큰사진보기 ▲등 돌린 최민희-김민석더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 정회 후 자리에서 일어나며 등지고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

더불어민주당 지지층 내에서 '신천지 교인 집단입당 의혹' 제기와 관련한 김민석 당대표의 책임 범위와 '이재명 대통령 윤석열 탄핵 반대' 취지 발언 등과 관련한 최민희 최고위원 징계 수위에 대한 여론이 엇갈렸다.19일 발표된 '미디어토마토' 정치·사회 현안 203차 여론조사 결과다. 민주당 지지층(n=356)만 봤을 때 김민석 대표에 대해서는 더 이상의 책임을 묻지 않고 현 상황에서 논란을 마무리해야 한다는 여론이 가장 높았다. 하지만 최 최고위원에 대해서는 최고 징계 수위인 '제명'을 해야 한다는 응답이 가장 높았다.먼저 "김민석 대표가 신천지 당원 집단가입 의혹 제기와 관련해 어느 선까지 책임을 져야 한다고 보냐"며 ▲ 당대표직 사퇴 ▲ 현 상황에서 마무리 ▲ 당원들에게 공개 사과 등 세 가지 보기를 들었다.그 결과 민주당 지지층의 46.4%는 '현 상황에서 마무리해야 한다'고 답했다. 그와 달리 '당대표직에서 사퇴해야 한다'는 응답은 20.4%, '당원들에게 공개 사과해야 한다'는 응답은 19.6%였다(잘 모름 13.6%).최 최고위원 문제에 대해서는 "더불어민주당이 각종 언행으로 논란에 휩싸인 최 최고위원에 대해 어느 정도 수위의 징계를 내려야 한다고 보냐"며 ▲ 제명 ▲ 징계 필요 없음 ▲ 경고 ▲ 당직 자격 정지 ▲ 당원 자격 정지 등 5가지 보기를 들었다.이에 대해 민주당 지지층의 37.0%가 '제명해야 한다'고 답했다. '경고'는 15.7%, '당직 자격 정지'는 15.6%, '당원 자격 정지'는 11.8%였으며, '최 최고위원을 징계할 필요가 없다'는 응답은 14.1%였다.현재 신천지 의혹 조사 결과나 최 최고위원 언행 문제에 대한 문책 방법 등을 두고 계파 간 주장이 첨예하게 대치 중인 가운데, 당 지지층 내에서는 김 대표에 대한 사퇴 요구보다 최 최고위원에 대한 제명 요구가 더 높게 나타난 것이다.조국혁신당 지지층(n=88)의 의견이 이와 정반대인 점도 눈에 띈다. 혁신당 지지층의 86.2%가 신천지 문제와 관련해 김민석 대표의 대표직 사퇴가 필요하다고 했다(당원 공개 사과 9.6%, 현 상황 마무리 3.2%, 잘 모름 1.1%).최 최고위원의 징계 수위에 대해서는 혁신당 지지층의 71.4%가 징계가 불필요하다고 했다. '제명'을 택한 응답은 5.6%에 불과했다(경고 16.9%, 당직 자격 정지 0.9%, 당원 자격 정지 2.0%, 잘 모름 3.3%).정치 성향별 응답도 당 지지층의 응답과 다른 편이다.진보층(n=247)과 중도층(n=484) 모두 신천지 문제와 관련해 김민석 대표가 직을 사퇴해야 한다는 응답이 다른 응답에 비해 높은 편이었다.중도층에서는 '당원 공개 사과' 14.6%, '당대표직 사퇴' 49.5%, '현 상황 마무리' 23.2%, '잘 모름' 12.7%로 조사됐다. 진보층에서는 '당원 공개 사과' 18.3%, '당대표직 사퇴' 43.0%, '현 상황 마무리' 26.8%, '잘 모름' 11.8%로 집계됐다.최 최고위원 징계 수위에 대해서는 진보층에서는 '징계 필요 없음'이, 중도층에서는 '제명' 응답이 각각 가장 높게 나타났다. 구체적으론 진보층의 30.2%가 '징계 필요 없음'을 택했다. 다만 '제명' 28.9%, '경고' 16.4%, '당직 자격 정지' 12.1%, '당원 자격 정지' 7.7% 등 사실상 수위와 무관하게 징계가 필요하단 의견이 과반이었다(잘 모름 4.8%).중도층에서는 '제명'이 34.7%로 가장 높았다. 그 뒤는 '경고' 16.8%, '징계 필요 없음' 14.9%, '당직 자격 정지' 14.4%, '당원 자격 정지' 11.2% 순으로 나타났다('잘 모름'은 8.0%).한편 이번 조사는 <뉴스토마토> 의뢰로 지난 16~17일 전국 만 18세 이상 1033명(응답률 2.0%)에게 무선 자동응답 조사 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.