큰사진보기 ▲지난 2024년 9월 대청호에 핀 녹조. ⓒ 이경호 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 지속가능사회포럼 위원입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

대청호보전운동본부(아래 운동본부)가 창립 25주년을 맞았습니다. 이 뜻깊은 해를 맞아 지난 25년간 주민과 시민단체, 관계기관이 함께 일궈 온 성과를 돌아보고, 앞으로 운동본부가 나아갈 방향을 생각해 봅니다.2001년 대청호에 당시 조류경보 최고 단계인 '조류대발생'이 발령된 것이 창립의 계기였습니다. 중부권의 식수원인 대청호의 수질을 더 철저히 관리해야 한다는 목소리가 커졌고, 상류 주민들은 이미 감당해 온 상수원 규제에 부담이 더해질 것을 우려했습니다. 이듬해인 2002년 4월 11일, 주민과 시민단체, 지방자치단체, 환경당국, 한국수자원공사(K-water)가 함께 대청호살리기운동본부를 출범시켰습니다. 물을 공급받는 도시와 물길을 지켜 온 마을이 한자리에 앉아 보전의 책임을 논의하기 시작했습니다.대청호보전운동본부가 거둔 가장 값진 성과는 주민이 자기 마을의 물길을 살피고 가꾸는 일을 꾸준한 활동으로 자리 잡게 한 것입니다. 청주 문의면과 옥천·보은·영동 등 유역 주민들은 하천의 오염 행위를 살피고 정화 활동을 해 왔습니다. 운동본부는 여덟 지역 네트워크를 통해 하천 감시와 환경 교육을 이어 왔으며, 2026년 9월 <중도일보> 보도에 따르면 당시 상류 주민감시단 104명이 매달 하천 104개 지점을 조사했습니다. 주민들의 활동은 대청호 물을 쓰는 시민의 눈에 좀처럼 띄지 않지만, 우리가 함께 쓰는 물을 지켜 온 소중한 일입니다.옥천 서화천에서는 주민 환경 리더를 키우고 하천 감시단과 농업폐기물 관리 시범마을을 운영했습니다. 주민이 지천을 살피며 쌓은 기록은 어디를 먼저 조사하고 어떤 조치가 필요한지 판단하는 데 쓰일 수 있습니다. 도시와 농촌을 잇는 일에도 공을 들였습니다. 상류 농산물을 도시 주민에게 전한 '대청호보따리'와 농촌 체험은 물을 쓰는 시민이 상류 마을의 생활과 보전 노력을 이해하는 계기가 됐습니다. 주민과 시민단체가 사업을 꾸리고 지방자치단체와 K-water가 힘을 보태면서, 서로 다른 사정을 가진 지역들이 행정구역을 넘어 한 물길을 지켜 왔습니다. 그 협력을 25년간 이어 온 주민과 활동가, 관계기관의 노고는 높이 평가할 만합니다.조류대발생으로부터 25년이 지났습니다. 대청호에서는 여전히 녹조가 발생하고, 상류 주민이 겪는 규제 부담과 호수 주변의 개발 요구도 남아 있습니다. 그러나 창립 당시처럼 대청호 문제가 지역사회의 공동 의제로 떠오르기는 어려워졌습니다. 주민과 관계기관의 관심을 운동본부의 지속적인 활동으로 이어 가기도 쉽지 않습니다. 지금도 물길을 살피는 주민들이 있습니다. 그 활동에 더 많은 주민이 참여하고, 관계기관이 평상시에도 함께 일할 여건을 만드는 것이 운동본부의 가장 큰 과제입니다. 그러려면 현장 활동을 이어 갈 재원, 관계기관이 지속적으로 맡을 역할, 주민 제안을 유역의 의사결정에 전달할 통로가 필요합니다.K-water의 연 5억 원 지원은 주민감시단과 지역 네트워크를 유지하는 기반이 됐습니다. 2026년 9월 <중도일보> 보도에 따르면 지원 규모는 20년 넘게 같았고, 그사이 인건비와 사업비 부담은 커졌습니다. 