큰사진보기 ▲18일 기자회견을 진행하는 새만금신공항 백지화국민행동과 새만금신공항 기본계획취소 국민소송인단 ⓒ 새만금신공항 백지화공동행동 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수라갯벌에서 비행하는 도요새들 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲수라갯벌의 새 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲수라갯벌 위를 비행하는 멸종위기 야생생물 저어새 ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 18일, 반가운 소식이 들려왔다. 서울고등법원이 새만금신공항 기본계획 취소소송 항소심에서 국토교통부의 항소를 기각하고 1심의 취소 판결을 유지했다. 새만금신공항 건설을 멈춰 세우기 위해 오랜 시간 싸워온 사람들에게는 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 승리다.이번 판결은 기후위기가 심화되는 시대에도 여전히 공항 건설과 대규모 개발을 성장의 해법으로 내세우는 이재명 정부에 보내는 엄중한 경고이기도 하다. 기후위기 시대의 정부라면 무엇을 더 건설할 것인지가 아니라 무엇을 지키고 어떻게 공존할 것인지를 먼저 고민해야 한다. 대한민국에는 현재 15개의 공항이 있고, 여기에 10개의 공항이 더 필요하다고 한다. 정말 공항이 더 필요한지 묻지 않을 수 없는 숫자다.판결 소식을 접하면서 가장 먼저 떠오른 것은 영화 <수라>에서 오동필 단장이 했던 말이다. "수많은 새들이 비행하는 절경! 그 아름다움을 본 죄"라는 말을 처음 들었을 때의 울림이 다시 찾아왔다. 새들이 무리를 지어 갯벌 위를 날고, 바람을 타고 하늘을 가로지르는 모습의 아름다움을 한 번이라도 본 사람이라면 그곳을 지키고 싶다는 마음을 쉽게 내려놓을 수 없을 것이다.나 역시 그 아름다움을 본 사람이다. 1996년, 처음 새를 찾아다니기 시작했을 때 동진강 하구에서 만났던 회색머리아비가 아직도 기억에 남아 있다. 낯선 새의 모습에 한참을 바라보았던 기억이 생생하다.옥구염전에서 만났던 수만 마리 도요새의 집단 비행은 그야말로 황홀경이었다. 갯벌과 염전, 얕은 물가를 오가며 먹이를 찾던 새들이 어느 순간 일제히 날아올라 하늘을 수놓았다. 또 하늘을 가득 메우며 날아오르던 1만 마리의 떼까마귀를 만났던 순간도 잊을 수 없다. 그때 보았던 풍경들은 30년 가까이 새를 관찰하고 기록하며 살아온 내 기억 속에 여전히 선명하게 남아 있다. 그런 장면들을 마주할 때마다 인간이 만든 어떤 시설이나 건축물도 자연이 만들어내는 풍경을 대신할 수 없다고 생각하곤 했다.새를 관찰한다는 것은 새의 이름을 알고, 몇 마리나 있는지 세는 일이 아니다. 새들이 어디에서 먹이를 찾고, 어디에서 쉬며, 어떤 길을 따라 이동하는지 알아가는 일이다. 그러다 보면 자연의 질서와 인간의 욕심이 충돌하는 순간들을 만나게 된다. 인간의 편리와 이익을 위해 다른 생명들의 삶터를 빼앗는 모습을 보면서 그냥 지나칠 수 없었다. 새가 좋아서 시작한 탐조가 나를 환경운동가의 길로 이끌었다.새들이 살아가는 공간이 인간에게도 얼마나 소중한 곳인지 알게 됐다. 새를 지키는 일이 결국 자연을 지키는 일이고, 자연을 지키는 일이 인간의 삶과 미래를 지키는 일이라는 사실을 배워왔다. 그런 의미에서 나는 오동필 단장이 이야기한 '아름다움을 본 죄'를 가진 사람이다.