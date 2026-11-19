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큰사진보기 ▲지역방송국 뉴스에 나온 수업 중인 나 ⓒ ubc프라임뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026학년도 수능응시자 중 제2외국어 응시율 ⓒ 안혜진(출처:한국교육과정평가원) 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학별모집 제2외국어 반영비율 ⓒ 안혜진(출처:각 대학 공식 입학전형자료) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

방금 휴대전화에서 긴장감을 고조시키는 경고음이 울렸다. 2027학년도 대학수학능력시험이 시작된다는 교육부의 위급재난문자였다. 시험이 끝나면 학원가에서는 발 빠르게 과목별 난이도와 예상 등급 컷을 올릴 것이고, 학생들은 조마조마한 마음으로 지원 대학의 합격 가능성을 가늠하고 있을 것이다.20년 넘게 교직 생활을 한 나는 수능을 둘러싼 이런 긴장감에서 늘 한발 비켜서 있었다. 나는 제2외국어인 일본어를 가르치다가 지난 8월 명예퇴직한 전직 교사다. 교직 생활을 떠올리면 복잡한 심경이 되는 건 어쩔 수 없다. 소위 중요 과목의 교사들이 상대적으로 겪지 않아도 될 외로움과 씁쓸함을 오가며 그 시간을 버텨왔기 때문이다. 물론 보람 있는 순간들도 있었지만 말이다.세월이 흘러도 내게 상처로 남은 한 학생이 있다. 첫 시간부터 1년간의 수업이 끝날 때까지, 수업 시작과 동시에 무표정으로 팔짱을 끼고 15도 각도로 고개를 숙여 잠을 자던 학생 A였다. 깨울 생각 하지 말라는 무언의 표현이 강하게 부딪쳐왔다.하루는 같은 부서 선생님들이 그 아이를 칭찬하는 소리를 들었다. 공부만 잘하는 게 아니라 다정하고 유머러스해서 정말 사랑스럽다는, 믿기 어려운 말이었다.마침 앞 시간에 수업했던 그 반을 지나가게 되었다. 국어 시간이었다. 복도 창가 자리의 그 아이는 고개를 높이 들고, 얼굴에는 애교스러운 미소를 띤 채 선생님께 유쾌한 농담을 건네며 수업 분위기를 살리고 있었다. 그 순간 분노가 치밀었다. 교과에 따라 너무도 다른 태도를 보이는 모습에 큰 상처를 받았다.수능이 끝나고 진학 대학이 결정된 어느 날, 그 아이가 우리 부서 선생님들께 인사를 하러 왔다. 선생님들과 살갑게 대화를 나누던 아이와 문득 눈이 마주쳤다. 아이는 살짝 어색한 표정으로 고개를 숙였다."네가 그렇게 다정한 학생 A라고? 나는 네 얼굴을 오늘에야 처음 보네."건조하고 차가웠던 내 말투에 분위기가 싸해졌다. 선생님들은 "아유, 우리 A가 그럴 애가 아닌데, 일본어 시간에 왜 그랬을까?"라며 분위기를 수습하려 했다. 나는 노트북에 시선을 고정한 채 바쁜 듯 업무를 했지만, 결국 그런 말을 입 밖에 내버린 나 자신이 부끄러웠다. 많은 아이들이 일본어를 외면했지만, 그 아이가 다른 수업에서 보여준 모습은 유독 내게 큰 상처로 남았다.교사 생활 초반, 나는 새 학기가 되면 꼭 일본어 교과의 필요성을 설명하는 오리엔테이션 시간을 가졌다. 우리나라와 가장 가까운 나라, 산업 모델이었던 나라, 대중문화의 소비와 왕래가 잦은 나라. 일본어를 배워야 할 이유는 얼마든지 있었다.그러나 교사는 교과에 대한 동기가 충전되어 있어도 아이들은 히라가나에 들어갈 초장부터 다양한 거부의 모습을 보였다. 엎드려 자는 아이, 아무것도 하지 않는 아이, 다른 과목 문제집을 꺼내는 아이. 몇몇 아이들만이 나의 수업에 참여하고 있었다.처음에는 아이들에게서 나 자신이 거부당하는 느낌에 큰 상처를 입었다. 자는 아이들을 깨우고 수업에 참여시키려 부단히도 애를 썼다. 그러나 아이들의 태도는 쉽게 바뀌지 않았다. 