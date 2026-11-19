"서로를 향한 단죄의 칼을 거두고, 보수 통합의 문을 더 넓게 열어야 한다."
윤상현 국민의힘 국회의원이 추경호 대구광역시장의 1심 무죄 판결을 계기로 당내 '내란몰이 세력'에 대한 징계와 단죄를 요구한 장동혁 대표와 안철수 의원에게 제동을 걸었다. 특히 안 의원이 과거 당론과 다른 선택을 했다가 탈당을 요구받았을 때 자신이 반대했던 사실을 거론했다. '단죄'를 외친 안 의원 역시 한때 당내 '배제'의 대상이었다는 것이다.
앞서 장 대표는 18일 "우리 당 안에도 내란몰이 세력이 있었다"라며 "명백한 해당 행위에 엄정한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다. 안 의원도 "이제 당과 당원이 단죄할 시간"이라며 당무감사와 공천 반영, 복당 불허를 주장했다.
사실상 '조작 징계' 논란에도 불구하고, 한동훈 의원과 친한계를 겨냥한 발언으로 해석된다(관련 기사: 추경호 무죄에 반색한 장동혁, 내부로 칼 돌렸다 https://omn.kr/2kkum
). 이런 가운데, 한동훈 의원과 정치적으로 거리를 두던 당내 인사들도 '확전'을 경계하며 장 대표에게 적극적으로 힘을 싣지 않는 모습이다.
윤상현 "안철수 탈당 요구에도 반대했다… 단죄 아닌 통합"
윤 의원은 19일 오전 페이스북에 '지금은 단죄가 아니라 통합을 말할 때'라는 글을 올렸다. 그는 "안철수 의원이 당을 걱정하는 충정은 이해한다"라면서도 "동료 의원들의 과거 언행을 당무감사와 공천에 반영하고, 복당의 문까지 닫아야 한다는 주장에는 동의하기 어렵다"라고 맞섰다.
이어 "잘못이 있다면 책임도 물어야 한다"라면서도 "정치적 견해의 차이와 계파적 갈등까지 단죄의 대상으로 삼아서는 안 된다"라고 지적했다.
윤 의원은 2024년 해병대 채상병 특검법에 찬성한 안 의원에게 탈당 요구가 제기됐을 때 자신이 공개적으로 반대했던 점도 상기시켰다. 당시 김태흠 충청남도지사의 탈당 요구에 맞서 자신도 특검법에는 반대했지만 "생각이 다르다는 이유로 동지를 배척해서는 안 된다고 믿었다"라고 설명했다. 그러면서 "그때나 지금이나 제 소신은 같다. 이견을 허용하는 정당이 강한 정당"이라고 강조했다.
윤 의원은 보수 대통합이 현안으로 떠오른 지금 과거 갈등을 이유로 문을 걸어 잠가서는 안 된다고 강조했다. 그는 "생각이 같은 사람끼리만 모이는 것은 통합이 아니다"라며 "정치는 사람을 쳐내는 일이 아니라 사람을 모으는 일"이라고 주장했다. 또 "추경호 시장의 무죄 판결이 새로운 갈등의 출발점이 되어서는 안 된다"라며 "지금 우리 당에 필요한 것은 뺄셈의 정치가 아니라 덧셈의 정치"라고 덧붙였다.
나경원 "서로 총부리 겨누면 전력 소모"… 조정훈 "장동혁도 소명해야"
심지어 친한계와 거리를 둬 온 인사들도 당내 갈등이 커지는 데는 우려를 표했다. 과거 한 의원과 여러 차례 충돌했고 장 대표 퇴진론에도 선을 그었던 나경원 의원은 이날 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에서 추 시장 무죄 판결에 "사필귀정, 당연지사"라며 환영했다. 하지만 장 대표와 안 의원의 친한계 책임론에 대해서는 "우리 당의 한 페이지가 넘어간 것이다"라며 "새로운 페이지를 만들어가야 한다"라고 거리를 뒀다.
그는 "그렇다고 책임이 없어지는 것은 아니고, 잘못이 없어지는 것은 아니지만"이라고 전제하면서도 "서로에게 총부리를 겨누고, 당내에서 자꾸 싸우다 보면 민주당하고 싸울 일이 많은데 전력 소모가 많지 않느냐"라고 반문했다. "항상 내전은 하지 말자는 주의"라고도 강조했다. 자신도 과거 당내에서 여러 공격을 받았지만, 일일이 따지고 계파를 만들어 싸우기 시작하면 끝이 없다는 주장이다.
최근 한 의원의 장인상 빈소를 찾은 나 의원은 '조작 징계' 논란 등을 이야기했다고 밝혔다. 한 의원과의 갈등을 중재할 뜻이 있느냐는 질문에는 "우리가 말보다 행동이 먼저인 것 같다"라며 "지금 당내 갈등은 말이 앞서서 문제인 것 같다. 당내 갈등을 풀겠다고 내가 중재자라고 하는 것도 말이 앞서면 안 된다"라고 신중한 태도를 보였다.
한때 친한계로 분류됐다가 친윤계로 계파색을 바꾸어 장동혁 지도부의 인재영입위원장을 맡은 조정훈 의원은 장 대표의 책임을 언급했다. 조 의원은 같은 날 KBS라디오 <전격시사>에서 추 시장에게 '내란' 낙인을 찍어 온 당 안팎 인사들의 자성을 촉구하면서도 윤리위의 '조작 징계' 의혹에 대해서는 "윤리위원회의 가장 중요한 것은 독립성과 공정성"이라고 목소리를 높였다.
"윤리위, 또 필요하면 장동혁 대표도 소명을 해야 한다"라고 공개적으로 요구한 것이다. 장 대표가 직접 개입했다는 증거는 없다고 보면서도 윤리위의 공정성 논란만큼은 정리해야 한다는 맥락이었다.
다만 두 사람 모두 한 의원과 친한계의 입장에 전격적으로 동조한 것은 아니다. 나 의원은 배현진 의원에 대한 '조작 징계' 의혹에는 "그게 조작의 증거인가?"라며 회의적인 반응을 보였다. 조 의원 또한 한 의원의 복당에는 "불가능은 없다"라고 여지를 두면서도 "개선장군 같은 모습"으로 돌아올 수는 없다고 선을 그었다. 이어 "다가오는 총선에서 가장 경계해야 될 것은 집안 싸움"이라며 장 대표와 오세훈 서울시장의 통합부터 이뤄져야 한다고 주장했다.