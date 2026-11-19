▲추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 입장을 밝히고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다. 추 시장 뒤 왼편으로 안철수 국민의힘 의원이 보인다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기