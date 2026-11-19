큰사진보기 ▲19일 오전 태안군 근흥면 신진도 수협 2층 강당에서 태안해경 관계자가 해광호 연락 두절 경위와 수색 상황을 설명하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲태안해경이 어선 연락두절 상황에 대해 브리핑하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안해경이 19일 오전 해광호 수색 관련 언론 브리핑을 열고 사고 경위와 향후 수색계획을 발표하고 있다. 현장에는 취재진과 관계자들이 참석했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군 서격렬비도 인근 해상에서 승선원 7명이 탑승한 어선 해광호(7.93톤급)가 연락 두절된 지 이틀이 지났지만 선박의 흔적조차 발견되지 않고 있는 가운데, 사고 발생 경위와 어선 위치관리 시스템의 허점, 대형 상선과의 충돌 가능성 등을 둘러싼 의문이 커지고 있다.특히 사고 이전부터 선박과 직접 교신이 이뤄지지 않아 다른 어선이 대신 위치를 보고한 사실이 확인되면서, 선박의 통신 상태와 안전 여부를 확인하는 과정이 적절했는지를 놓고 논란이 제기됐다.태안해양경찰서는 19일 오전 10시 태안군 근흥면 신진도 수협 2층 강당에서 언론 브리핑을 열고 해광호의 연락 두절 경위와 수색 상황, 향후 계획 등을 설명했다.이날 브리핑에는 해경 관계자와 경비구조·안전관리·정보·형사 분야 담당자들이 참석했으며 취재진은 사고 원인과 위치 추적, 선박 통신 관리, 대형 상선 충돌 가능성, 어구 적재량과 출입항 신고체계 등에 대해 집중적으로 질의했다.브리핑 막바지에는 연락 두절된 선장 장아무개씨의 친형이 직접 나서 해경의 사고 원인 조사와 수색 방식에 강한 의문을 제기하기도 했다.해경의 설명에 따르면 해광호는 지난 16일 오전 7시 16분 태안 안흥외항을 출항했다. 승선원은 한국인 선장과 선원 3명, 인도네시아 국적 선원 4명 등 모두 7명이다.해경이 공개한 사고 접수 경위에 따르면 18일 오전 0시 29분께 해광호 선장의 지인이 신진파출소에 전화를 걸어 선박과 연락이 닿지 않는다며 입항 여부를 문의했다. 이에 신진파출소는 어선안전조업국에 위치 확인을 요청하고 항내를 확인했으나 선박을 발견하지 못해 오전 0시 58분께 상황실에 신고를 접수했다.문제는 이보다 앞선 17일 오전 3시 7분께 해광호가 직접 위치를 보고하지 못해 인근 어선인 백호가 대신 위치를 알려줬단 점이다. 해경은 당시 어선안전조업국이 해광호를 호출했지만 교신이 이뤄지지 않아 인근을 지나던 백호에 위치 확인을 요청했고, 백호가 해광호의 조업 모습을 확인해 전달했다고 설명했다. 또 해경 선박 위치 확인 시스템에 따르면, 17일 오후 4시 31분께 서격렬비도 서방 약 22해리 지점에서 최종 항적이 확인됐다고 설명했다.그러나 당시 이 같은 위치 정보가 즉각적인 구조 상황으로 연결되지는 않았다. 해경은 어선의 위치보고가 24시간 단위로 이뤄지고, 관할 해역의 모든 선박을 실시간으로 개별 감시하는 데 현실적인 어려움이 있다고 설명했다.이에 대해 취재진은 선박 위치 신호가 끊기고 직접 교신까지 이뤄지지 않는 상황에서 다른 선박의 목격만으로 정상 조업 중이라고 판단하는 것이 적절했는지 물었고, 해경은 "해광호에 V-PASS와 AIS 장비가 설치돼 있었으며, 장비가 고장 난 것인지 인위적으로 꺼진 것인지 등은 조사하고 있다"고 밝혔다. 또 신고 접수 이후 선장과 선원들의 휴대전화 연락 및 위치 확인을 시도했으나 연결되지 않았으며, 정확한 통화 시도 시각과 휴대전화별 상태는 추가 확인한 뒤 답변했다.