큰사진보기 ▲서산시 인지면 적십자봉사회가 18일 지역 노인 40여 명을 초대해 ‘어버이 생신상 차리기’ 행사를 진행했다. ⓒ 인지면 관련사진보기

큰사진보기 ▲인지면 적십자봉사회 회원들이 17일 음식을 준비하고 있다. ⓒ 인지면 관련사진보기

"어르신들이 드실 음식인데 하나라도 허투루 할 수 없죠. 내 부모님 생신상을 차린다는 마음으로 준비했습니다."

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큰사진보기 ▲흥겨운 공연 모습. ⓒ 인지면 관련사진보기

큰사진보기 ▲박한일 인지면장은 "앞으로도 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 행정에서도 세심히 살피고, 이웃 간 온정이 넘치는 따뜻한 인지면을 만들어가겠다”고 밝혔다. ⓒ 인지면 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

지난 18일, 서산시 인지면 행정복지센터 일대는 이른 아침부터 고소한 기름 냄새와 정겨운 웃음소리로 가득 찼다. 인구 감소와 고령화라는 '지역소멸'의 위기감이 짙게 드리운 농촌 마을이지만, 이날만큼은 서로를 보듬는 이웃들의 뜨거운 온기로 그 어떤 도시보다 활기가 넘쳤다.인지면 적십자봉사회가 지역 노인 40여 명을 초대해 마련한 '어버이 생신상 차리기' 현장이다.이번 생신상은 하루아침에 뚝딱 차려진 것이 아니었다. 적십자봉사회 회원들은 행사 전날부터 모여 신선한 식재료를 다듬고 각종 나물과 반찬을 손수 조리하며 구슬땀을 흘렸다.앞치마를 두른 채 분주히 음식을 나르던 한 회원의 이마에는 땀방울이 맺혔지만, 입가에는 연신 미소가 떠나지 않았다. 정성으로 빚어낸 따뜻한 국과 반찬들이 상 위에 오르자, 행사장은 금세 명절날 대가족이 모인 듯 훈훈한 분위기로 물들었다.행사의 백미는 식사에 앞서 진행된 '큰절 올리기'였다. 봉사회원들이 일제히 엎드려 만수무강을 기원하며 큰절을 올리자, 피를 나눈 가족 이상의 깊고 단단한 정서적 교감이 묻어났다.올해는 흥겨운 볼거리도 더해져 잔치의 열기를 한층 끌어올렸다. 인지면 주민자치 프로그램 수강생들이 재능기부로 선보인 '고고장구'의 신명 나는 장단과 감미로운 '기타 연주'가 울려 퍼지자, 노인들은 어깨를 들썩이고 박수를 치며 모처럼 시름을 잊고 환하게 웃음꽃을 피웠다.김정배 인지면 적십자봉사회장은 "어르신들을 생각하며 회원들과 한마음으로 정성껏 음식을 준비했다"며 "맛있게 식사하시고 어린아이처럼 기뻐하시는 어르신들의 모습을 보니 그동안의 피로가 눈 녹듯 사라지고 큰 보람을 느낀다"고 소감을 전했다.인지면 적십자봉사회의 이러한 이웃 사랑은 일회성 행사에 그치지 않는다. 회원들은 매주 지역 독거노인 가정을 직접 찾아가 밑반찬을 전달하고 안부를 살피는 봉사활동을 꾸준히 이어오며, 홀로 지내는 노인들의 든든한 울타리가 되어주고 있다.박한일 인지면장은 "바쁜 일상 속에서도 어르신들을 위해 전날부터 정성스럽게 생신상을 준비해 주신 적십자봉사회 회원들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 행정에서도 세심히 살피고, 이웃 간 온정이 넘치는 따뜻한 인지면을 만들어가겠다"고 밝혔다.고령화와 인구 유출로 농촌의 미래를 걱정하는 목소리가 높은 요즘, 서산시 인지면 주민들이 차려낸 이 따뜻한 생신상은 '사람과 사람 사이의 정'이야말로 지역소멸의 파고를 넘어설 수 있는 가장 강력한 힘이라는 사실을 조용하지만 묵직하게 증명하고 있었다.