큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련되어 있다. 사진은 수험생을 위한 초 공양 공간. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사 내 불교용품 판매점에서 ’시험 만점’ ‘수능대박’ ‘합격기원’이 적힌 키캡 키링이 판매되고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

2027학년도 대학수학능력시험(수능) 2교시 수학 영역이 진행 중인 19일 오전, 서울 종로구 조계사 대웅전 앞에는 주황색 '수험생발원초'가 켜켜이 쌓였다. 수험생의 이름, 가지각색의 응원 문구가 적힌 초 앞에서 가족들은 두 손을 모아 합장하고 관세음보살을 따라 읊었다.재수생인 손주의 두 번째 수능을 응원하러 온 할머니 허아무개(75)씨는 초에 '수능 대박'이라고 적으며 "손주가 좋은 대학에 가게 해달라"고 빌었다. 그러면서 "갑자기 많은 규정이 생겨 수험생들은 (걱정할 텐데) 어떡하나"라며 "그래도 우리 손주는 떨지 말고 실력대로 시험을 봤으면 좋겠다"라고 말했다.정부 대책을 두고 쓴소리도 쏟아냈다. 허씨는 "당장 시험 중인 학생들에게 부정행위를 제보하면 1억 원의 포상금을 준다는 게 실효성 있는 대책이 맞느냐"며 "정부가 미리 대처했어야 한다"고 꼬집었다.고3 수험생 자녀를 둔 아버지 김아무개(50대)씨는 "AI(인공지능) 사태로 아이가 쓸데없는 고난을 겪게 생겨 걱정"이라면서도 "아이가 극복할 수 있을 것으로 믿는다"고 했다. 조계사 경내는 '수능 대박' '시험 만점' '합격 기원'이 새겨진 키캡 모양 열쇠고리를 사 가는 이들, 소원 나무에 '희망 대학 진학' 등 응원 문구를 적는 이들로 연신 북적이고 있다.올해 수능은 AI를 이용한 부정행위 우려 속에 치러지고 있다. 지난 15일 세무사시험 수석 합격자 한아무개씨가 초소형 카메라와 생성형 AI로 부정행위를 했다고 자수했고, 정부는 지난 17일 위급재난문자 발송 등의 내용이 담긴 수능 부정행위 방지 대책을 발표했다. 각 시험장엔 스마트안경 판별 전담 인력도 최소 1명 이상 배치됐다.교육부의 오전 11시 브리핑에 따르면 오전 8시 30분 위급재난문자 발송으로 현재까지 전국 9개 시·도에서 22개 스마트폰을 적발했다.