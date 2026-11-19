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큰사진보기 ▲여권 사진 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

전 세계가 코로나의 광풍에 휩싸이던 2020년, 여권 기한이 만료되었다. 하늘길이 닫히고, 대중교통으로도 어디론가 떠나는 일은 쉽지 않던 시기였다. 당연히 고민했다. 당장 쓰지도 못할 여권을 굳이 지금 갱신해야만 할까.하지만 나는 여권민원실까지 제법 먼 거리를 걸어가서 여권을 갱신했다. 여권민원실에 그처럼 사람이 없이 한산한 풍경은 낯설기만 했다. 게다가 여권 매수를 물어보는 직원에게 호기롭게 '두꺼운 것'으로 해달라고 주문했다(여권 면수는 26면과 58면 중 선택할 수 있다).나는 여행을 좋아한다. 책에서, 혹은 텔레비전에서 영상으로 보았던 풍경을 직접 내 눈으로 보는 순간이 좋다. '코로나가 끝난다면'이라는 전제를 달고, 팬데믹이 지나가면 다시 이곳저곳으로 떠나볼 생각에 새로 받은 여권을 만지작거렸다. 그러는 사이 거짓말처럼 다가왔던 팬데믹은, 또 언제 그랬냐는 듯 사라졌다. 큰 상흔을 남기기도 했으나, 한편으론 신기루 같기도 했다.여행에 관심이 많으니 이런저런 여행에 관한 이야기를 듣는다. 좋은 이야기도, 알찬 정보도 많으나 때로는 괴담처럼 '그랬다더라' 하는 이야기들도 있어 절로 긴장하게 된다. 이를테면, 오버부킹으로 돈까지 다 내고, 심지어 좌석 지정도 해둔 비행기를 타지 못했다든가 하는 것들.아니면, 연착으로 인해 줄줄이 다음 비행기를 놓쳤다는 안타까운 사연들. 그래서 나는 되도록 공항에 일찍 가며, 환승할 때엔 항공사가 다른 분리 발권을 하지 않는다. 나름 대비한다고 하지만 여태까지의 여행 인생에서 크나큰 사건 사고가 없었던 건 다행이다.하지만 실수란, 늘 생각지 않았던 곳에서 튀어나온다. 긴장하고 조심할 때보다 이제 익숙하지, 라며 안도하는 순간에 그 틈을 비집고 실수라는 녀석이 들어오는 법이다. 나 역시 그랬다.세계 3대 조류 중 하나라는 일본 나루토 해협의 소용돌이를 보고 싶어 항공권 사이트를 들락날락하다가 용케 특가 항공권을 잡고 환호했다. 그것이 지난 9월이었다. 그리고 나루토 해협의 소용돌이를 보기 위해 일본 도쿠시마로 떠나는 항공권은 11월이었다.어느새 11월이 되고, 날짜가 다가오며 본격적으로 여행을 준비하기 시작했다. 호텔을 예약하고, 귀국은 오사카에서 할 예정이었으므로 도쿠시마에서 오사카까지의 고속버스 표도 예매했다. 나루토 해협의 전망대 입장권을 사두는 것도 잊지 않았다. 그리고 출발 예정 3일 전.보통 LCC 항공사들은 24시간 전에 온라인 체크인이 가능하지만, 미리 자동 체크인을 설정해 두면 굳이 시간을 기다리지 않아도 된다. 항공사 홈페이지에 들어가 일정을 확인하고, 여권번호를 넣고, 일자 및 제반 사항들을 확인했다.그런데, 뭔가 이상했다. 내 여권 명과 번호를 모두 넣고 나서 동반인인 남편의 여권 사항을 입력했는데 알 수 없는 쎄함이 등줄기를 타고 흘렀다. 아, 세상에. 그만 남편의 여권 영문명을 잘못 써넣은 것이다. 알파벳을 틀린 것도 아니고 아예 여섯 글자 중 네 글자만 기재를 하고 말았던 것이다. 이미 예약 단계에서의 실수였는데 여권번호는 출발 전에 다시 넣을 수 있지만, 이름이라면 다른 문제이니 난감했다.알파벳 철자를 바꿀 때 유료로 변경할 수 있는 경우는 다행이고, 심지어 아예 철자 변경도 안 되는 항공사도 있다는 걸 안다. 그런 여행객들의 실수담을 들으며 '대체 누가 이름을 틀리는 거냐' 해놓고 바로 내가 같은 실수를 한 것이다. '제발' 하는 심정으로 고객센터에 전화했다. 아니나 다를까. 알파벳은 수정할 수 있으나 글자 수는 변경할 수 없다는 대답이 돌아왔다.귀신에 씌었나 보다 하며 헛웃음을 지을 수밖에 없었다. 나루토의 소용돌이는, 갑자기 내 머릿속에서 돌아가는 것 같은 기분이었달까. 결국 항공권은 취소했고, 취소 수수료의 아픔은 남았다. 뒤이어 고속버스 예매를 취소했고, 소용돌이 전망대 입장권도, 호텔도 줄줄이 취소했다.이번 일은 내게 큰 교훈으로 남았다. 미리 예약해둔 또 다른 항공권 예약을 떨리는 마음으로 다시 확인하고, 제대로 영문명을 써넣은 것을 확인하고서야 가슴을 쓸어내렸다. 언제 나루토의 소용돌이에 닿을지는 알 수 없으나, 생각해 보면 여행은 이런 과정부터가 시작일 것이니 내 여행은 늘 진행 중이다.