큰사진보기 ▲기자회견64개 시민사회단체가 18일 오전 대법원 앞에서 ‘한덕수 선고에 즈음한 대법원을 향한 경고 기자회견’을 열었다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

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내란 중요임무종사 혐의를 받고 있는 한덕수 전 국무총리의 19일 대법원 선고에 앞서, 18일 시민사회단체들이 기자회견을 열어 "내란가담자 중형 선고"를 촉구했다.64개 시민사회단체는 18일 오전 11시부터 서울 서초구 대법원 앞에서 '한덕수 선고에 즈음한 대법원을 향한 경고 기자회견'을 개최했다.이들 단체들은 "최근 12.3내란 가담자들에 대한 법원의 잇따른 무죄 및 감형 판결은 사법부의 내란에 판단과 단죄 의지를 의심케 한다"며 "한덕수, 박성재 등 내란에 가담한 국무위원들이 납득할 수 없는 이유로 항소심에서 대폭 감형되었고, 구삼회 등 전직 군인들은 위법성과 국헌문란에 대한 인식이 없었다는 이유로 황당하게도 무죄를 선고받았다"고 밝혔다.뿐만 아니라 "최상목의 헌법재판관 미임명 및 위증 혐의 재판은 대법원이 기피신청 결정을 미루면서 9개월째 중단된 상태"라며 "한덕수 상고심 역시 전원합의체 회부 이후 3개월이 넘도록 선고기일을 지정하지 않다가, 한덕수가 구속기간 만료로 석방될 상황에 이르러 비판 여론이 높아지자 갑작스레 석방 하루 전날인 19일로 선고기일을 잡았다"고 전했다.발언을 한 강문대 민주사회를 위한 변호사모임 회장은 "한덕수에 대한 상고심 결과는 12.3내란에 대한 사법부의 첫 최종 판단으로, 내란에 대한 법원의 인식과 단죄 의지를 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 내란우두머리 사건 재판에도 영향을 미칠 중대한 판결"이라며 "내란죄의 엄격한 법적 기준을 바로 세우고, 한덕수 등 내란가담자들에 대한 중형 선고로 내란의 단죄 의지를 분명히 보여줄 것"을 대법원에 촉구했다.이들 단체는 사법부와 대법원을 향해 "12·3 내란에 대한 단호한 단죄 의지를 천명하고, 내란죄의 기준과 내란행위의 범위를 축소하지 말라"며 "부당한 감형 논리를 배척하고, 한덕수를 비롯한 내란가담자에 대한 중형을 선고하라"고 촉구했다. 이어 "사법부는 내란 공범들에 대한 일체의 재판 지연을 중단하라"며 "내란가담자에 대한 재판을 신속히 진행하라"고 촉구했다.이날 이지현 참여연대 사무처장, 강문대 민주사회를 위한 변호사모임 회장, 박석운 한국진보연대 공동대표, 임태훈 군인권센터 소장, 이양수 전국민주노동조합총연맹 부위원장 등이 참석해 발언을 이었다.한편 대법원 전원합의체는 19일 한덕수 전 총리의 내란중요임무종사 혐의 사건에 대한 상고심을 선고할 예정이다. 이번 판결이 중요한 것은 12.3내란과 내란 중요임무종사에 대한 대법원의 직접적인 첫 판단이라는 점이다.다음은 기자회견 연명단체이다.(사)민주언론시민연합, 가톨릭농민회, 건강사회를위한약사회 울산지부, 경기진보연대, 경남진보연합, 광주시민단체협의회, 광주진보연대, 구속노동자후원회, 국민주권연대, 군인권센터, 녹색교통운동, 녹색연합, 대경진보연대, 대구참여연대, 민들레, 민족민주열사희생자추모단체연대회의, 민족자주평화통일중앙회의, 민주노동자전국회의, 민주사회를 위한 변호사모임, 민주화실천가족운동협의회, 부산민중연대, 빈민해방실천연대, 서울진보연대, 세종참여자치시민연대, 시민사회단체연대회의, 여성환경연대, 울산시민연대, 울산진보연대, 인권교육온다, 인천시민사회단체연대, 인천여성노동자회, 인천평화복지연대, 자주평화통일실천연대, 전국농민회총연맹, 전국민족민주유가족협의회, 전국민주노동조합총연맹, 