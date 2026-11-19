큰사진보기 ▲인포그래픽 충남도 송전선로 노선 추정도한전의 제11차 전력수급계획과 2016년 충남연구원의 국회토론회 자료를 활용해 개괄적인 송전선로의 노선을 그래픽으로 정리했다. 이미 기존 노선에 신규 노선을 더해져 복잡함이 한층 더하다. ⓒ 어청식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲당진시의 송전선로당진 지역은 이미 송전선로가 복잡하게 자리하고 있다. ⓒ 유종준 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국전력 홈페이지에 공개된 입지선정위원회 공개 자료한전 홈페이지에 공개된 입지선정위원회 공개자료. 첨부파일에 입지선정위의 회의 결과 등이 따로 첨부되어 있지 않다. ⓒ 한국전력 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국전력이 공개한 입지선정위원회 회의록지난 6월에 열린 입지선정위의 한전이 홈페이지에 공개한 자료. 이 자료만으로 위원회의 활동에 대한 개괄적인 내용조차 파악하기 어렵다. ⓒ 한국전력 관련사진보기

큰사진보기 ▲한전이 홈페이지에 공개한 신계룡-신천안 최적 경과지한전의 홈페이지에 공개된 신계룡-신천안 노선의 최적경과지. 단 한 장의 그림으로 경과지를 제시해 주민들은 어느 마을을 지나는지 알기 어렵다. ⓒ 한국전력 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도민신문에도 실립니다.

호남에서 생산한 전기를 수도권 첨단산업단지로 실어 나르기 위한 초고압 송전선로가 충남을 잇따라 관통할 예정이어서 지역주민들이 반발하고 있다. 태안을 제외한 도내 14개 시·군이 신규 송전선로 대상지에 포함됐지만, 정작 주민들은 노선이 어디로 지나는지, 어떤 논의를 거쳐 정해지는지 알기 어렵다. 노선을 정하는 입지선정위원회 회의록은 제대로 공개되지 않고, 공개된 것조차 표결 숫자가 전부다.충남은 국내 최대 화력발전 거점이다. 전국 석탄화력발전소 가운데 28기가 도내에 있고, 도내 송전탑은 4천160여 기에 이른다. 수십 년간 발전소와 송전선로 부담을 떠안아 왔다는 지역의 피로감이 이번 반발의 밑바탕에 깔려 있다.여기에 송전선로가 더해진다. 한국전력이 지난해 5월 확정·발표한 <제11차 장기 송변전설비계획>(2024~2038년)에는 충남 지역 시민사회가 '충남 관통 노선'으로 꼽는 345㎸ 신설 송전선로 10개가 모두 담겨 있다. 계획상 선로 길이는 노선별로 71.7~121.6㎞이며, 2029년부터 2036년까지 차례로 준공할 예정이다.이와 별도로 호남 해상풍력 전력을 수도권으로 보내는 초고압직류송전(HVDC) 가운데 신해남~당진화력 구간(500㎸, 290㎞)도 2036년 12월 준공을 목표로 충남 당진에 들어온다. 한전은 이 계획을 이행하는 데 2038년까지 72조 8천억 원이 필요하다고 밝혔다. 10차 계획보다 16조3천억 원 늘어난 규모다.이 가운데 가장 속도가 빠른 곳은 계룡과 천안을 잇는 신계룡~북천안 선로(계획상 길이 71.7㎞, 현 사업명 신계룡~신천안)다. 서해안 쪽에서는 345㎸ 새만금#2개폐소~신서산 송전선로(121.6㎞, 2034년 12월 준공 목표)가 서천·보령·부여·서산 등을 지날 것으로 거론되며 주민들의 반대가 이어지고 있다.지역마다 주민들의 반발도 거세다. 당진시, 홍성군, 부여군에서는 각 시군 반대대책위 주도로 '송전탑 결사반대' 집회가 연달아 열렸다. 