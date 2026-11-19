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수능 앞두고 터진 소형 스마트기기의 부작용이 많은 우려를 낳고 있다. 과연 인간이 인공지능을 순기능으로만 쓸 것인지 의문이 생긴다.그런 와중에 나는 시니어 글쓰기 강의를 하면서 놀이하는 인간, 즉 호모루덴스의 단편이 그려지는 기회를 얻었다. 지금이야 인공지능의 부작용이 부각되지만 고대 로마 시대처럼 생산에 관련한 노동은 모두 로봇이 하고 인간은 잘 노는데에만 집중한다면 새로운 세상이지 않을까 하는 기대다.내가 강의하는 시니어 글쓰기 수강생 평균연령은 72세다. 그날은 1948년생 어르신이 연날리기에 대한 추억을 글로 써왔다. 그 강의실에서 연을 직접 만들어보지 않은 사람, 연을 높게 띄워보지 못한 사람은 강사인 나 한명 밖에 없었다.나는 연 만들기를 생각도 한 적이 없다. 아이 성화로 올림픽공원 잔디밭에서 편의점 연을 사서 날려본 적이 있긴 하지만 대체 어떻게 띄워야하는지 감이 안 왔다. 반면 우리 돗자리 옆의 아저씨가 띄운 연은 아주 작은 점으로 보일 만큼 높이 올라갔다. 당시 6살이던 아들은 기대 가득한 눈으로 나를 보고 있었다. 몇 번을 고꾸라지기만 하는 연을 보던 아들은 결국 통곡을 했기에 그날이 내게는 너무 선명하다.어르신은 연 만들기 과정부터 썼다. 한국 전쟁 직후라 물자가 귀해서 연 종이를 구하는 것도 일이었을 시대다. 대나무를 가늘게 깎아 연의 뼈대를 만드는 것도 기술이었다. 너무 두꺼우면 연이 무거워지고 너무 가벼우면 바람을 버티지 못해 부러지기 때문이다. 동네 형이 하는 걸 어깨너머로 보다가 직접 대나무 살을 깎을 기회가 생기면 당연히 손을 베이기도 했지만 만든다는 설렘에 상관없었다나.거기까지 듣던 어떤 어르신이 "우리 오빠가 연 만들 때는 나보고 밥풀 만들게 시켰거든. 질면 질다, 되면 되다 어찌나 잔소리인지"하며 툴툴거리는 통에 다같이 웃음이 터지기도 했다.그 모습을 보며 나는 호모루덴스(유희의 인간을 뜻하는 용어)가 떠올랐다. 공장에서 기계를 돌리면 형형색색 연을 10분에 100개도 만들겠지만 호모루덴스의 시대는 그 모든 과정을 인간이 직접 하는거다. 겨울 바람이 시작되는 11월 중순, 한강 잔디밭에 통대나무와 한지, 칼과 가위, 물감 등이 제공된다. 참가자들은 어르신이 기억하는 그날처럼 대나무를 깎기 시작하고 그 모든 단계는 실시간으로 중계된다.깨진 유리조각을 아주 곱게 갈아서 연줄에 코팅하면 연싸움 준비가 끝난다. 이 역시 너무 많이 붙이면 연이 무거워져서 띄우지 못할거고 너무 적게 붙이면 다른 사람의 연줄에 끊어질테니 중간을 잘 찾아야 할 것이다. 아무리 높게 띄웠어도 연싸움에 걸려 끊어지면 공들여 만든 연을 잃어버릴 수도 있는 일이다.모든 것을 로봇이 다 하는 시대라면 역설적으로 인간이 모든 과정을 해야하는, 그날 바람의 방향이 승패 요소가 되는 이런 게임이 각광받지 않을까 하는 상상을 해본다.효율과 속도를 기계에 넘긴 세상에서 인간을 가장 인간답게 만드는 것은 결국 가장 느리고 투박한 놀이일 것이다. 지금이야 수능날 재난문자로 스마트폰을 확인해야 할 만큼 기술의 부정적인 면이 먼저 보이지만 이런 유쾌한 상상을 통해 인공지능이 열어줄 희망적인 내일도 함께 그려보고 싶다.반세기쯤 흐른 뒤, 한강 잔디밭이 손가락에 반창고를 감고 바람을 읽으며 실을 당기는 사람들의 연싸움 축제로 가득 차는 풍경, 따뜻한 집에서도 생중계를 볼 수 있지만 현장감을 느끼고 싶어서 추운 날 굳이 나오는 사람들의 기대, 호모루덴스가 누릴 축복 아닐까.고대 로마인들이 원형경기장에 모여 검투사의 몸짓에 열광했던 것처럼 밥풀을 개어 연을 띄우던 어르신들의 추억은 그때쯤 우리가 되찾아야 할 미래의 놀이법이 되어 있을지도 모른다. 그즈음이면 백발이 된 나 역시, 편의점 연 하나 띄우지 못해 아들을 울렸던 서툰 기억을 떠올리며 손수 깎은 대나무 연으로 하늘과 바람을 가르는 그 축제의 한가운데 서 있기를 꿈꿔본다.