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큰사진보기 ▲수학능력시험을 위한 교통 통제 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲수능 시험장인 동해광희고 ⓒ 박영호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲형! 힘내 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲형, 힘내 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲북고 화이팅 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲거침없이 풀어내고 당당하게 빛나라, 북평고! ⓒ 박영호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

2026. 11. 19. 올해 대학수학능력시험은 다소 어수선한 분위기 속에서 시작되었다. 아침 일찍 집을 나서니, 동해에선 좀처럼 보기 어려운 교통경찰이 도로를 통제하는 모습이 눈에 들어왔다.지난해까지 우리 학교(북평고)가 수능 시험장이었지만, 올해부터는 다른 학교(동해광희고)에서 시험을 치르게 되었다. 예년 같았으면 시험장 준비하느라 정신없이 바쁘고 긴장했을 때다. 학교를 새로 짓느라 임시 컨테이너 교실에서 생활하게 되면서 올해부터 우리 학교는 시험장에서 빠졌다. 교무부장으로서 참으로 다행스러운 일이다.올해는 AI 부정 행위가 도마 위에 올라 시험장을 운영하는 교무부장들의 시름이 깊을 것이다. 하지만 요즘은 수시 전형으로 진학하는 학생이 많아 수능의 비중이 예전만 못하다. 정시를 준비하는 학생들도 대부분 양심을 속이지 않고 정정당당하게 시험을 치를 것이라고 나는 생각한다.바뀐 시험장 앞에서도 예전만큼은 아니지만 후배들이 큰소리로 선배들을 응원하는 모습은 여전했다. 이웃 학교인 묵호고 응원단까지 어우러져 흥겨운 느낌마저 들었다. 쑥스러워 길을 돌아가는 수험생도 있지만, 팽팽한 긴장감을 녹이는 데는 이만한 응원이 없을 것이다.바야흐로 인공지능이 세상 곳곳을 파고들고 있다. 어제 응원 현수막에 들어갈 문구도 제미나이에게 추천받았다. 몇 가지 제안 가운데 힘찬 구호형을 골랐다. "거침없이 풀어내고 당당하게 빛나라, 북평고!" 시안과 디자인을 보니 현수막을 제작한 사장님 역시 인공지능을 활용한 티가 역력하다. 다시 읽어보니 '당당하게 빛나라'는 문구가 특히 마음에 든다.이처럼 편리함을 주는 기술이지만, 한편으론 스마트 기기의 발달로 기존의 시험 제도가 뿌리부터 흔들리고 있기도 하다. 심지어 인공지능 시대에는 자격증이나 학벌이 더 이상 쓸모없다는 주장까지 나오는 실정이다.수학능력시험과 같은 형태의 평가는 이제 기능을 다했다는 것이 분명하다. 하지만 기술이 아무리 빠르게 변하고 시험의 형태가 달라진다 해도, 스스로 고민하고 답을 찾아가는 과정의 가치까지 사라지지는 않는다. 차가운 새벽 공기를 가르며 시험장으로 향하던 아이들의 뒷모습과 목청껏 외치던 후배들의 응원이 오래도록 마음에 남는 이유다. 인공지능이 대신 써줄 수 없는 각자의 이야기를 써 내려갈 아이들의 내일을 조용히 응원해 본다.