각 시군의 반대 뜻도 분명하다. 서산시는 지난 1월 공식 반대했고, 홍성군은 박정주 군수가 지난 3일 열린 결의대회에 참석해 반대 뜻을 밝혔다. 부여군의회는 9월 '결사반대' 결의안을 채택했다. 부여군은 부군수를 위원장으로 한 민관 대책위원회도 출범시켰다.주민들이 가장 먼저 문제 삼는 것은 정보의 공개다. 황성렬 충남 송전탑 백지화 대책위원회 상임위원장은 본지(충남도민신문)와 한 통화에서 "전력 계통이 왜 필요한지, 어디에 쓰이는지, 어느 정도 규모여야 하는지가 전혀 공개되지 않았다"며 "그냥 필요하다고만 한다"고 말했다.경과지가 공개되지 않는다는 지적에 대해 한전은 "공개를 안 하는 게 아니라 공개할 수 있는 선이 없어서"라고 해명했다. 한전 본사 관계자는 본지와 한 통화에서 "사업 대상 지역에서 경과 대역, 경과지 순으로 범위를 좁혀 가기 때문에 사업 초·중기에는 선이 나올 수 없다"며 "경과지가 구체화되면 자료는 모두 공개한다"고 말했다. 신계룡~북천안이나 북천안~신기흥처럼 경과지가 나온 사업은 해당 지역 주민들도 노선을 알고 있다고 했다.이 관계자는 "입지선정위원회는 법(기후부 고시)에 따라 구성된 기구라 한전이 마음대로 할 수 있는 상황이 아니다"라며 "지자체 팀장과 마을 이장 등 주민 대표가 참여하고, 회의 자료도 주민들에게 공유된다"고 설명했다.위원회는 <송변전설비 입지선정위원회 구성 및 운영 기준> 고시에 따라 운영되고, 회의 결과는 한전 홈페이지 '송변전 건설 정보공개'에 올라온다. 다만 고시에 담기지 않은 세부 절차는 한전의 업무 절차를 따른다는 설명이다.한전의 설명은 고시와 다소 어긋나 보인다. <송변전설비 입지선정위원회 구성 및 운영 기준> 제5조 제1항은 전원개발사업자가 위원회를 구성하려면 관할 지방자치단체의 장에게 소속 공무원과 주민대표를 위원으로 지명하거나 추천해 달라고 요청하도록 했다.이때 사업의 목적과 규모, '개략적인 위치도'를 첨부해야 한다. 경과지가 정해지지 않았더라도 위원회가 열리기 전에 대략적인 위치는 제시해야 한다는 뜻이다.그런데도 한전은 "공개할 수 있는 선이 없다"고 했다. 한전 본사 관계자는 "공개는 가능하지만 원하는 정보가 안 나올 뿐, 선이 안 나올 뿐"이라고 설명했다. 하지만 같은 통화에서 그는 "사업을 시작하기에 앞서 사업 대상 지역이 그려져 있다"고도 말했다. 위원회 이전에 이미 대략적인 범위가 있다는 것을 스스로 인정한 셈이다.정작 그 위치는 지역에 제대로 전달되지 않았다. 충남도 에너지과 관계자는 본지와 한 통화에서 도가 한전에서 노선별 도면을 따로 받지 못하고, 한전 홈페이지에 공개되는 자료와 시·군 문의를 통해 현황을 취합하고 있다고 밝혔다.도 관계자는 "어디서부터 어디까지 철탑이 몇 개 들어가는지도 (입지선정위원회) 회의를 통해 나온 자료를 취합해 현황만 갖고 있다"고 말했다.부여군은 주민에게 먼저 공개하고 의견을 모아야 한다며 절차의 순서를 문제 삼았다. 고시가 요구하는 '개략적인 위치'조차 주민이 알기 어렵다면, "주민이 참여해 입지를 정한다"는 제도의 취지는 처음부터 무색해진다.공개 범위도 좁다. 고시 제20조는 한전이 입지선정위원회 '회의 결과'를 홈페이지에 공개하는 것을 원칙으로 정했다. 본지가 한전 홈페이지 '송변전 건설 정보공개'에서 확인한 회의 결과는 개인정보를 가리고 안건과 찬반 등을 간략히 적은 수준이었다.그마저도 모두 올라와 있지 않다. 본지 확인 결과 여러 차례 열린 위원회 회의 가운데 결과가 공개된 것은 일부에 그쳤다. 한전 관계자는 "홈페이지 개편을 하면서 진행 정도에 따라 공개하는데 아직 진행이 되지 않아서 그런 것"이라고 답변했다.