를 위해 무슨 목적으로 사관학교를 해체하고 창씨개명을 하겠다는 것이냐"며 "국가안보의 본령을 5년 임기의 대통령이 마음대로 할 수 있는 것이냐"고 반문했다. 또 "대한민국의 위대한 군 정신을 이루고 있는 혼과 맥은 국민들이 만들어 낸 것"이라며 사관학교의 역사와 전통이 정부의 정책 판단만으로 바뀌어서는 안 된다는 입장을 밝혔다.성 의원이 제기한 문제는 사관학교의 명칭과 전통을 어디까지 보존해야 하느냐는 것이다. 반면 정부는 미래전과 군 간 합동작전에 필요한 장교 양성체계를 마련해야 한다는 입장이다. 사관학교의 역사를 지키는 일과 교육체계를 개편하는 일이 반드시 양립할 수 없는 것인지도 이번 논쟁에서 따져볼 대목이다.성 의원은 강신철 국방부 장관을 직접 겨냥했다. 특히 기존 사관학교 명칭을 유지하겠다는 설명과 정부 수정안 사이의 차이를 문제 삼았다.그는 "강신철 국방부 장관, 진정한 군인 맞느냐"며 "그렇다면 직을 걸고 사관학교 해체를 막아야 하지 않겠느냐"고 말했다. 이어 강 장관이 최근 "학교명은 안 없어진다. 각 학교에서 이수증, 졸업장을 받을 수 있다", "우리가 통합군으로 가지 않는 이상 각 군 사관학교를 폐교하는 것은 절대 아니다"라고 설명했다며 약속을 지킬 것을 요구했다.강 장관은 지난 9일 육해공군사관학교 총동창회장단과의 간담회에서 기존 사관학교의 명칭과 교육 기능이 유지된다는 취지로 설명한 바 있다. 그러나 18일 국방부가 제시한 수정안에서는 새 학교명을 '국군사관학교'로 정하고 기존 육사·해사·공사 명칭을 사용하지 않는 방안이 제시됐다. 해군과 공군의 기존 교육시설은 유지하고 육군 캠퍼스는 이전하지만, 2029학년도 입학생부터는 국군사관학교라는 하나의 이름으로 교육받게 되는 구상이다.학교를 폐교하지 않는다는 설명과 학교 이름을 없앤다는 방침은 같은 말일까. 교육시설과 전문교육 기능이 남더라도 기존 사관학교의 명칭과 기수 체계가 사라진다면 무엇이 유지되고 무엇이 바뀌는지 명확한 설명이 필요하다.성 의원은 "장관을 왜 하느냐"며 "국가 안보의 근본도 지키지 못한 채 권력자의 입맛에 부역하는 것이라면 당장 그 자리를 내놓으라. 그게 당신의 명예를 지키는 길"이라고 비판했다.성 의원은 사관학교 통합에 대한 군 내부의 반대 여론도 강조했다. 그는 "육해공 사관생도의 91.3%가 사관학교 통합에 반대하고 있다"며 "졸업생을 비롯한 이해관계자 대부분도 강하게 반발하고 있다"고 말했다. 이어 "국민 여론도 절반 이상이 부정적"이라고 주장했다.91.3%는 국방부가 한국국방연구원(KIDA)에 의뢰한 연구용역에서 나온 수치다. 지난 3월 육해공군 사관생도 1791명을 대상으로 실시한 조사에서 기존 4년제 통합 방식에 대한 반대는 91.3%, 찬성은 3.4%로 나타났다. 다만 이 조사는 정부가 18일 제시한 '1+2+1' 수정안 이전에 실시된 것으로, 새로운 방식에 대한 생도들의 의견을 직접 확인한 결과는 아니다.기존 통합안에 대한 반대가 컸다는 사실과 수정안에 대한 평가를 구분할 필요가 있다. 교육체계 개편의 직접적인 영향을 받는 생도들의 우려를 어떻게 반영할 것인지도 정부가 답해야 할 과제다.성 의원은 사관학교 통합에 들어갈 예산과 현대전 대비 투자의 우선순위도 문제 삼았다. 그는 "정치적 목적으로 이뤄지는 이 사업에 투입될 예산만 1조5000억 원에 이른다고 한다"며 "야당 시절 대통령실과 검경의 특활비를 대폭 칼질하던 이재명 정권 맞느냐"고 비판했다. 