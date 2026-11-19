"(TEST ALERT) 잠시 후 2027학년도 대학수학능력시험이 시작됩니다. 공정한 시험운영을 위한 협조를 부탁드립니다. [교육부]"

AD

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 19일 오전 서울특별시 광진구 광남고등학교에서 시험 감독관이 수험생과 수험표를 확인하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

19일 오전 8시 30분, 휴대전화에서 '삑삑삑' 거친 기계음이 울렸다. 교장실의 정적이 깨졌다. 재난문자였다.문자를 읽고 잠깐 멍했다. 수능이 재난인가? 그럴 리 없다. 그런데 이 소동을 겪고 나니 재난은 시험이 아니라 시험을 대하는 방식 쪽에 있었다고 말하고 싶어진다.수능 하루 전 감독관 회의를 마치고 돌아온 아내의 얼굴에는 걱정이 가득했다. 며칠 전 교육부장관은 "모의고사 감독을 여러 번 한 선생님들이 수능 감독도 잘할 것"이라고 말했다. 현장의 사정을 충분히 반영하지 않은 말이라고 생각한다. 모의고사 경험이 쌓인 교사는 일반고나 수능 응시자가 많은 일부 학교에 몰려 있다. 나는 마이스터고 교장으로 일한다. 우리 학교는 모의고사 자체가 없다. 아내가 근무하는 중학교도 마찬가지다. 그래도 모의고사 경험이 없는 우리 학교 선생님들과 아내도 감독을 맡았다. 나는 교장이라 우리 학교가 시험장이 아니면 감독 명단에 들지 않는다. 지금 나는 학교에 남아, 감독을 나간 선생님들이 비운 자리를 지키고 있다.겪어보지 못한 일에는 누구나 두려움이 따른다. 그래서 수능 감독은 모두가 피하고 싶은 업무다. 사정이 있어 빠지는 분들도 대부분 타당한 이유가 있을 것이다. 문제는 그 빈자리를 누가 채우느냐다. 빠진 만큼 남은 교사들의 평균 연령은 올라간다. 이유가 다양한 사유서를 내고 감독에서 빠지는 교사들이 늘면서, 그동안 감독에서 빠지는 것이 관행처럼 여겨졌던 나이 든 교사들이 올해는 감독석에 많이 앉게 됐다. 아내도 나이 때문에 작년까지는 감독에서 빠졌지만, 올해는 명단에 이름이 올랐다.여기에 수능 며칠 전 AI 활용 부정행위 사건이 터졌다. 당국은 허겁지겁 대책을 내놓았고, 감독관 회의가 끝난 뒤에도 지침이 다시 내려왔다. 수험생도, 학부모도, 감독관도 혼란의 피해자가 됐다.민주당 전국청년위원회는 17일 온라인에 'AI치팅 제보센터' 페이지를 만들었다. 여기에 '감독 부실 신고' 항목이 포함되었다는 소식에, 교원단체는 강하게 반발했다. 혼란은 어쩔 수 없다 치자. 그다음이 문제다. 어려움에 처한 사람을 돕는 것이 정책의 일이다. 그런데 이번에는 피해자를 잠재적 범죄자로 만들었다. 수험생은 부정행위자로 의심받을까 걱정부터 하고, 감독관은 지침을 어길까, 지침을 지키다 고소당할까 걱정부터 한다. 돕겠다면서 의심부터 하는 정책은 차가움과 뜨거움을 한 잔에 담으라고 요구하는 것과 같다.수능 전날 밤은 유난히 추웠다. 오락가락한 대응에 혼쭐이 난 아내가 푹 자도록 방 온도를 올려 두고, 나는 다른 방에서 잠을 청하면서도, 자정을 넘기며 수험생과 감독관의 안녕을 빌었다. 새벽에는 출근하는 아내를 꼭 안아주고 7시 10분에 배정받은 학교 앞에 내려줬다.경찰관과 학교 관계자의 안내를 받으며 종종걸음으로 교문을 들어서는 긴장된 얼굴의 아이들이 보였다. 이 아이들이 겪은 AI 소동과 이 아이들이 살아갈 AI 시대 사이에는 시간 차가 있다. 오늘 시험장에서 우리는 AI를 막느라 분주하지만, 이 아이들은 시험이 끝나면 AI와 함께 일하고 공부하며 살아가야 한다. 우리는 도대체 무엇을 평가하고 있는가.계산기 이야기를 해보자. 한때 수학 시험에서 계산기를 금지했다. 계산력을 재려는 시험이었기 때문이다. 지금은 공학용 계산기를 허용하는 자격시험도 있다. 평가하려는 능력이 바뀌었기 때문이다. 수능은 대학에서 공부할 능력을 잰다. 그런데 대학의 연구와 수업에도 AI 활용이 들어와 있다. 도구가 바뀌면 시험이 묻는 질문도 바뀌어야 한다. 막는 데만 힘을 쓰면 감독은 늘고 신뢰는 줄어든다. 감시 비용이 올라갈수록 믿음이 줄어드는 것은 학교에서도 경제에서도 자주 확인되는 일이다.그렇다면 이번 소동에서 무엇을 바꿔야 하는가? 첫째, 부정행위 대책은 감독관 개인의 책임이 아니라 시스템으로 설계해야 한다. 기기 반입 점검과 탐지는 국가가 책임지고, 감독관에게는 명확한 지침과 함께 지침을 따랐을 때 책임을 묻지 않는 기준을 줘야 한다. 둘째, 지침은 수능 최소 한 달 전에 확정해야 한다. 하루 전 지침은 지침이 아니라 소동이다. 셋째, 중장기적으로는 AI를 쓰는 사람의 사고력을 재는 평가 방식을 연구할 위원회를 이제라도 구성해야 한다.아내를 내려 준 뒤 7시 30분쯤 내가 근무하는 학교에 도착했다. 어스름 속에서 한 학생이 교문을 나와 바쁜 걸음을 옮기고 있었다. 기숙사에서 지내며 회사로 현장실습을 다니는 우리 학교 3학년이다. 같은 무렵 시험장으로 향한 아이들과 같은 또래다. 이어폰 탓인지 출근 시간에 쫓긴 탓인지, 부르는 소리를 듣지 못하고 앞만 보며 걸어갔다.누구는 시험장으로, 누구는 일터로 간다. 어느 길이든 그 아이들 앞에는 AI가 있다. 오늘 이 소동을 어른들이 어떻게 수습하는지, 저 아이는 지켜보고 있을지도 모른다. 우리는 아이들에게 어떤 어른으로 기억될까.