AD

큰사진보기 ▲지난 12일 열린 송전탑 백지화 부여군민 결의대회지난 12일 열린 송전탑 백지화 부여군민 결의대회 발언대에서 참석자들이 발언하고 있다. ⓒ 윤봉구 관련사진보기

큰사진보기 ▲송전탑 백지화 홍성군 총궐기대회지난 3일 홍성군 조양문 앞에서 열린 ‘송전탑 백지화 홍성군민 총궐기대회’에서 주민들이 백지화를 요구하는 목소리를 내고 있다. ⓒ 이철의 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민입장에 동의한 박수현 충남도지사지난 10일 천안을 방문한 박수현 도지사가 천안 언론인과의 대화에서 언론의 질문에 답하고 있다. ⓒ 충남도청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도민신문에도 실립니다.

송전선로가 지나는 마을 주민들은 재산권 침해와 건강 우려, 영농 피해를 고스란히 떠안는다. 그러나 현행 제도에서 시·군은 반대할 수도 없고, 충남도는 노선 결정에 권한이 없다. 시·군 단위로 쪼개진 입지선정은 이웃 지역 간 갈등까지 부르고 있다.예산에서는 지난 13일 박수현 충남지사의 군청 방문에 맞춰 송전탑 백지화 대책위 주민들이 집회를 열고 "지금도 너무 많다"며 도지사가 정부에 백지화를 요구해 달라고 촉구했다.주민들이 꼽는 피해는 크게 세 가지다. 토지 가치 하락에 따른 재산권 침해, 전자파 노출에 대한 건강 우려, 철탑 공사와 선하지 제한으로 인한 영농 피해다. 도내 반대 단체들은 충남의 송전선로 지중화율이 1%대로 전국 최저 수준이라며 입지선정 절차 중단과 지중화를 요구하고 있다.천안 동면은 이미 초고압 선로가 지나는 곳이다. 홍광선 동면 이장협의회장은 "광덕리에 변전소가 있어 선로가 들어오고 나가는 게 5~6개"라며 "이미 765㎸ 선로가 지나가는데 345㎸ 선로가 또 대여섯 개 지나가게 돼 거미줄처럼 엉켜 버린다"고 말했다. 동면 24개 마을 가운데 선로가 걸리는 마을과 안 걸리는 마을로 나뉘는데, 많은 곳은 한 마을에 선로 4개가 지나간다. 그는 주민 대부분이 반대한다고 전했다.부여의 주민 대표는 더 단호하다. 입지선정위원회에 주민 대표로 참여하고 있는 윤봉구 부여군송전탑반대대책위 집행위원장은 "송전탑은 백지화해야 하고 지산지소가 돼야 한다는 게 주민들 의견"이라며 "부여는 전기를 생산하지도, 소비하지도 않는데 경유지만 내주는 상황"이라고 말했다. 그는 "기존 노선 하나에 3개 노선이 더 지나가면 관내가 송전탑 천지가 될 것"이라고 우려했다.가장 큰 걱정은 재산권이다. 그는 "현행 보상은 공시지가 기준이고 선로 아래 일정 범위만 일부 보상하는 수준이라 현실적으로 받아들이기 어렵다"며 "송전탑이 보이는 곳은 다 피해를 보는데, 귀농·귀촌한 사람들이 송전탑을 보고 마을을 떠나는 마당"이라고 말했다.이어 "이익 보는 사람 따로, 피해 보는 사람 따로인 건 말이 안 된다"며 "형평에 맞는 보상을 법으로 만들어 보여달라"고 요구했다. 부여에서는 지난 12일 주민 200명가량이 모인 송전탑 반대 결의대회가 열렸다.홍성 주민들도 같은 물음을 던진다. 이철의 집행위원장은 "송전선은 대표적인 혐오시설인데 그걸 좋아하는 사람이 누가 있겠느냐"며 "홍성에는 노선 3개가 지나가는데, 홍성과 아무 관계 없는 전력망이고 홍성에서 쓰는 전기도 전혀 아니다"라고 말했다. 그는 "결국 반도체 기업에 전력을 대기 위해 충남 전체가 희생하는 것"이라고 했다.