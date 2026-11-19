큰사진보기 ▲북한 조선중앙통신은 김정은 국무위원장이 17일 함경남도 리원군 이어 18일 락원군 지역을 시찰했다고 19일 보도했다. 김 위원장은 지역 시찰에서 바닷가양식기지와 주택살림집,경공업 공장들과 병원,종합봉사소,온실분장 등의 건설 진척상황을 점검했다. ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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통일부는 19일 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 북미정상회담 가능성과 관련해, 김정은 북한 국무위원장의 중국 방문 움직임은 아직 포착되지 않았지만 회담이 무산됐다고 단정하기는 어렵다는 입장을 밝혔다.통일부 당국자는 이날 오전 기자들과 만나 김 위원장의 방중 가능성에 대해 "아직은 방중 관련 동향은 특별한 게 없는 것으로 파악됐다고 들었다"고 말했다.이 당국자는 김 위원장의 방중을 위한 경호·경계 움직임 등이 나타나지 않은 만큼 북미정상회담이 사실상 불발된 것으로 봐야 하느냐는 질문에는 "그렇게 단정하기 어렵다. 트럼프 대통령이 미국으로 출발할 때까지 봐야 한다"고 답했다.또 이번 APEC 정상회의를 계기로 한 북미정상회담이 성사되지 않을 경우 향후 대화 가능성에 대해서는 "트럼프 대통령의 의지가 워낙 강하기 때문에 기회가 되면 언제든지 북미대화가 가능하다고 본다"고 밝혔다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 17일 아시아 순방을 떠나면서 중국에서 김 위원장과 만날 수도 있다는 뜻을 밝혔다. 그러나 북한은 이에 별다른 반응을 내놓지 않고 있다.한편, 김 위원장은 최근 북미정상회담 가능성이 거론되는 상황에서도 국내 현지지도 일정을 이어가고 있다.북한 관영매체에 따르면 김 위원장은 지난 15~16일 북중 접경지역인 양강도 삼지연시의 관광지구 건설 현장을 둘러본 데 이어, 17~18일에는 함경남도 리원군과 낙원군의 지방발전정책 관련 건설 현장을 방문했다.또 18일에는 함흥의 김정숙 해군대학을 찾아 해군 지휘관과 전문인력 양성의 중요성을 강조했다. 중국과 가까운 삼지연에서 함경남도 동해안 지역으로 이동하며 경제·군사 분야 현지지도에 집중하는 모습이다.김 위원장이 중국과 멀어지는 동선을 보이고 있다는 점에서 APEC 기간 북미정상회담 성사 가능성이 낮다는 관측이 나오지만, 통일부는 막판 회동 가능성까지 배제하지 않고 관련 동향을 주시하고 있다.