큰사진보기 ▲교육부에서 발송한 위급재난문자 ⓒ 김주영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문/네이버블로그(지구별시골쥐)에도 실립니다. 프리랜서 저널리스트 김주영 기자

수능 날 아침, 전국에 위급재난문자가 울렸다. 지진이나 태풍 때문이 아니었다. 시험장에 반입된 휴대전화의 존재를 드러내기 위한 조치였다.2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 정부는 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 막겠다며 안경과 옷 단추를 점검하고 감독 인력을 늘리는 등의 대책을 내놓았다. 11월 19일 오전 8시 30분 전국에 첫 위급재난문자를 발송하고, 이후에도 불시에 추가 발송하기로 했다. 그만큼 시험의 공정성을 둘러싼 불안이 컸다는 뜻이다.시험을 준비한 사람들에게 공정한 경쟁은 양보할 수 없는 조건이다. 누군가 금지된 기기를 이용해 답을 얻었다면 그 피해는 점수표 바깥으로도 번진다. 오랜 시간 시험을 준비한 수험생의 노력이 흔들리고, 합격자의 자격을 믿었던 사회의 신뢰도 손상된다.한국 사회에서 국가시험은 오랫동안 특별한 의미를 지녔다. 출발선이 같지 않더라도 적어도 시험장 안에서는 같은 문제를 풀고 같은 기준으로 평가받을 수 있으리라는 믿음이 있었다.그 믿음은 성취의 이야기를 만들었다. 노무현 전 대통령은 부산상고를 졸업한 뒤 사법시험에 도전해 여러 차례 낙방을 겪고 1975년 제17회 사법시험에 합격했다. 당시 합격자 가운데 유일한 고졸 출신이었다. 이후 그가 판사가 된 일은 대학 졸업장이 없어도 법관의 꿈을 이룰 수 있다는, 이른바 '개천에서 용 나는' 이야기로 받아들여졌다.물론 시험 하나가 출신 학교나 집안 배경을 완전히 지워주지는 못한다. 그럼에도 많은 사람은 시험을 자신의 노력과 실력을 인정받을 수 있는 공정의 기준으로 여겼다. 실패한 뒤에도 다시 도전했던 것은 부족한 부분을 채우고 실력을 쌓으면 더 나은 기회를 얻을 수 있으리라 믿었기 때문이다.그만큼 경쟁은 치열했다. 우리 사회는 경쟁에서 밀려났다는 좌절과 불안, 오랜 수험생활의 부담을 겪는 이들을 보아왔다. 때로는 그 고통 속에서 극단적 선택에 이르는 안타까운 일도 있었다. 시험을 향한 신뢰의 이면에는 경쟁을 견뎌야 하는 사람들의 무게가 있었다.동시에 시험의 역사에는 줄곧 '기울어진 운동장'이 존재하는 것도 사실이다. 고려와 조선의 과거제는 능력을 평가하는 선발 제도였지만, 응시 자격과 진출 기회에는 신분 등의 제약이 있었다. 오늘날에도 가정의 소득과 지역, 교육 환경에 따라 준비 과정은 달라진다.경제적 여유가 없는 가정에서 오랫동안 생계를 걱정하며 시험을 준비하는 일은 쉽지 않다. 수험생이 같은 시험지를 받는다고 해서 그 시험지 앞에 이르는 길까지 같은 것은 아니다. 그렇기에 교육을 '백년지대계'라 부르는 한국 사회에서 시험 제도의 공정성은 지켜야 할 가치이자, 부족한 점을 살피며 보완해 나가야 할 사회적 약속이다.최근 드러난 AI 부정행위는 그 약속을 깨부순 사건이다. 국가 주관의 시험장 안에서조차 같은 조건을 보장할 수 없다면, 울타리 밖은 어느 지경이란 말인가.사회적 불안이 커진 직접적인 계기는 올해 세무사 자격시험 수석 합격자의 부정행위 시인이었다. 이 합격자는 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 답을 얻었다고 자수했다. 경찰은 구체적인 경위와 다른 사람의 조력 여부 등을 수사하고 있다.이 사건이 준 충격은 컸다. 전문 지식을 검증하는 국가자격시험에서조차 새로운 기술을 이용한 부정행위가 발생했기 때문이다. 시험 주관기관은 합격자가 부정행위를 시인하기까지 이를 적발하지 못했다. 수험생들이 허탈함과 분노를 느끼는 것은 당연하다.충격이 채 가시기도 전에 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우씨를 둘러싼 의혹도 커졌다. 