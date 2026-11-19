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큰사진보기 ▲경기 의왕시 오전동 등칙골1길에서 대형 덤프트럭과 보행자가 가까운 거리에서 통행하는 모습.경기 의왕시 오전동 등칙골1길에서 대형 덤프트럭과 보행자가 가까운 거리에서 통행하는 모습. ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

"어어어, 저게 뭐야."

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큰사진보기 ▲대형 덤프트럭이 좁은 경사로의 상당 부분을 차지하고 있다. 도로 한쪽에는 주황색 이동식 안대형 덤프트럭이 좁은 경사로의 상당 부분을 차지하고 있다. 도로 한쪽에는 주황색 이동식 안전 장치가 설치돼 있다. ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

18일, 골목길을 내려오던 할머니가 깜짝 놀라 걸음을 멈췄다. 눈앞에 나타난 것은 커다란 덤프트럭 한 대였다.한눈에 보기에도 비좁은 도로. 할머니는 급히 도로 가장자리에 놓인 주황색 안전시설 쪽으로 몸을 피했다. 하지만 그곳도 안전해 보이지 않았다. 한쪽에는 공사 가림막이 길게 이어져 있고, 다른 한쪽으로는 거대한 덤프트럭이 도로를 차지한 채 다가오고 있었다.어디로 더 피해야 할까. 할머니는 그 자리에 멈춰 섰고, 덤프트럭은 앞으로 움직였다. 차량과 보행자 사이의 거리는 가까웠다. 조금만 상황이 달라졌다면 어떻게 됐을까 하는 생각에 가슴이 철렁했다.그 모습을 지켜보던 나 역시 달리 할 수 있는 일이 없었다. 다만, 휴대전화를 꺼내 현장을 사진으로 남겼다. 이곳은 경기도 의왕시 오전동 등칙골1길이다.위 현장은 등칙골1길은 의왕 오전다구역 주택재개발정비사업 구역과 인접한 생활도로다. 오르막과 내리막이 이어지는 경사로로, 양쪽에는 건물과 공사 가림막 등이 자리하고 있다.승용차 한 대가 지나갈 때와 대형 덤프트럭이 진입했을 때의 도로 모습은 확연히 달랐다.커다란 차체가 도로의 상당 부분을 차지했다. 보행자가 차량 옆으로 이동할 수 있는 공간은 더욱 좁아 보였다. 덤프트럭과 마주한 사람이 안전하게 비켜설 수 있는 공간이 충분한지 의문이 들었다.현장에는 주황색 이동식 안전 장치가 일정한 간격으로 설치돼 있었다. 그러나 그것이 대형 차량으로부터 보행자를 실질적으로 보호할 수 있는 것인지 불분명했다.이 시설들은 연속적으로 연결된 보행자 방호벽이 아니라 각각 떨어져 설치된 형태였다. 덤프트럭과 보행자가 가까이 지나가는 상황에서 효과적으로 보행자를 보호하긴 어려워 보였다.차량이 다가오면 사람은 도로 가장자리로 몸을 피해야 했다. 그날 현장에서 이처럼 차량과 보행자가 가까워지는 불안한 장면을 여러 차례 목격했다.도로는 자동차만의 공간이 아니다. 누군가에게는 출근길이고, 누군가에게는 장을 보러 가는 길이며, 또 다른 누군가에게는 매일 학교에 가기 위해 지나야 하는 길이다.그런데 이 도로에서만큼은 사람이 차를 피해 움직여야 하는 상황이 반복되고 있었다. 대형 덤프트럭이 이 길을 이용하는 것이 적절한지, 보행자가 안전하게 통행할 수 있는 공간은 충분한지 확인이 필요한 이유다.더욱 걱정스러운 것은 이 길이 인근 의왕중학교 학생들의 등교 경로이기도 하다는 사실이다. 의왕중학교는 경기도 의왕시 오전동 등칙골길 28에 위치해 있다. 등칙골1길 일대는 학생들이 학교로 향하기 위해 오르막길을 걸어 올라가는 구간이다.아침이면 책가방을 멘 아이들이 이 길을 지난다. 누군가는 친구와 이야기를 나누고, 누군가는 수업 시간에 늦지 않으려고 걸음을 재촉할 것이다. 그런데 대형 덤프트럭 한 대가 들어서자 보행자가 움직일 수 있는 공간이 크게 줄어들었다. 