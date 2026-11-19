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대한민국에는 수많은 공기업과 공공기관이 있다. 이 기관들은 국민의 세금과 공공자산을 기반으로 운영되며, 국가 경제와 국민 생활에 직접적인 영향을 미친다. 그렇다면 이런 공기업을 이끌어갈 최고경영자(CEO)는 어떤 사람이 되어야 할까?당연히 해당 분야에 대한 전문성과 풍부한 경험, 경영 능력, 도덕성을 갖춘 사람이어야 한다. 그러나 우리 사회에서는 오래전부터 공기업 주요 보직을 둘러싼 낙하산 인사와 보은 인사 논란이 끊이지 않고 있다. 정권이 바뀔 때마다 반복되는 이 문제는 이제 특정 정당이나 정권만의 문제가 아니다.최근 인천에서 벌어지고 있는 인천국제공항공사와 인천항만공사의 사장 인선 문제도 이러한 논의를 다시 생각하게 한다. 인천항만공사는 지난 2일 박인서 전 인천시 균형발전정무부시장을 제8대 사장으로 임명했다. 박 신임 사장은 LH 인천지역본부장과 인천도시공사 사장 등을 역임한 경력이 있다.인천국제공항공사는 박남춘 전 인천시장을 제11대 사장 후보로 추천했다. 박 전 시장은 행정고시 출신으로 해양수산부, 청와대, 국회, 인천시장 등을 거쳤지만 항공이나 공항 운영 분야에서 직접 근무한 경력은 확인되지 않는다.물론 행정 경험과 정치 경험도 경영에 도움이 될 수 있다. 외부 인사라는 이유만으로 자격이 없다고 단정할 수는 없고, 무조건 지금 임명 자체가 잘못됐다고 하는 것도 아니다. 인천국제공항공사의 전임 이학재 사장 또한 전문성이 떨어지고 낙하산 인사라고 말이 많았다. 이재명 대통령도 많은 사람들 면전에서 문제를 제기하기도 하였다.그러나 여기서 반드시 물어야 할 질문이 있다. 국가의 핵심 기반시설을 운영하는 공기업의 최고경영자를 선임하면서 해당 산업의 전문성과 직접적인 경영 경험을 얼마나 중요하게 평가했는가?공기업에는 수십 년 동안 한 분야에서 일하며 현장을 지켜온 사람들이 있다. 기술을 익히고 조직을 이해하고 수많은 사업을 경험하면서 전문성을 쌓아온 내부 인재들이다. 그들에게 최고경영자는 평생의 경험과 능력을 인정받을 수 있는 자리이기도 하다. 그런데 정권이 바뀔 때마다 정치권 인사들이 주요 자리에 임명되는 모습을 보면서 내부 직원들은 어떤 생각을 할까?물론 내부 승진만이 정답은 아니다. 외부 전문가에게도 문은 열려 있어야 한다. 하지만 내부에서 성장한 전문가와 외부에서 영입한 인사가 동일한 기준으로 평가받고 경쟁할 기회는 보장되어야 한다.더욱이 이해하기 어려운 것은 정권이 바뀔 때마다 정치권에서는 과거 정부의 낙하산 인사를 비판하면서도 정작 자신들이 집권하면 비슷한 논란을 반복한다는 점이다. 이재명 정부 역시 억강부약과 공정, 개혁을 이야기하고 있다. 그렇다면 공기업 인사에서도 그 원칙이 실제로 지켜지고 있는지 국민 앞에 보여주어야 한다. 정권이 바뀌어도 인사 관행이 달라지지 않는다면 진정한 개혁이라고 할 수 있을까?공기업 사장의 연봉은 국민의 세금과 공공기관의 재원으로 지급된다. 그 자리는 정치권에 기여한 사람에게 주는 보상도 아니고, 선거에서 공천받지 못하거나 낙선한 정치인에게 제공하는 또 다른 기회도 아니다.그렇다고 모든 정치인 출신 인사를 배제하자는 이야기도 아니다. 정치인이라도 해당 분야의 전문성과 경영 능력을 객관적으로 증명한다면 얼마든지 기회를 얻을 수 있어야 한다. 중요한 것은 출신이 아니라 자격이다.이제는 제도를 바꿔야 한다. 첫째, 공기업 CEO 후보자는 해당 산업에 대한 전문성과 실질적인 경영 경험을 객관적으로 검증해야 한다. 둘째, 내부에서 오랫동안 전문성을 쌓아온 인재와 외부 전문가가 공정하게 경쟁할 수 있도록 해야 한다. 셋째, 후보자의 경력과 주요 성과, 전문성 평가 기준 및 선임 절차를 국민에게 투명하게 공개해야 한다. 넷째, 임명된 사장은 임기 동안의 경영 성과에 책임을 져야 하며, 높은 보수에 걸맞은 책임과 평가를 받아야 한다. 다섯째, 이러한 기준은 정권이 바뀌어도 흔들리지 않도록 법과 제도로 정착시켜야 한다.대한민국의 공기업은 어느 정당이나 정권의 소유물이 아니다. 국민 모두의 재산이며 국가의 미래를 책임지는 중요한 자산이다. 정권은 5년마다 바뀔 수 있지만 공기업의 전문성과 경영 원칙까지 정권에 따라 바뀌어서는 안 된다.국민은 묻고 싶다. 공기업 사장 자리는 국민을 위해 일하는 자리인가, 아니면 정치권의 보은 인사를 위한 자리인가? 정권이 바뀔 때마다 사장 이름만 바뀌고 낙하산 인사 논란이 반복되는 현실을 언제까지 지켜봐야 하는가?국민의 세금으로 운영되는 공기업이라면 이제는 정치가 아닌 전문성이 경영을 이끌어야 한다. 그것이 진정한 공정이고, 정권이 바뀌어도 지켜져야 할 국가 경영의 기본 원칙이다.