팔당의 특별대책지역 수질보전정책협의회는 정부와 지자체, 지방의회, 주민대표가 참여하는 법정 정책협의기구입니다. 한강수계법은 한강수계관리위원회와 관계 지자체가 이 협의회의 운영·활동비를 지원할 수 있도록 합니다. 대청호에서 참고할 점은 환경 보전 활동에 필요한 비용을 여러 기관이 분담할 근거를 마련했다는 것입니다.대청호에서는 K-water와 상·하류 지자체, 금강유역환경청이 주민감시단 운영, 활동 인력 확보, 조사 자료 관리에 드는 비용을 산정하고 각 기관이 활용할 수 있는 재원과 분담 범위를 협의할 필요가 있습니다. 해마다 이어져야 할 활동에는 다년도 지원 계획을 세우고, 대상과 기간이 정해진 지천 개선에는 별도 사업비를 마련할 수 있습니다. 운동본부는 예산 집행 내역과 활동 결과를 공개해 주민과 관계기관이 함께 점검할 수 있도록 해야 합니다.공동행사와 하천 정화에서 쌓은 협력을 지천의 오염원 조사와 개선, 사후 관리로 넓힐 필요가 있습니다. 용담호에서는 주민협의회와 전북도·진안군·K-water가 수질관리 협약을 맺고 전북도가 이행을 평가해 왔습니다. 호주 바룬댐에서는 물 공급기관이 상류 복구공사 뒤 최대 5년간 유지관리를 지원했고, 토지소유자도 관리에 참여했습니다. 미국 뉴욕 상수원에서는 지역 비영리단체가 농가와 함께 분뇨 저장과 비료 사용 실태를 살펴 농장별 개선계획을 세웁니다.대청호에서도 주민이 쌓은 조사 기록을 바탕으로 관리가 시급한 지천을 고르고, 주민과 관계기관이 오염원을 함께 확인할 수 있습니다. 사업을 시작할 때 조사와 조치를 맡을 기관, 조치 기한, 사후 관리 주체를 정하고, 조치한 곳은 주민과 함께 다시 살펴야 합니다. 주민이 발견한 문제에 담당 기관이 답하고 개선 결과를 함께 확인하는 일이 반복될 때 평상시의 참여도 이어질 수 있습니다.시화호에서는 1996년 수질오염이 사회문제로 떠오른 뒤 해수 유통과 담수호 계획 포기가 이어졌지만, 간척지 개발을 둘러싼 갈등은 계속됐습니다. 시민단체가 생태공원 등 대안을 내고 2003년 말 정부 계획안 공청회가 파행을 겪은 뒤, 정부와 지자체, 시민사회가 계획을 함께 검토하기로 합의했습니다. 2004년 출범한 시화지구 지속가능발전협의회는 시화멀티테크노밸리 사업 면적을 줄이고 녹지율을 높이기로 합의했습니다. 팔당에서는 규제지역 주민대표가 법정 협의회에서 정책을 논의하고, 협의 결과가 한강수계관리위원회에 제출됩니다.대청호보전운동본부도 상·하류 주민과 시민단체의 의견을 두루 모아 관리 계획을 세우는 단계부터 제안할 수 있어야 합니다. 금강유역물관리위원회에는 관계 시·도가 대청호 현장을 잘 아는 인사를 민간위원으로 추천할 수 있습니다. 금강수계관리위원회에는 소관 안건에 대해 운동본부가 주민 의견을 제출하고 필요할 때 회의에서 설명할 기회를 마련하는 방안을 제안합니다. 관계기관은 검토 결과와 후속 조치를 주민에게 알려야 합니다.대청호보전운동본부가 출범할 때 대청호 물을 공급받는 도시의 시민과 물길을 지켜 온 상류 주민이 한자리에 앉았습니다. 이제 운동본부는 평상시에도 그 자리를 이어 가야 합니다. 그곳에서 나온 제안을 관리 계획과 예산에 반영해 대청호와 금강 유역의 지속 가능한 발전에 기여할 길을 열어야 합니다.