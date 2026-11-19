큰사진보기 ▲부여군 송전탑 반대대책위 결의대회지난 12일 부여군 송전탑 반대 반대대책위원회가 부여군민 결의대회를 하고 있다. ⓒ 윤봉구 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍성군 송전탑 백지화 대책위 총궐기대회11월 3일 홍성군 송전탑 백지화 대책위원회는 홍성 조양문 일대에서 주민 700여 명이 참여한 가운데 '송전탑 백지화 홍성군민 총궐기대회'를 개최했다 ⓒ 이철의 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남송전탑백지화 대책위의 집회지난 8월 충남송전탑백지화대책위원회와 당진시민들이 당진시청 앞에서 송전탑 반대 집회를 열고 있다. ⓒ 유종준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도민신문에도 실립니다.

송전선로 입지선정위원회는 주민이 참여해 노선을 정하도록 한 제도다. 그러나 충남 곳곳에서는 한전이 충분한 설명과 토론 없이 확정 안건부터 올리고, 주민 요구에는 '내부 기준'을 들어 물러서지 않는다는 비판이 나온다. 위원회가 결론을 내지 못하면 전문가 중심 대안위원회로 넘어가는 구조 탓에 주민 참여가 요식행위에 그친다는 의심도 커지고 있다.부여군은 입지선정 절차가 부당하다고 말한다. 부여군 에너지팀에 따르면 부여를 지나는 신규 송전선로는 3개다. 이 가운데 새만금#2개폐소~신서산 선로의 입지선정위원회는 13차례 열려 막바지에 접어들었고, 새만금#2개폐소~청양#2개폐소(현 사업명 새만금#2~신청양) 선로 위원회는 4차례 열렸다.새만금~신서산 선로 위원회는 최근 한전이 올린 후보경과지 확정 안건을 부결했다. 군 관계자는 "한전이 노선안을 그려 공개는 했지만 그에 대해 제대로 된 논의가 없었다"며 "토론도, 시·군별 의견 제출도 한 번 없이 다음 회의에서 후보경과지로 확정해 달라는 안건을 올려 부결했다"고 말했다.군은 순서가 거꾸로 됐다고 본다. 한전은 위원회가 노선을 결정해야 대외적으로 공개할 수 있다고 하지만, 군은 주민에게 먼저 공개하고 의견을 모아야 위원들이 찬반을 정할 수 있다는 것이다. 이 관계자는 "무엇을 근거로 괜찮다고 결정하겠느냐"며 "한전은 후보경과지 결정이 법적인 확정은 아니라고 하지만, 주민들은 노선을 결정한 것으로 받아들인다"고 말했다.위원회 임기가 끝나는 다음 달 22일에 한 차례 더 표결이 예정돼 있다. 군 관계자는 "지금 같은 방식이면 또 부결할 수밖에 없다"며 "주민 대표 위원들도 대체로 반대"라고 전했다. 한전은 부결되면 별도의 위원회로 넘길 방침인 것으로 전해졌다.같은 노선이 지나는 홍성도 사정은 비슷하다. 홍성군 경제정책과에 따르면 한전이 제안한 후보경과지에는 홍성 은하면·결성면·갈산면 등 3개 면이 포함됐지만, 지난 회의에서 부결돼 노선은 확정되지 않았다. 군 관계자는 "우리 군뿐 아니라 거의 모든 지자체가 반대한다"라고 말했다. 최근 열린 반대 집회에서는 홍성군수와 군의원들도 반대 뜻을 밝혔다.주민들은 결론이 이미 정해져 있다고 본다. 이철의 홍성송전선로반대대책위 집행위원장은 "지난 12차 회의에서 투표에 부쳤는데 32대 44로 부결됐다"며 "홍성만 그런 게 아니라 다른 데도 마찬가지"라고 말했다. 그는 "은하·결성·갈산은 한전이 이미 발표해 거의 정해진 것"이라며 "마지막 회의에서도 부결될 가능성이 높고, 그러면 한전이 자체 위원회를 돌린다. 특별한 이유가 없는 한 한전이 이미 제안한 안이 그대로 갈 것으로 본다"고 말했다.천안에서는 지중화를 두고 협의가 멈춰 있다. 쟁점은 동면을 가로지르는 선로 1개다. 동면 일대를 지날 것으로 예상되는 선로 7개 가운데 6개는 북쪽으로 올라가는 노선이고, 시가 '신천안 분기'라고 부르는 선로 하나가 동면을 직접 관통한다. 동면 이장들로 꾸려진 주민 대표들은 "다른 건 이해하더라도 이것만은 지중화해 달라"고 요구하고 있다.시에 따르면 한전은 이 구간 4~5㎞ 가운데 3분의 2가량은 지중화할 수 있지만 나머지 1.6~1.7㎞는 어렵다고 한다. 