학생들이 여럿 지나가거나 차량과 마주하는 상황이 발생한다면 안전한 통행이 가능한지 걱정이 앞섰다.어른조차 대형 덤프트럭 앞에서 몸을 피해야 하는 이 좁은 경사로를, 아이들은 얼마나 안전하게 걸어 다닐 수 있을까.현재의 안전관리계획이나 차량 유도인력의 전체 배치 현황까지 파악하진 못했지만, 사진에 담긴 것처럼 직접 목격한 상황만 보더라도 현장 안전대책을 확인해야 할 필요성이 있다고 생각한다.통학로의 안전은 사고가 발생했을 때 비로소 논의해야 할 문제가 아니다. 학교에 가는 길에서 아이들이 마주칠 수 있는 위험을 미리 찾아내고 줄이는 것이 우선이어야 한다.최근 다른 지역에서는 덤프트럭과 관련한 안타까운 사망사고가 잇따랐다. 지난 10월 28일 경기 고양시 덕양구의 한 관로 공사 현장에서는 15톤 덤프트럭이 유턴하던 중 차량 유도 업무를 하던 70대 여성을 치어 숨지게 했다.사망자는 공사 현장에서 차량의 이동을 안내하던 신호수였다. 차량 통행을 관리하는 업무를 맡고 있었지만 사고를 피하지 못했다.앞서 10월 20일 충남 당진시에서도 덤프트럭이 신호를 위반해 횡단보도를 건너던 80대가 숨지는 사고가 발생했다. 당시 피해자는 자전거를 타고 보행자 신호에 따라 길을 건너던 중이었다.두 사고는 발생 장소와 상황이 서로 다르다. 하지만 대형 차량과 사람이 충돌할 경우 얼마나 치명적인 결과가 발생할 수 있는지를 보여준다.이 때문에 의왕시 등칙골1길의 도로 환경도 더욱 우려스럽다. 특히 이곳은 평탄한 넓은 도로가 아니다. 오르막과 내리막이 이어지는 경사로다.대형 차량은 적재 상태와 차량 중량, 도로 경사, 노면 상태 등에 따라 제동에 필요한 거리가 달라질 수 있다. 여기에 운전자의 사각지대까지 고려한다면 좁은 경사로에서 보행자와 대형 차량이 가까이 통행하는 상황을 가볍게 볼 수 없다.당장 다가오는 겨울도 걱정이다. 눈이 내리거나 노면이 얼어붙으면 차량과 보행자 모두 미끄러질 위험이 커진다. 경사가 있는 도로라면 더욱 세심한 관리가 필요하다. 겨울철 기상 조건까지 고려한 대형 차량 통행 안전대책이 마련돼 있는지 확인할 필요가 있다고 생각한다.도로 폭과 경사도가 대형 차량의 통행에 적절한지, 차량이 서로 마주쳤을 때 안전하게 교행할 수 있는지, 비상상황에서 보행자가 대피할 공간은 있는지 등을 살펴봐야 한다.등칙골1길의 실제 도로 폭과 경사도는 어느 정도인지, 대형 차량의 통행에 적합한지, 하루에 몇 대의 공사차량이 이곳을 오가는지도 확인해야 하는 사항이라고 본다.특히 보행자와 차량의 동선이 겹치는 구간에 별도의 안전통로를 확보했는지, 차량 유도인력을 어떻게 배치하고 있는지, 학생들의 등하교 시간대에는 어떤 안전관리 조치를 시행하는지도 체크해야 한다.공사차량의 운행 경로를 정하는 과정에서 이 도로의 특성과 보행자 통행 여건이 충분히 반영됐는지도 중요한 문제다. 공사 현장의 안전관리 만큼이나 공사차량이 드나드는 주변 생활도로의 안전관리 역시 중요하기 때문이다. 의왕시와 관계기관이 현장을 점검하고, 도로 여건에 맞는 안전대책이 마련돼 있는지 확인할 필요가 있다고 생각한다.특히 학생들이 이용하는 통학로라는 점을 고려해 차량 운행시간 조정이나 보행 공간 확보 등 실질적인 개선 방안을 검토해야 한다.공사가 진행되는 동안 주변 도로의 교통 환경이 달라질 수는 있다. 하지만 그 변화가 주민과 학생들의 안전까지 위협해서는 안 된다. 최소한 사람들이 안전하게 걸어갈 수 있는 공간은 확보돼야 한다. 도로의 폭이 충분하지 않다면 차량의 운행 방식이나 시간, 경로를 조정할 수 있는지도 검토해야 한다.그런데 우리는 종종 사고가 발생한 뒤에야 문제를 되돌아본다. 왜 안전통로가 없었는지, 왜 차량 유도인력이 부족했는지, 왜 위험한 길로 대형 차량이 다녔는지 묻는다.그때는 이미 늦었을지도 모른다. 등칙골1길에서는 아직 사진에 담긴 것과 같은 위험한 근접 통행 상황을 개선할 기회가 있다.