정부도 지난 9월 신설 철탑을 최대 40%(2214기)까지 줄이고 주민 밀집 지역은 지중화를 적극 추진하겠다는 대책을 내놓았다. 송전선로가 지나는 지자체에 지급되는 지원금(1㎞당 20억 원)의 3분의 2 이상을 주변 마을에 우선 배분해 '계통 햇빛소득마을' 태양광 설치에 쓰도록 했다. 하지만 주민들은 선로 바로 아래가 아니라 송전탑이 보이는 마을 전체가 피해를 본다며 보상 기준 자체를 법으로 바꿔야 한다고 말한다.시·군의 처지도 곤란하다. 입지선정위원으로 참여하고 있는 천안시 담당 팀장은 본지와 한 통화에서 "아직 확정되진 않았지만 동면 일대를 지나는 선로가 7개로 예상된다"며 "주변에 변전소가 있어 지나갈 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.시 관계자는 "국가기간전력망 확충 특별법에 따라 시행되는 국가사업이라 지자체가 무조건 반대할 수 있는 처지가 아니다"라며 "천안의 전력 공급이 부족해 짓는 측면도 있어 시가 애매하다"고 털어놨다. 주민 반대에 대해서는 "왜 반대가 없겠느냐, 당연하다"고 답했다.피해를 줄일 수단도 마땅치 않다. 병천면과 수신면을 지나는 선로는 기존 철탑 바로 옆으로 나란히 지나가 갈등이 상대적으로 덜하다. 시 관계자는 7곳의 입지선정위원회에 모두 참석했다며 "피해를 줄이는 방법은 사실상 기존 선로와 나란히 짓는 것뿐이고, 기술적으로 안 되는 곳까지 요구하긴 어렵다"고 말했다.갈등은 주민과 한전 사이에서 그치지 않고 이웃 지역으로 번지고 있다. 윤봉구 집행위원장은 "새만금~신서산 노선은 군 경계를 어떻게 타느냐를 두고 보령·서천 등 이웃 지역과 척을 지게 됐다"며 "평생 이웃으로 살아온 사람들끼리 이 동네로 보내느니 저 동네로 보내느니 하게 만드는 건 말이 안 된다"고 말했다.황성렬 상임위원장은 여러 시·군에 걸친 노선을 시·군 단위로만 다루는 방식이 갈등을 키운다고 본다. 그는 "인구가 많은 큰 시·군에서 작은 시·군으로 노선을 미룰 수 있는 구조"라며 "지역 간 갈등이 생겨야 어디든 결정이 나는 식"이라고 말했다. 노선 정보가 충분히 공개되지 않은 채 '어느 동네로 보내느냐'를 다투게 하는 구조가 이웃 간 반목을 부르고 있다는 지적이다.충남도의 대응은 민선 9기 들어 한층 강경해졌다. 박수현 지사는 당선인 시절인 지난 6월 "대규모 송전선로 건설에 명확히 반대한다"며 한전에 일방적인 계획의 즉각 중단을 요구했다. 다만 국가가 추진할 경우 협력하되 피해 주민 보상은 국가가 책임지고, 지중화를 대안으로 삼아야 한다고 밝혔다.박 지사는 10월 부여 방문에서 송전선로 통과가 예상되는 마을을 전수 조사하고 도와 14개 시·군이 함께하는 공동 대응 협의체를 구성하겠다고 했다. 또 "마을을 지나는 곳에 송전선로를 건설할 수밖에 없다면 지중화가 원칙"이라고 강조했다. 금산 구간에 대해서는 노선을 대둔산 서측으로 우회해 영향 마을을 5곳에서 1곳으로 줄이고, 새로 영향을 받는 구간은 전면 지중화하는 구체 대안을 내놓기도 했다.최근에는 비판의 화살을 정부로 넓혔다. 박 지사는 지난 10일 천안시청 언론인 간담회에서 "한전이 일방적으로 자기들 계획대로 가는 것에 대해 정부가 묵인하거나 용인하고 있는 건 아닌가 하는 생각을 하고 있다"고 말했다. 그는 11월 중 관계 부처를 직접 방문하겠다고 밝혔다. 