이번 사고를 계기로 어선 위치 신호 소실과 통신 두절 상황을 자동으로 감지하고 신속하게 대응할 수 있는 안전관리 체계의 실효성을 점검해야 한다는 지적이 나온다.이날 브리핑에서 기자들은 사고 해역이 대형 상선의 통항로라는 점을 들어 충돌 가능성에 대한 조사 상황을 집중적으로 물었다. 해경은 사고 당시 인근 해역을 통과한 선박들의 항적을 분석하고, 인천으로 입항한 관련 선박에 대해 인천지역 해경 형사팀과 공조해 선체와 CCTV 등을 확인했다고 밝혔다. 특히 대형 상선의 외판에 어선과 충돌하면서 발생할 수 있는 페인트 자국이나 접촉 흔적 등이 있는지를 조사했지만 현재까지 특이점은 발견되지 않았다고 설명했다.해경 관계자는 "상선이 주로 다니는 항로라는 점과 파도에 의한 사고 등 여러 가능성을 보고 있다"며 "어구 적재나 어획량 증가로 선박이 복원력을 잃었을 가능성, 선박 간 충돌에 따른 침수와 침몰 가능성까지 열어놓고 있다"고 밝혔다.그러나 현재까지 해광호의 선체 일부나 어구, 유류품, 기름띠 등 사고 원인을 추정할 만한 물증은 발견되지 않았다. 따라서 상선 충돌설과 기상 악화에 따른 전복·침몰 가능성은 모두 조사 대상일 뿐, 어느 하나를 사고 원인으로 단정할 수 없는 상황이다.이날 브리핑에서는 해광호의 조업 방식과 출항 당시 어구 적재량도 주요 쟁점으로 떠올랐다. 기자는 해광호가 연안통발 어선임에도 이번 출항에서 홍어잡이를 위한 자망 조업에 나섰다는 현지 어민들의 증언을 토대로 해경에 관련 사실을 질의했다. 이에 해경은 "해광호가 최근 통발 조업에서 자망 조업으로 전환했고 조업 장소도 변경한 사실을 확인했다"고 답변했다. 이어 "어구의 종류나 적재량은 출입항 신고 항목에 별도로 포함되지 않는다"며 "항구 CCTV를 확인한 결과 출항 당시 갑판에 특별히 많은 어구가 적재된 모습은 확인되지 않았다"고 설명했다.이날 브리핑이 끝날 무렵 해광호 선장의 친형인 장아무개씨가 직접 나서 사고 원인 조사에 대한 강한 의문을 제기했다. 오랜 기간 바다에서 조업해 온 경험이 있다는 그는 선박이 사라진 지 상당한 시간이 지났는데도 부유물이나 기름띠 하나 발견되지 않은 상황을 이해하기 어렵다고 말했다.장씨는 "어선이 침몰하거나 전복됐다면 어구나 부유물 등 무언가 흔적이 발견돼야 하는 것 아니냐"며 "이렇게 오랜 시간 수색했는데 아무것도 발견되지 않았다는 점이 의아하다"고 주장했다.특히 그는 해광호에서 구조 요청이 접수되지 않았다는 점을 언급하며 "선원들이 위급한 상황에서 구조 요청조차 하지 못했다면 그만큼 사고가 급박하게 발생했을 가능성이 있다"며 대형 상선과의 충돌 가능성을 보다 면밀하게 조사해야 한다고 요구했다. 그러면서 전복된 어선이 대형 상선의 선저부에 걸렸을 가능성도 배제해서는 안 된다는 의견을 제시했다.이에 해경은 사고 해역 주변을 통과한 선박들의 항적을 분석하고 시뮬레이션을 진행했으며, 관련 상선의 외판과 CCTV 등을 조사했지만 현재까지 충돌 흔적이나 특이사항은 발견하지 못했다고 답했다. 상선의 선저부에 대한 추가 확인 요구에 대해서도 검토하겠다는 입장을 밝혔다.장씨는 "사고 원인을 단정하자는 것이 아니라 모든 가능성을 놓고 철저하게 확인해 달라는 것"이라며 가족들이 납득할 수 있도록 사고 경위와 수색 상황을 충분히 설명해 줄 것을 요청했다.이번 해광호 연락 두절 사고는 단순히 선박 한 척의 행방을 찾는 문제를 넘어 소형 어선의 안전관리와 위치보고 체계 전반에 대한 질문을 던지고 있다. 특히 다른 어선이 위치를 대신 보고한 상황에서 해광호의 통신 상태가 어떻게 관리됐는지, 위치발신장치의 신호 소실이 왜 즉각적인 사고 대응으로 연결되지 못했는지, 전자 출입항 신고 과정에서 승선원과 어구 적재 상태를 어느 정도 확인할 수 있는지 등이 핵심 쟁점으로 떠올랐다.해경이 설명한 24시간 단위 위치보고 체계와 실시간 위치발신장치의 기능이 실제 사고 예방과 조기 구조에 어떻게 연계되고 있는지도 따져봐야 할 부분이다.