"장애인 전동 스쿠터를 시승해 보니 교통사고와 안전사고에 대한 경각심이 생겼습니다."

큰사진보기 ▲금천구청 물첨벙쉼터에 마련된 스쿠터 안전운전교육장에서 구민이 탑승체험을 하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲금천구청 물첨벙쉼터에 마련된 스쿠터 안전운전교육장, 건널목과 임시 교통안전시설이 설치됐다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲금천구청 물첨벙쉼터에 마련된 스쿠터 안전운전교육장, 경사로 등 임시 교통안전시설이 설치됐다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲전동 스쿠터 운전 계기판과 핸들, 조작은 쉽지만 안전운전이 요구되는 이동수단이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲금천구청 물첨벙쉼터에 마련된 스쿠터 안전운전교육장에서 구민들이 탑승체험을 하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

서울 금천구의 한 구민이 전동보장구 안전운전연습장에서 스쿠터를 타보고 이렇게 말했다. 그는 "이번 체험으로 장애인들이 스쿠터를 이용하는 이유와 비장애인과 장애인 서로의 보행방식을 이해하고 배려하게 됐다"고 강조했다.18일 금천구청 내 '물첨벙쉼터', 금천장애인종합복지관이 주관하는 전동스쿠터 안전운전교육장을 찾았다. 5월부터 매주 수요일 2시부터 2시간 구민을 대상으로 운영되는 스쿠터 안전운전교육은 장애인 인식개선과 함께 구민들로부터 호응을 얻고 있다.전동 스쿠터와 전동 휠체어 등 전동보장구를 장애인만 타는 이동수단 같지만 현실은 그렇지 않다. 지체장애인, 발달장애인뿐 아니라 지팡이 등 이동보조기구를 이용하는 노약자 상당수도 전동보장구를 이용하고 있다. 사실 필자도 얼마 전까지 휠체어는 장애인만의 이동수단으로 알았다. 하지만 전문가들은 전동 보장구가 단순히 몸을 지지하는 보행보조기기와 달리 안전사고를 크게 예방해 몸이 불편한 비장애인들도 많이 이용하고 있다고 설명하고 있다.이날 현장에는 스쿠터에 오른 10명의 구민이 일렬로 스쿠터 정비사와 안전운전교육 봉사자 4명의 지도에 따라 약 20m 코스에서 주행연습을 했다. 특히 봉사자들은 시승자들의 안전운전 수칙과 교통안전시설의 이해를 도왔다. 연습장에는 경사로와 교통신호등, S자 코스 등 안전교육시설을 갖춘 임시 도로가 조성됐다.안전운전교육은 지난해 시범사업을 시작으로 올해 5월부터 구민참여예산으로 본격 운영되고 있다. 처음 시작할 때는 홍보가 덜 돼 장애인복지관 회원들이 주로 이용했지만 입소문을 타면서 구민 참가자가 늘어 8월부터는 매주 30~40명이 참가하고 있다. 최근에는 어린이집 어린이들의 교통안전 체험교육도 진행됐다.취재 당일 날씨가 쌀쌀한데도 체험하려는 구민들이 2시간 동안 꾸준히 이어졌다. 이제는 안전교육장 인근을 오가는 구민들이 서로 체험을 재차 권유할 정도로 전동보장구 이용자에 대한 인식개선 효과가 크게 나타나고 있다는 후문이다.필자도 전동 스쿠터를 시승 체험했다. 자전거처럼 조작하기 쉬어 보였지만 차량과 크게 다르지 않았다. 주행 속도를 맞추고 좌우 핸들을 당기면 스쿠터가 앞으로 나가게 되고 손잡이를 놓으면 정지하는 구조이다. 스쿠터는 보행자를 자칫 충돌할 수 있어 세심하고 안전한 운전이 필수다.금천구는 장애인을 위한 이용도로, 경사로, 엘리베이터 등 보행환경이 비교적 우수하다는 평가를 받고 있다. 문제는 그에 걸맞은 이동보조기기에 대한 이용과 인식이 부족해 이를 개선하자는 목소리가 높았다.따라서 이번 운전안전교육은 전동보장구를 실제 이용하는 장애인보다 비장애인들의 인식개선을 위해 마련됐다. 전동보장구 교육과 체험을 통해 일반 운전자와 구민들이 안전운전 수칙과 안전사고 예방의 중요성을 체득하자는 취지다.이제는 안전운전교육장이 장애인과 비장애인의 상호 교류와 의사소통의 장으로도 자리매김하고 있다. 비장애인들의 체험을 지켜본 한 장애인은 "비장애인들도 고령화됨에 따라 걷기 힘들 때 보조기기의 도움이 필요한데 이런 체험으로 장애인들의 애로와 눈높이를 이해하고 공감할 수 있을 것을 기대한다"라고 말했다.장애인을 위한 이동보조기기는 워커, 목발, 지팡이, 수동 휠체어, 전동 휠체어, 전동 스쿠터 등 다양하다. 전동 보장구 안전운전교육의 기본은 양보와 배려이다. 고령화 시대를 맞아 비장애인은 미래의 '잠재적 장애인'으로서 이동보조기기의 이용과 도움이 확대될 것으로 전망되고 있다.한편 올해 스쿠터 안전운전교육장 운영은 11월말로 종료될 예정이다. 현장을 담당하는 홍지현 사회복지사는 구민들의 참여와 반응이 좋아 내년에도 전동보장구 안전운전 체험을 이어가도록 준비중이라고 말했다.