충남도의회도 지난 9월 이상근 의원(홍성1)이 대표 발의한 '초고압 송전선로 건설계획 재검토 촉구 건의안'을 채택했다.하지만 정작 도가 노선 결정에 관여할 수 있는 여지는 거의 없다. 충남도 에너지과 관계자는 "저희도 사실 결정권은 전혀 없다"며 "도가 한전과 따로 결정하는 부분은 없다"고 말했다. 노선을 정하는 입지선정위원회에는 경과 지역 시·군이 담당 공무원을 위원으로 보내고, 도는 참여하지 않는다. 전력수급기본계획이나 장기 송변전설비계획도 공문으로 받는 것이 아니라 공개된 자료를 내려 받아 관리하는 수준이라고 답했다.도가 파악한 도내 경유 선로는 현재 14개 시·군에 걸쳐 12개다. 9월 이전에는 14개 선로였지만, 금산을 지나는 선로 1개가 빠지고 천안을 지나는 선로 2개가 하나로 합쳐지면서 줄었다고 밝혔다. 시·군에 따라 선로 1개만 지나는 곳도 있고, 5개 이상 지나는 곳도 있다.도의 역할은 한전·기후에너지환경부와의 협의 자리에 시·군과 함께 참석해 주민 민원과 애로사항을 전달하는 데 머문다. 이 관계자는 "도민 피해를 최소화해 달라고 건의하는 상황"이라면서도 "건의했다고 해서 (선로가) 줄어드는 건 아니다"라고 말했다. 도가 내세우는 근본 해법은 '지산지소'와 지역별 전기요금 차등제다. 이 관계자는 "에너지를 생산하는 곳 인근에서 소비해야 기업도 지역으로 내려온다"고 말했다.광역자치단체가 의사결정 구조에서 빠진 구조도 따져볼 대목이다. 고시 제5조는 '관할 지방자치단체의 장'에 시장·군수·구청장과 함께 도지사도 적어 두고, 주민대표 추천만 시장·군수·구청장에게 요청하도록 따로 정했다.하지만 실제 위원회는 노선이 지나는 시·군 중심으로 꾸려진다. 충남을 지나는 노선 대부분이 여러 시·군을 잇따라 관통하는데도, 시·군마다 이해가 엇갈리면 이를 조율할 주체가 마땅치 않다. 여러 시·군에 걸친 노선이라면 광역자치단체도 조정 주체로 위원회에 참여해야 하는 것 아니냐는 물음이 나오는 이유다.특별법은 전력망 건설 갈등을 중재하는 중앙의 전력망확충위원회에는 도지사를 위원으로 넣었지만, 정작 노선을 정하는 현장의 입지선정위원회에는 도가 빠져 있다.시민사회는 제도 자체를 문제 삼는다. 황성렬 상임위원장은 국가기간전력망 확충 특별법에 대해 "주민 수용성을 위해 만든다던 법이 거꾸로 정부나 한전 뜻대로 쉽게 할 수 있게 만든 법이 됐다"며 "예전에는 당진에서 21년을 싸웠는데 이제는 그런 싸움조차 못 하게 했다"고 말했다.시민사회는 도 차원의 대응을 준비하고 있다. 황 위원장은 "충남 전체의 문제이고 진보·보수나 정당과 상관없는 지역민의 생존권 문제"라며 범도민대책위원회를 이르면 12월 발족할 계획이라고 밝혔다. 도에는 "권한은 없지만 할 수 있는 건 최대한 해 달라"고 요청했다고 했다.국가기간 전력망 확충 특별법에 따라 국무총리 소속으로 설치된 국가기간 전력망확충위원회에는 광역자치단체장이 위원으로 참여한다. 도지사가 이 위원회에서 범도민대책위 반대 의견을 전달하고, 도가 나서 국회 토론회 등을 여는 등 충남도의 협조를 구할 예정이다.송전선로 건설을 정부와 한전은 속도전으로 밀어붙이지만 충남도와 각 시군은 물론 주민들도 기본적으로 반대하고 있어 이 간극을 좁히기가 쉽지 않아 보인다. 특히 지금과 같은 수준의 정보의 공개, 소통 수준으로는 주민 설득은커녕 사이좋던 이웃 간 관계마저 끊어낼 갈등과 불화의 불씨가 될 전망이다.