수업에 들어가는 일이 고통스러워졌고, 교사라는 나의 정체성에 대해 고민하는 시간도 많아졌다.그 학교를 거쳐 좀 더 학구열이 높은 지역의 학교로 전입했다. 학생들의 태도에는 분명 차이가 있었다. 신이 난 나는 다양한 수업을 구성하고 준비했다. 소위 융합 수업을 시도했다. 내 수업에는 영화 <군함도> 포스터가 등장했고, 일본의 잃어버린 30년 이면에 숨겨진 정치·경제적 배경도 다루었다. 멘티미터나 패들렛 같은 에듀테크 도구도 발 빠르게 도입했다.내실 있는 학습지를 제작하느라 퇴근 시간을 넘기고 앉아 있으면 동료 선생님들은 "중요과목도 아닌데 뭘 그리 애를 쓰냐"며 안쓰러운 듯 적당히 하라고 말했다.그런데 나의 이런 노력도 결국 수능이라는 장벽 앞에서는 한계를 보였다. 2학년 1학기까지 재미나게 수업을 따라오던 아이들이 2학기가 되자 태도가 달라졌다. 3학년 일본어Ⅱ는 2학기가 되면 자율학습을 하는 것이 당연한 듯 여겨졌다. 어느덧 아이들은 다른 교과 문제집을 풀거나 졸았다.공들여 준비한 수업이 끝난 뒤 실시한 평가에서는 참담한 결과를 마주해야 했다. 물론 끝까지 일본어 시간을 즐겁게 따라와 주는 학생들도 있었다. 자신의 진로에 일본을 선택지로 포함하는 아이들도 있었다. 그러나 교사 개인의 노력과 능력으로 해결할 수 없는 교육 현실 앞에서 나는 극심한 피로와 무력감을 느꼈다.10여 년 전 한때 울산광역시교육청에서는 일본어 교원 수 과잉을 이유로 다른 교과로의 전과를 요구했다. 많은 일본어 교사들이 역사과나 국어과로 전과했다. 나는 엄두가 나지 않았다. 6개월간의 빡빡하고 힘든 연수를 받는다 해도 몇 년씩 임용시험을 준비하고 합격한 해당 교과 선생님들을 따라갈 수는 없다고 생각했다.그런데 이후 전과한 선생님들을 만났을 때, 모두 큰 만족감을 드러냈다. 예전처럼 애쓰지 않아도 아이들이 알아서 수업에 집중하고, 시험에 최선을 다하는 모습에서 희열을 느낀다고 했다. 중요 과목 교사가 되면서 자존감도 높아졌다는 말이었다.물론 국어나 역사 교사의 수업이 힘들지 않다는 뜻은 결코 아니다. 다만 같은 교사가 다른 과목을 가르치게 되었을 뿐인데 학생들의 태도가 그토록 달라졌다는 사실은 내게 오래 남았다. 교육청 출장 등에서 옛 동료 교사들을 만나고 돌아오는 날이면 내 어깨는 한없이 처졌다.표면적으로 제2외국어 교육은 제도적으로 잘 갖추어진 것처럼 보인다. 교육과정에 편성되어 있고, 내신 성적도 산출하며, 수능에서도 희망자는 응시할 수 있다. 그러나 대학입시에서의 활용은 제한적이다.이 수치만으로 제2외국어 교육의 필요성을 판단할 수는 없다. 다만 입시 중심의 고등학교에서 제2외국어가 차지하는 위치를 돌아보게 한다.2027학년도 대학입학전형을 살펴보면 외국어를 전문적으로 교육하는 한국외국어대학교조차 수시 학생부교과전형과 정시 수능 성적 산출에서 제2외국어를 반영하지 않는다.학생들이 학습해야 할 이유는 교육과정 안에 분명히 존재한다. 그러나 그 학습의 결과가 대학입시에서 충분한 의미를 갖지 못할 때, 교실은 달라진다. 학생들만 탓할 수는 없다. 입시를 앞둔 아이들에게 모든 과목에 똑같은 열정을 요구할 수는 없기 때문이다.학교를 떠난 지금도 제2외국어의 교육적 가치를 의심하지 않는다. 오히려 그 가치를 믿었기에 일본의 언어뿐 아니라 역사와 문화, 경제와 사회문제까지 수업에 끌어들였다. 모든 교과를 대학입시에 반영하자고 주장하는 것은 아니다. 다만 국가가 제2외국어를 정규 교육과정에 편성했다면, 그 과목이 실제 배움으로 끝까지 이어질 조건도 함께 마련해야 하지 않을까. 교사가 아무리 수업을 바꾸어도 넘어서기 어려운 제도의 벽이 있다면, 이제는 그 벽을 들여다볼 차례가 된 것이 아닐까.수능이 끝나고 나면 나는 많은 아이들의 방문을 받곤 했다. 친구들과 일본 여행을 갈 예정인데 일정을 봐달라거나, 교통 패스권을 상담하러 오는 아이들이었다. 수능 이후가 내가 가장 필요한 교사가 되었던 시간이었다. 그때가 나의 대목이었던 것이다.