이 씨는 과거 수능에서 낮은 등급을 받았다가 지난해 수능에서 한 문제만 틀리고 서울대 치의학과에 진학한 뒤, 올해 리트에서 만점을 받았다. 이례적인 성적 변화가 알려지면서 수능과 리트에서 AI를 이용한 부정행위가 있었던 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.성적이 크게 올랐다는 사실만으로 무조건 의심을 가하는 사회는 위험하다. 그러나 이씨가 의혹에 대응한 과정은 우리 사회에 맹독을 푼 꼴이 됐다. 그는 부정행위 의혹을 부인하며 수능 당일 국어 문제를 실시간으로 풀어 실력을 보여주겠다고 예고했으나, 결국 정작 자신이 예고한 검증 현장에는 나타나지 않았다.주최 측은 전날부터 이씨와 연락이 닿지 않았다고 밝혔고, 공개 검증은 결국 무산됐다. 수험생과 대중의 관심이 집중된 상황에서 불참 및 연락두절 됐다. 이씨의 수능과 리트 부정행위 의혹에 대해 경찰은 바로 수사에 착수했다.문제는 의심이 한 사람, 한 시험에 머물지 않는다는 데 있다. 올해 세무사 시험에서 확인된 부정행위에 이어 리트와 지난해 수능에서도 AI 부정행위 의혹이 제기되자, 사람들은 다른 시험의 결과까지 돌아보기 시작했다. 만약 또 다른 시험에서도 부정행위가 확인된다면 그 파장은 어디까지 미칠까. 오랫동안 어렵게 취득한 성적과 자격을 믿어온 수험생들에게 지금의 불안을 막연한 기우로만 치부하기는 어렵다.확인된 부정행위와 아직 밝혀지지 않은 의혹이 뒤섞이면서, 굳건하다고 믿었던 공정에 대한 신뢰가 흔들리고 있다. 의심이 모두를 향하는 사회에서 그 불안을 멈추려면 어떻게 해야 할까.AI 기기는 작아지고 활용 방식은 다양해지고 있다. 앞으로 모든 시험을 하나의 방식으로 운영하기는 어려울 것이다. 무엇을 평가하려는지에 따라 AI의 자리를 달리 정해야 한다. 의료나 운전처럼 위급한 상황에서 스스로 판단해야 하는 분야의 기본 지식과 역량은 외부 도구 없이 검증할 필요가 있다. 대규모 선발시험에서도 AI를 이용한 부정행위 가능성에 대비해야 한다.반면 실제 업무에서 AI를 사용하는 직무라면 기존 필기시험이 무엇을 평가하고 있는지 다시 살펴볼 필요가 있다. 도구 활용을 허용한 상태에서 더 중요한 능력을 평가할 수도 있다.어떤 방식이든 시험 조건은 공정해야 한다. AI 활용을 허용하는 시험이라면 응시자 모두에게 같은 도구와 접근 환경을 제공하고, 사용 가능 범위와 평가 기준을 미리 알려야 한다. AI가 만든 결과물을 그대로 제출하는 능력과 그 결과를 검토하고 책임지는 능력은 다르다. 우리 사회가 평가해야 할 역량도 그 차이를 반영해야 한다.정부는 이번 수능 부정행위에 대해 향후 10년간 응시자격을 제한하는 방안도 내놓았다. 다만 이는 법률 개정을 추진하겠다는 계획이다. 처벌의 강도 못지않게 어떤 행위에 어떤 기준을 적용할지, 위반 사실을 어떻게 확인하고 당사자가 어떻게 소명할 수 있는지도 중요하다. 정부와 국회, 시험기관이 함께 실효성과 절차적 공정성을 갖춘 대책을 마련해야 한다.두뇌 서바이벌 프로그램에 사람들이 열광하는 이유 가운데 하나는 예상 밖의 능력을 발견하는 즐거움일 것이다. 좋은 학벌을 가진 출연자의 지적 능력에 감탄하기도 하고, 익숙한 기준으로는 미처 알아보지 못했던 사람의 판단력과 재능에 놀라기도 한다.현실의 시험에서도 우리가 지켜야 할 것은 바로 그 가능성이다. 누구나 자신의 능력을 펼칠 기회가 있다는 기대, 그리고 예상 밖의 성취도 정당한 절차를 거쳤다면 인정받을 수 있다는 믿음 말이다.AI 부정행위는 엄정하게 밝혀야 한다. 동시에 새로운 기술을 이용한 부정행위가 적발되지 못한 채 시험 결과로 이어진 현실을 직시해야 한다. 시험 제도는 기술의 변화에 맞춰 다시 설계돼야 한다.공정은 의심을 없애는 데서 시작되지 않는다. 의심을 다루는 기준을 세우는 데서 시작된다. 정직하게 시험을 치른 사람이 자신의 성취를 자랑스러워할 수 있고, 부정행위가 확인된 사람에게는 정당한 절차에 따라 책임을 물을 수 있을 때, 사회는 비로소 다시 신뢰를 말할 수 있다.