새만금 수라갯벌을 찾아 새들을 관찰했고, 그곳에서 살아가는 생명들을 만났다. 새만금신공항 건설을 반대하는 사람들의 싸움을 지지했고, 가덕도신공항을 비롯해 개발이라는 이름으로 소중한 자연이 사라지는 현장에도 마음을 보태왔다. 그런 의미에서 이번 판결은 나에게 더욱 특별하고 기쁜 소식이다.수라갯벌은 공항 예정지가 되어서는 안 되는 공간이다. 수많은 철새들이 찾아와 먹이를 구하고 쉬어가는 생명의 터전이다. 세계적으로 중요한 이동 경로를 이용하는 도요물떼새들에게 갯벌은 잠시 들르는 경유지가 아니라 생존을 위한 공간이다. 그곳에서 새들은 먹이를 먹고 에너지를 보충한 뒤 다시 먼 길을 떠난다. 우리가 갯벌을 잃는다는 수많은 생명이 살아가는 터전을 빼앗고, 생존을 위해 이어온 이동의 길을 끊어놓는 일이다. 결국 한 공간의 파괴를 넘어 생태계 전체를 무너뜨리는 일이다. 우리는 이를 생태학살이라부른다.이번 항소심 판결이 의미 있는 이유도 여기에 있다. 법원은 공항의 경제적 편익과 지역개발이라는 명분만으로 항공 안전과 환경 보전의 가치를 외면할 수 없다는 점을 다시 한번 확인했다. 특히 공항 입지를 선정하는 단계에서 조류충돌 위험을 제대로 검토하지 않았다는 문제를 중요하게 판단했다.공항은 무엇보다 안전을 전제로 건설되어야 한다. 위험한 입지를 정해놓고 나중에 새들을 쫓아내거나 관리하면 된다는 식의 접근은 생명과 안전을 책임지는 행정의 태도가 아니다. 무안공항 참사의 아픔을 겪은 우리 사회가 반드시 되새겨야 할 교훈이기도 하다. 인간의 안전과 야생동물의 생존을 서로 대립하는 가치로 취급해서도 안 된다. 애초에 위험을 피하고 생명이 공존할 수 있는 길을 찾는 것이 국가와 행정의 책임이다.이번 승리는 하루아침에 만들어진 것은 아니다. 수라갯벌을 지키기 위해 오랜 시간 현장을 지킨 사람들, 법정에서 개발계획의 문제를 하나하나 밝혀낸 소송인단과 변호인들, 새들의 생태를 조사하고 기록한 사람들, 그리고 멀리서 응원하며 함께해 온 시민들이 만들어낸 소중한 결과다. 그분들의 헌신과 끈기에 깊은 존경과 연대의 마음을 보낸다. 무엇보다 수라갯벌의 생명들이 함께 만들어낸 승리라고 생각한다.이번 판결이 새만금에서 끝나지 않기를 바란다. 가덕도와 제주, 설악산과 지리산, 4대강과 댐 건설 현장, 송전탑 건설로 삶터를 위협받는 전국 곳곳의 생명들을 지키기 위해 싸우는 사람들에게도 희망이 되었으면 한다. 지역발전과 경제성장이라는 말이 언제나 자연을 파괴하는 면죄부가 될 수는 없다. 이제는 무엇을 더 많이 건설할 것인가가 아니라 무엇을 지켜야 하는지를 먼저 물어야 한다.국토교통부에 요구한다. 더 이상 상고로 시간과 행정력을 낭비하지 말고 이번 판결을 겸허히 받아들여야 한다. 항소심에서 확인된 문제를 되풀이하지 말고 새만금신공항 건설계획을 완전히 철회하라. 그리고 수라갯벌을 비롯한 새만금의 소중한 생태계를 보전하는 일에 나서야 한다.검은머리갈매기가 살아갈 수 있는 갯벌, 저어새가 먹이를 찾을 수 있는 얕은 물가, 큰뒷부리도요가 먼 이동을 앞두고 쉴 수 있는 공간. 그런 곳이 남아 있어야 우리도 건강한 자연 속에서 살아갈 수 있다.이번 판결은 끝이 아니라 시작이어야 한다. 법정에서 이긴 승리가 실제 갯벌의 보전으로 이어져야 한다. 수라갯벌의 생명들이 다시 안전하게 살아가고, 앞으로도 수많은 새가 하늘을 자유롭게 날 수 있어야 한다. 아름다움을 본 죄로 시작한 싸움이 아름다움을 지켜낸 승리로 이어지기를 바란다. 새들이 이겼다. 수라갯벌을 지키려는 사람들이 이겼다. 그리고 생명과 공존의 가치를 포기하지 않은 우리 모두가 이겼다.