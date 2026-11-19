큰사진보기 ▲태안지역 수능시험장인 충청남도교육청 63지구 제7시험장(태안고등학교) 정문 앞에는 채 동이 트기도 전부터 수험생들을 배웅하려는 분주한 발걸음이 시작됐다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안고등학교 학생들이 수험장으로 향하는 친구들을 응원하고 있다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

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큰사진보기 ▲만리포고등학교 학생들이 수험장으로 향하는 친구들에게 포옹으로 응원의말을 대신하고 있다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일, 이른 아침부터 궂은 날씨를 뚫고 수험생들을 향한 뜨거운 응원 물결이 이어졌다.태안지역 시험장인 충청남도교육청 63지구 제7시험장(태안고등학교) 정문 앞에는 채 동이 트기도 전부터 수험생들을 배웅하려는 분주한 발걸음이 시작됐다.시험장 입구는 후배와 친구들을 응원하러 나온 학생들과 군청, 교육지원청, 군의회 등 유관기관 관계자들로 가득 찼다.수험생들의 원활한 입실과 교통혼잡 예방을 위해 나선 경찰과 모범운전자회, 의용소방대원 등 자원봉사자들의 손길도 덩달아 바빠졌다.입구에서는 시험장으로 들어서는 수험생들에게 핫팩과 간식, 따뜻한 음료를 건네는가 하면, 합격을 기원하는 엿을 나눠주며 긴장을 풀어주는 훈훈한 모습이 이어졌다.자녀에게 말 대신 따뜻한 포옹으로 인사를 건넨 뒤 발길을 돌리며 이내 눈시울을 붉히는 학부모도 눈에 띄었다.학교별 응원 열기도 뜨거웠다. 태안고등학교와 태안여자고등학교, 만리포고등학교 응원단은 서로 뒤질세라 힘찬 구호와 박수로 학우들의 선전을 기원했다.윤희신 군수는 "불확실한 미래 앞에서 때로는 지치고 불안한 순간도 있었겠지만 포기하지 않고 묵묵히 이 자리까지 걸어왔다.그 인내와 열정만으로도 여러분은 이미 충분히 훌륭하며,우리 태안의 커다란 자랑"이라며 수험생들을 격려했다.태안군의회 김영인 의장은 "오늘은 끝이 아니라 새로운 시작"이라며 "잠시 걸음을 멈추고 자신을 격려하며 앞으로 펼쳐질 더 넓은 세상을 향해 힘차게 나아가길 바란다"고 힘을 북돋웠다.태안교육지원청 이인화 교육장은 "시험장에 들어서던 단단하고 자부심 어린 표정을 보며,지난 시간 견뎌낸 무수한 노력의 나날들이 떠올라 가슴 깊은 감동과 벅찬 응원의 마음이 차올랐다"고 전했다.