이어 "정작 현대전에 긴급히 필요한 내년 드론 예산을 8000억 원 남짓 책정한 이재명 정권은 대한민국 안보가 안중에 있는 것이냐"고 따졌다.성 의원의 주장은 사관학교 통합에 대규모 예산을 투입하는 것이 현대전 대비보다 우선할 만큼 시급한 사업이냐는 문제 제기다. 다만 성 의원이 거론한 사관학교 통합 비용은 여러 해에 걸친 사업비 추산액이고, 드론 예산은 2027년 한 해 예산이다. 두 금액만으로 국방 투자의 우선순위를 판단하기는 어렵다. 결국 통합에 들어갈 비용뿐 아니라 이를 통해 얻을 교육적·군사적 효과가 얼마나 구체적으로 제시되는지가 중요하다.정부가 18일 제시한 수정안은 육해공군 사관학교를 하나의 국군사관학교 체제로 묶되 각 군의 전문교육은 유지하는 '네트워크형' 방식이다.대전 자운대에 국군사관학교 본교와 대학원을 설치하고 1학년과 4학년은 통합교육을 받도록 한다. 2·3학년은 각 군 지역 캠퍼스에서 군별 특성에 맞는 교육을 받는 '1+2+1' 학제다. 해군과 공군 캠퍼스는 각각 경남 진해와 충북 청주의 기존 사관학교 시설을 활용한다. 반면 서울 노원구 공릉동에 있는 육군사관학교는 충청권 이전을 추진한다.구체적인 이전 부지는 정해지지 않았다. 국방부는 관련 법률 제정과 사업타당성 조사, 설계·건설 등을 거쳐 2032년까지 이전을 마친다는 목표다. 새 교육체계는 2029학년도 입학생부터 적용할 계획이다. 이들이 '국군사관학교 1기'가 되며 현재 재학 중인 생도에게는 기존 교육체계가 적용된다.정부는 합동성 강화와 미래전 대비, 학령인구 감소 등을 통합의 근거로 내세우고 있다. 육해공군 장교들이 임관 전부터 함께 교육받도록 해 군 간 협력 능력을 높이고, 인공지능과 과학기술 등 미래전에 필요한 교육을 강화하겠다는 취지다.강 장관은 지난 11일 국회 예산결산특별위원회에서 계획 수정이 반대 여론에 따른 후퇴나 절충안이 아니라 미래전을 이끌 우수 인재 양성에 초점을 맞춘 것이라고 설명했다. 정부가 합동교육의 필요성을 강조하는 만큼 기존 각 군 사관학교의 독립성을 유지하면서도 같은 교육 효과를 거둘 수 없는지, 통합만이 가능한 해법인지에 대한 설명도 필요하다.성 의원은 기자회견 말미에 국민에게 사관학교 통합을 막아 달라고 호소했다. 그는 "대한민국을 허무는 일을 당장 중단시켜야 한다"며 "오로지 국민 여러분만이 막을 수 있다"고 말했다. 이어 "간곡히 요청드린다. 육사를 비롯한 사관학교를 국민 여러분께서 지켜 달라"며 정부의 통합 추진에 대한 심판을 호소했다.22대 국회 전반기 국방위원장을 지낸 성 의원은 지난 7월 정부의 사관학교 통합 기본계획 발표 직후부터 이를 "개혁이 아니라 개악"이라고 비판해 왔다. 정부는 미래전에 대비한 장교 양성체계 개편을 내세우고, 성 의원은 사관학교의 역사와 정체성을 훼손하는 결정이라고 맞서고 있다.그러나 이번 논쟁은 사관학교를 그대로 둘 것인지, 하나로 합칠 것인지의 선택만으로 끝나지 않는다. 오랜 역사와 전통을 지키는 일이 미래전 대비를 가로막는 것인지, 반대로 교육체계를 바꾸기 위해 반드시 기존 사관학교의 이름까지 없애야 하는지 따져볼 필요가 있다.사관학교의 이름을 지키는 것과 더 나은 장교를 길러내는 것. 정부와 정치권이 답해야 할 질문은 두 가지 중 무엇을 포기할지가 아니라, 왜 둘을 함께 지킬 수 없는가에 있다.