입지선정위원으로 참여하고 있는 천안시 담당 팀장은 "기술적인 이유가 아니라, 한전 내부 규정상 100점 만점에 50점 미만인 구간은 전국 공통 기준이라 지중화가 어렵다는 것"이라고 전했다.시는 동면의 특수성을 들어 전 구간 지중화를 요구하고 있다. 시 관계자는 "그것만이라도 100% 지중화해 준다면 마을별로 반대하는 분은 남겠지만 전체적으로는 주민 수용성이 높아질 것"이라고 말했다. 시는 지난 5일 충남도가 한전을 상대로 마련한 시·군 사전 간담회에서도 피해 최소화와 한전 내부 규정을 활용한 추가 지원을 요청했지만, 한전은 "검토해 보겠다"는 답만 내놓았다고 한다.입지선정위원회 협의는 평행선이다. 홍광선 동면 이장협의회장은 전날 열린 입지선정위원회 회의에 대해 "두 시간 동안 우리는 해달라고 하고 한전 측은 못 한다는 말만 되풀이했다"고 말했다. 1개 노선만이라도 지중화를 해달라는 주민의 요구에 한전이 물러서지 않고 있다.그는 "나머지(4~5km) 다 지중화해 주면서 그 구간(1.6km정도)만 못 해 준다는 것"이라며 "지중화가 아니면 우리는 못 한다. 마을에 돌아가면 우리가 맞아 죽는다"고 말했다. 그는 회의 도중 자리를 박차고 나왔고 다음 달 회의에서 표결에 부치더라도 기권하겠다고 한다. 불과 1~2㎞를 두고 협의가 멈춰 서 있는 셈이다.한전은 전면 지중화에 선을 긋고 있다. 한전 측은 이달 언론 면담에서 신계룡~북천안 구간은 최종 심의 전이지만 3분의 1 정도를 지중화하는 방안을 검토하고 있다면서도, 지중화 건설비는 가공선로보다 통상 7~12배 든다는 점을 들었다. 실제로 제11차 계획의 연도별 설비 목록에서 345㎸ 선로 가운데 사업명에 '지중화'가 들어간 것은 수도권의 신고양~중부, 양주~신고양 2건뿐이다.당진에서는 이제 막 노선 논의가 시작된다. 당진시에 따르면 345㎸ 청양#2개폐소~고덕#3 송전선로(83.2㎞, 2033년 12월 준공 목표)의 입지선정위원회가 이달 중 처음 열릴 예정이다. 위원회 대상 지역은 합덕·신평·순성·우강·면천 등 6개 읍면 일대다.경과지는 아직 윤곽조차 나오지 않았다. 시 관계자는 "한 번 열려서 끝나는 게 아니라 이제 시작"이라며 "한 번에 어떤 안이 나올지는 모르겠다"고 말했다. 회의 일정 등은 한전이 주관하는 사안이라 시가 밝히기 어렵다고 한다. 당진에 사는 황성렬 상임위원장은 "대상 지역이 주로 아산과 당진의 경계 지역"이라며 당진 쪽 입지선정위원들과 만나 대응을 준비하고 있다고 말했다.시민사회는 입지선정 절차 자체가 요식행위라고 본다. 황성렬 상임위원장은 "설계 단계부터 지역민과 상의한 게 아니라 갑작스럽게 밀어붙이는 것이라 의견 차이가 좁혀질 수 없다"며 "타당성 검토 결과도, 장단점 설명도 없이 전력계통을 잘 모르는 입지위 위원들에게 노선만 결정하라고 한다"고 말했다.그는 입지선정위원의 대표성에도 의문을 제기했다. 시·군이 이장단협의회장 등을 추천하는 방식이어서, 주민 설명회나 공청회를 거쳐 주민 대표를 정하는 절차가 없었다는 것이다. 그는 "남의 땅과 재산권이 걸린 일을 위원들이 무슨 자격으로 정하느냐. 정하고 싶어도 못 정하는 구조"라고 지적했다.입지선정위원회에서 결론이 나지 않으면 대안위원회로 넘어가는 구조도 비판했다. 그는 "주민 수용성을 높이자고 만든 제도인데, 주민 의견을 듣는 척만 하고 결론은 대안위원회에서 알아서 정하겠다는 것"이라며 "주민과 합의하기로 했으면 입지선정위원회에서 끝내야 한다"고 말했다.실제로 계룡~천안 구간이 그랬다. 주민이 참여한 입지선정위원회가 12차례 회의를 열었지만 지난 6월 12차 회의에서 후보경과지 확정 투표 자체가 무산되자, 한전은 전문가 중심의 대안위원회를 꾸려 10월 27일 최적 경과지를 결정했다. 주민들은 "반대 의견이 충분히 반영되지 않은 채 사업자 주도로 노선이 정해졌다"며 반발하고 있다. 부여·홍성을 지나는 새만금~신서산 구간도 같은 수순을 밟을 수 있다.한전의 태도는 소극적이다. 한전 본사 관계자는 부여나 천안 동면 같은 사업별 쟁점에 대해 "사업마다 담당 사업소가 달라 본사에서는 세부 내용을 알기 어렵다"고 대답했다. 정부는 지난 9월 입지선정위원회 회의의 주민 참관을 허용하고 설명회를 늘리겠다는 내용의 '송전망 건설 수용성 제고방안'을 내놓았지만, 현장에서는 여전히 "해 달라"와 "못 한다"만 오간다.3편에서 불합리한 제도 속에 주민들이 감수하고 있는 피해와 충남도의 한계를 짚는다.