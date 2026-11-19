큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 지난 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 19일 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의에 대한 대법원 선고 결과와 관련해 "만약 의외의 결과가 나오면 그에 즉응하는 결정을 할 것"이라며 161명 민주당 의원 전원이 비상 대기한다고 밝혔다.김 대표는 이날 오전 당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "이미 1심과 2심을 거쳐 사실관계가 정리돼 있기 때문에, 역사적 의미에서나 큰 틀에서 내란의 성격, 내란 주요 종사자로서의 역할 등에 반하는 판결을 하기는 어렵다. (대법원이) 그걸 뒤집지 못할 것이라 본다"라며 이같이 말했다.국무회의 심의가 이뤄진 것처럼 외관을 갖추고, 특정 언론사 단전·단수 방안을 논의하는 등 내란 행위에서 중요한 임무에 종사한 혐의를 받는 한 전 국무총리는 지난 1심에서 징역 23년, 2심에선 징역 15년을 선고 받았다. 대법원 전원합의체는 이날 오후 4시 이에 대한 판단을 내린다.김 대표는 "저희로선 국민들이 상식적으로 판단하고 있는 결과를 벗어나기 어려울 것으로 보고 있다"면서도 "그럼에도 불구하고 '(대법원이) 사실상 한덕수 석방을 하려는 게 아니냐. 그러면 국민적인 금기선, 마지노선을 넘는 것이고 용납하지 않겠다'는 이야기를 민주당이 쭉 해왔다"고 했다.대법원이 해당 사건을 전원합의체로 회부한 뒤 판단을 계속 미루면서 한 전 총리가 구속기간 만료로 석방될 가능성이 있었던 것을 꼬집은 것. 대법원은 이에 대한 안팎의 비판이 쇄도하자, 지난 16일 구속기간 만료를 하루 앞둔 이날(19일)을 선고기일로 지정했다.민주당 의원들이 이날 비상대기하는 까닭도 여기에 있다. 이와 관련해 김 대표는 "만에 하나 상황에 대비하기 위해 오늘 의원들 전원이 비상 대기하고, 의외의 결과가 나오면 그에 즉응하는 결정을 할 것"이라며 "오늘 오후 국회 본회의도 있기 때문에, 의원들이 다 비상대기를 하게 될 것"이라고 말했다.한편, 그는 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌던 추경호 당시 국민의힘 원내대표(현 대구시장)에게 전날 1심 무죄가 선고된 데 대해서는 "기이한 판결이고 황당한 결론"이라고 비판했다.김 대표는 "당시 윤석열-추경호 두 사람 사이 통화가 있었고, 국민의힘 의원총회 장소가 계속 바뀌어 국회에 못 들어가는 방해가 있었다. 결국 표결에 참여하지 못했다는 맥락과 사실이 존재한다"며 "그런 명확한 지연과 방해 사실에 대해 (법원이) 일부러 눈을 감은, 억지 무죄를 만들려 이를 보지 않은 기이한 판결로 보인다"고 말했다.김 대표는 "저는 이 부분을 (특검이) 항소해서 반드시 바로잡혀야 한다고 본다"며 "그 과정에서 국민적 지탄과 법리적 사실에 대한 문제제기가 있을 것이다. 바로잡혀야 하고 결국 바로잡힐 것이라고 생각한다"고 강조했다.