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큰사진보기 ▲?호주 주택 앞에 세워진 부동산 임대(FOR LEASE) 안내판 모습. ⓒ 이민호 관련사진보기

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"집값은 떨어진다는데, 임대료는 왜 계속 오르는 거야?"최근 호주 골드코스트에서 이웃이나 직장 동료들과 대화에서 주거 문제는 빠지지 않는 주제다. 특히 세입자(렌트 거주자)들의 표정이 어둡다. 계약을 갱신할 때마다 임대료가 얼마나 오를지 노심초사하고, 집주인이 집을 매각하겠다고 통보하면 당장 어디로 옮겨야 할지 막막해한다.최근 호주 언론에서는 주택 가격이 하락하고 있다는 소식이 연일 이어지고 있다. 내 집 마련을 준비하는 이들에게는 분명히 반가운 소식일 수 있다. 하지만 세입자들의 사정은 전혀 다르다. 집값이 내려간다고 당장 임대료가 싸지는 것은 아니기 때문이다. 호주에서 20년 가까이 살아온 나 역시 이 상반된 두 풍경이 생경하면서도, 지금 이곳의 주거 현실을 가장 적나라하게 보여준다는 생각이 든다.골드코스트 중심부에서 방 2개와 욕실 2개를 갖춘 아파트를 찾아보면 주당 850~900호주달러(한화 약 80만~85만 원 선)를 부르는 매물이 쉽게 눈에 띈다. 물론 위치와 건물 연식, 전망에 따라 차이는 있지만, 이제는 낯설지 않은 시세다.사실 호주에서는 집세(임대료)만 주 단위로 내는 것이 아니다. 내가 받는 급여 역시 한국처럼 한 달에 한 번 들어오는 '월급'이 아니라 1주 혹은 2주 단위로 정산되는 '주급' 개념이 보편적이다. 주급을 받아 주세를 내고, 장을 보고, 공과금을 해결하다 보면 한 달이라는 긴 호흡이 아니라 매주 생활의 판이 새로 짜이고 리셋되는 기분이 든다.그러나 진짜 문제는 정산 시스템이 아니라 가파르게 오른 금액 자체다. 주당 850~900달러를 단순하게 4주로만 계산해도 한 달에 3400~3600달러다. 매주 들어오는 주급에서 주거비를 떼어내고 나면 남는 게 빠듯할 수밖에 없다. 몇 년 전만 해도 같은 비용으로 선택할 수 있었던 집의 기준이 지금은 한참 낮아졌다는 하소연이 주변에서 잇따른다.골드코스트는 휴양지이자 살기 좋은 도시라는 이미지가 강하다. 바다가 가깝고 온화한 날씨 덕분에 대도시보다 여유로운 삶을 기대하며 이곳에 정착하려는 인구가 꾸준히 늘었다. 하지만 살고 싶은 사람이 늘어나는 속도를 주택 공급이 따라가지 못하고 있다. 새 아파트가 들어서도 분양가나 임대료가 부담스러운 수준이고, 정작 서민들이 들어갈 만한 임대 매물은 귀하다. 집을 구하는 사람들은 마음에 드는 매물이 나오면 서둘러 신청서를 내야 하고, 치열한 경쟁 속에서 원하는 조건을 하나둘 포기하기 일쑤다.이런 상황에서 집값이 떨어진다는 뉴스가 세입자들에게 얼마나 위안이 될까. 매수 대기자에게는 기회가 될지 몰라도, 당장 오늘 머물 집을 구해야 하는 사람에게는 딴 세상 이야기일 뿐이다.골드코스트 세입자들의 한숨을 듣다 보면 자연스럽게 한국의 주거 현실이 겹쳐 보인다. 한국과 호주는 집을 빌리는 제도부터 다르다. 한국에는 목돈을 맡기는 전세 제도가 있고 월세와 전세 중 선택할 수 있지만, 호주는 보통 4주분의 보증금(Bond)을 맡기고 매주 정해진 임대료를 내는 방식이 일반적이다.제도는 다르지만 집을 구하는 서민들의 고민은 놀라울 만큼 닮아 있다. 월급에서 주거비를 먼저 떼어놓고 나면 생활비가 빠듯해지고, 직장과 아이들 학교 때문에 생활권을 쉽게 옮길 수도 없다. 한국에서도 전세의 월세화가 가속화되면서 주거비 부담이 커졌다는 소식을 자주 접한다. 서울에서 집을 구하는 청년이나 신혼부부의 고충은 이곳 세입자의 현실과 크게 다르지 않다.호주에서는 주거비를 줄이기 위해 '셰어하우스(Share House)'를 선택하는 이들도 많다. 방 하나만 빌리고 주방과 거실은 타인과 함께 쓰는 방식이다. 예전에는 유학생이나 사회초년생이 주로 택하는 거주 형태였지만, 최근에는 치솟는 임대료를 감당하기 위해 생활 방식을 바꾸는 이들이 늘고 있다. 집 한 채를 온전히 빌릴 여력이 없어 여러 사람이 공간을 쪼개 쓰는 풍경. 온전한 나만의 공간을 포기해야 버틸 수 있는 현실은, 바다 건너 한국이나 이곳 호주나 다를 바 없어 보인다.집값이 내려간다는 통계만 보면 주택시장이 안정세를 찾아가는 것처럼 보인다. 그러나 집을 살 여력이 없는 사람에게는 여전히 높은 문턱이고, 집을 빌려 사는 사람에게는 매주 통장에서 빠져나가는 임대료가 훨씬 절박한 현실이다. 집값과 임대료는 반드시 같은 방향으로 움직이지 않는다. 집값이 주춤하더라도 임대할 집이 부족하고 수요가 몰리면 임대료는 쉽게 꺾이지 않는다.세입자 입장에서는 집값 하락 기사보다 당장 돌아오는 계약 갱신일에 임대료가 얼마나 뛸지가 더 큰 공포다. 골드코스트에서 살아가며 이웃들의 이야기를 듣다 보면, 집은 단순히 사고파는 투자 상품이 아니라는 사실을 새삼 깨닫는다. 고된 하루를 마치고 돌아와 숨을 고르는 곳이고, 가족이 함께 밥을 먹으며 아이들이 자라나는 삶의 터전이다. 집값이 오르면 내 집 마련의 꿈이 멀어지고, 임대료가 오르면 지금 발 딛고 선 삶의 터전을 지키는 일조차 버거워진다.호주와 한국은 부동산 시장의 구조도, 임대차 제도도 다르다. 하지만 살 곳을 걱정하는 평범한 사람들의 한숨만큼은 닮아 있다. 집값 하락 뉴스는 누군가에게 반가운 신호일지 모른다. 그러나 매주 집세를 치러야 하는 세입자에게는 그보다 먼저 답을 찾아야 할 질문이 남아 있다. '내년에도 이 집에서 계속 살 수 있을까. 다음 계약 때는 임대료가 또 얼마나 오를까.'