특히 충남 서해안 시·군을 지나는 새만금#2개폐소~신서산 선로는 위원회가 13차례나 열렸는데도 한전 홈페이지에 공개된 입지선정위원회 회의록이 한 건도 없다.이 위원회에서는 이미 한전이 후보경과지를 제시해 홍성 은하·결성·갈산면 등이 포함됐지만, 주민이 그 논의 과정을 회의록으로 확인할 길은 없다.4차례 열린 새만금#2개폐소~신청양개폐소(계획상 명칭 새만금#2개폐소~청양#2개폐소) 선로 역시 공개된 회의록이 없다. 부여 주민들이 반발하는 두 노선 모두 17차례 회의 기록을 주민이 한 줄도 확인할 수 없는 셈이다.고시는 공개를 원칙으로 하고 예외는 위원회 심의를 거치도록 했지만, 공개되지 않은 회의가 그런 절차를 거쳤는지는 확인되지 않는다. 어떤 노선안이 논의됐는지, 위원들이 어떤 의견을 냈는지는 주민이 알기 어렵다.같은 조 제2항은 정보공개 청구가 있으면 회의록과 보고서, 심의안 등 각종 자료를 <공공기관의 정보공개에 관한 법률>에 따라 공개할 수 있다고 정했다. 위원회에 올라간 노선안 같은 자료도 공개 대상이 될 수 있다는 뜻이다.회의 내용을 비공개할 수 있는 경우는 주민 재산권 침해 우려, 공공의 안전과 이익을 현저히 해칠 우려 등으로 한정했고, 이마저도 위원장이 위원회 심의를 거치도록 했다."위원회가 노선을 결정해야 대외적으로 공개할 수 있다"는, 부여군이 전한 한전의 해명과는 거리가 있다. 노선안이 미리 알려지면 땅값 등 재산권에 영향을 줄 수 있다는 점은 한전이 내세울 만한 이유다. 그렇다면 고시에 따라 위원회 심의를 거쳐 비공개를 정했는지, 그 근거가 무엇인지 밝혀야 한다.실제로 공개된 회의록도 불성실하다. 본지가 확인한 신계룡~북천안(현 신계룡~신천안) 송전선로 입지선정위원회 1~12차 회의록은 표지를 빼면 회의마다 1쪽 안팎이다. 내용은 회의 일시와 참석 인원, 안건 제목, 표결 결과가 전부다. 위원들이 어떤 근거로 찬성하거나 반대했는지, 지자체와 주민, 한전 사이에 어떤 의견 차이가 있었는지는 거의 적혀 있지 않다.노선 확정이 무산된 지난 6월 12차 회의도 마찬가지다. 회의록에는 위원장 자진 사퇴 안건(찬성 30, 반대 52)과 '후보경과지(안) 확정 투표 금일 실시 여부'(찬성 22, 반대 58, 기권 2)의 표결 결과가 있다. 그리고 '사업설명회 개최 및 대안위원회 구성'이라는 향후 계획 한 줄이 전부다.주민 위원 다수가 왜 투표 자체를 거부했는지는 알 수 없다. 앞서 5월 11차 회의록은 '후보경과지(안) 공개', '후보경과지 확정 투표 시행' 같은 안건 제목만 있고 결과조차 적혀 있지 않다.한전이 이후 공개한 경과지 자료도 위성사진 위에 선 하나를 그은 지도 1장이다. 시·군·구 이름 외에 선로가 지나는 마을이나 철탑 위치는 표시돼 있지 않다. 주민이 이 지도만 보고 우리 마을이 포함됐는지 알기는 어렵다.회의 내용을 그대로 기록하는 문제는 위원회 안에서도 의견이 갈린다. 신임실~신계룡 송전선로 입지선정위원회는 지난 2월 2차 회의에서 '회의 내용의 기록(녹화)·보관' 안건을 표결에 부쳐, 반대 29표 대 찬성 15표로 기록하지 않기로 의결했다. 발언이 그대로 남는 데 대한 위원들의 부담도 있다는 뜻이다.그렇더라도 표결 결과만 남기는 지금의 회의록으로는 주민이 '주민 주도 입지선정'이 어떻게 이뤄졌는지 확인할 길이 없다. 고시가 '회의 결과' 공개만 원칙으로 정한 허점을 한전이 최소한으로만 지키고 있는 셈이다. 녹취가 어렵다면 적어도 안건별 주요 발언 요지와 쟁점은 정리해 공개해야 회의록 공개의 그 의미가 산다.2편에서 주민 참여가 형식에 그친다는 '요식행위' 논란과 한전의 소극적인 주민 설득 태도를 짚는다.