전국민중행동, 전국빈민연합, 전국여성농민회총연합, 전국여성연대, 전남진보연대, 정의평화인권을위한양심수후원회, 제주참여환경연대, 종이로 만든 배, 진보당, 진보당 울산시당, 진보대학생넷, 참여연대, 참여자치21, 충북연대회의, 충북참여자치시민연대, 코리아국제평화포럼, 통일광장, 통일시대연구원, 투명사회를 위한 정보공개센터, 평화주권행동 평화너머, 한국대학생진보연합, 한국여성단체연합, 한국진보연대, 한국청년연대, 한국YMCA전국연맹, 현장과 이론이 만나는 연구소 생태지평, 환경운동연합, 흥사단 등 총 64개 단체이다.다음은 한덕수 선고에 즈음한 대법원을 향한 경고 기자회견문이다.대법원은 내란가담자들에게 중형을 선고하라 !대법원 전원합의체는 내일인 11월 19일 한덕수의 내란중요임무종사 혐의 사건에 대한 상고심 판결을 선고한다. 당초 구속기간 만료일인 20일까지 선고가 이루어지지 않아 중대 내란범이 석방될 것이라는 우려가 컸으나, 석방 하루 전날이나마 선고기일이 지정되어 구속만료로 인한 석방이라는 최악의 사태를 피하게 된 것은 그나마 다행스러운 일이다.지금 시민사회가 대법원의 선고 일정 확정에도 우려의 시선을 거두지 못하는 이유는 그간 법원이 내란 사건 재판에서 보여준 일련의 행태 때문이다. 최근 내란 가담자들에게 무죄를 선고하거나 형량을 대폭 깎아주는 잇따른 판결은 사법부에 과연 내란 단죄의 의지가 있는지 근본적인 의문을 품게 한다. 한덕수, 박성재 등 내란에 가담한 국무위원들은 항소심에서 납득할 수 없는 이유로 대폭 감형되었고, 이른바 '롯데리아 회동'에서 선관위 점거를 모의한 구삼회 등 전직 군인들은 위법성과 국헌문란 인식이 없었다는 이유로 무죄를 선고받았다. 최상목의 헌법재판관 미임명 및 위증 재판은 대법원이 기피신청 결정을 미루면서 9개월째 멈춰 서 있다. 내란범들에게 내란죄의 성립 범위를 좁히는 법리와 재판 지연으로 퇴로를 열어주는 것이 과연 사법부가 말하는 법치주의인지 묻지 않을 수 없다.특히 내일 선고를 앞둔 한덕수의 항소심 판결은 내란죄의 기준을 심각하게 왜곡한 판결이었다. 항소심 재판부는 내란행위의 범위를 자의적으로 축소해 일부 혐의를 무죄로 판단했을 뿐 아니라, '50년간 공직자로 헌신한 점'을 들어 1심보다 무려 8년이나 형량을 깎아준 징역 15년을 선고했다. 평생을 몸담은 공직의 정점에서 내란 중요 임무에 종사하며 헌정질서를 파괴한 행위는 가중처벌의 사유일지언정 결코 감형의 명분이 될 수 없다.내일 있을 한덕수 상고심 선고는 12·3 내란과 내란중요임무종사 혐의에 대해 대법원이 내놓는 사실상의 첫 최종 판단이라는 점에서 그 무게가 막중하다. 중요한 것은 선고 자체가 아니라 그 판결에 담길 내용이다. 만약 대법원이 당장의 석방 비판 여론을 피하기 위해 선고기일만 잡았을 뿐, 내란죄의 기준을 축소한 항소심의 부당한 판단과 봐주기 감형을 그대로 인정한다면 사법부는 거센 국민적 저항에 부딪히는 것은 물론, 역사 앞에 씻을 수 없는 과오를 남기게 될 것이다.우리 시민사회는 대법원이 이번 판결을 통해 내란죄의 엄격한 법적 기준을 바로 세우고, 헌정 파괴 세력에게는 그 어떤 관용도 있을 수 없음을 분명히 선언할 것을 촉구한다. 우리는 내일 선고를 앞둔 대법원에 엄중히 경고하며 다음과 같이 강력히 요구한다.하나, 대법원은 12·3 내란에 대한 단호한 단죄 의지를 천명하고, 내란죄의 기준과 내란행위의 범위를 축소하지 말라!하나, 대법원은 부당한 감형 논리를 배척하고, 한덕수를 비롯한 내란가담자에 대한 중형을 선고하라!하나, 사법부는 내란 공범들에 대한 일체의 재판 지연을 중단하고, 내란가담자에 대한 재판을 신속히 진행하라!2026년 11월 18일기자회견 참여 시민사회단체 일동