큰사진보기 ▲서울환경연합 이우리 활동가가 숲나학교 학생과 에너지 전환에 관해 이야기하고 있다. ⓒ 숲나학교 관련사진보기

AD

- 신재생에너지는 다른 발전원과 비교했을 때 발전 효율이 낮은 편인데, 과연 기존 발전소를 완전히 대체할 수 있는지 궁금합니다. 만약 완전히 대체하기 어렵다면 어느 정도까지 전환하는 것이 가능한지도 알고 싶습니다.

- 저희가 서해안을 중심으로 에너지 탐방을 하면서 살펴본 바로는 신재생에너지로 전환하는 과정에서도 농지가 파괴되거나 주민들과의 갈등이 발생하는 등 여러 문제가 있더라고요. 그런 점에서 신재생에너지가 완전히 친환경적이라고 보기는 어렵다고 생각합니다. 그래서 저희는 에너지 소비 자체를 줄이는 것이 대안이 되어야겠다고 생각했어요. 서울환경연합에서도 에너지 소비를 줄이는 것을 중요한 목표로 삼고 있는지 궁금합니다.

큰사진보기 ▲서울환경연합 이우리 활동가가 숲나학교 학생들과 에너지 전환에 관해 이야기하고 있다. ⓒ 숲나학교 관련사진보기

- 에너지 전환도 중요하지만, 결국 에너지 소비 자체를 줄이기 위한 정책이 필요할 텐데요. 정부가 에너지 소비를 줄이기 위해 시행하고 있는 정책에는 어떤 것들이 있나요?

- 서울환경연합에서는 탈석탄, 탈핵, 탈성장 등 무언가를 줄이거나 없애야 한다는 방향을 제시하고 있는데요. 그렇다면 기존의 것을 없앤 자리에 어떤 대안이 들어서야 한다고 생각하시나요?

큰사진보기 ▲숲나학교 학생들이 이루리 활동가와 함께 에너지 전환을 외치며 포즈를 취하고 있다. ⓒ 숲나학교 관련사진보기

덧붙이는 글 | 위 기사는 숲나학교 김시우, 황우현, 박서린, 윤현준, 김태율, 이성후, 양가인 학생이 공동 취재하여 작성했습니다.

오락가락하는 날씨에 일상에서도 기후 위기를 온몸으로 느끼곤 한다. 게다가 네팔의 비정상적인 홍수 소식은 우리의 불안감을 더 키운다. 기후위기를 막기 위해서라도 삶의 방식을 전환할 필요성이 절실해 보인다.우리에게 가장 필요한 전환 중 하나가 에너지 전환이다. 화력발전소는 엄청난 양의 이산화탄소를 배출해 지구 온난화를 가속한다. 핵발전소도 안전성 우려와 환경 파괴 문제에서 벗어나지 못한다. 그렇기에 새로운 에너지에 대해 고민해야 하는 상황이다.이러한 시대의 요구에 발맞추어 서울시 등록 대안교육기관 숲나학교 학생들은 지난 10월 27일, 서울환경연합 이우리 활동가를 만나 정의로운 에너지 전환에 관해 대화를 나누었다. 서울환경연합은 국제 환경단체 '지구의 벗' 한국본부로, 시민들의 후원과 활동참여로 운영되는 NGO이다. 단체는 기후정의를 목표로 정부와 기업 감시, 환경 정책 제안, 시민 주도 환경 조사 등의 활동을 이어가고 있다."현재 정부 정책 기준으로는 신재생에너지에 원자력과 수력도 포함돼요. 그래서 서울환경연합은 '신재생에너지'가 아니라 '재생에너지'로 전환해야 한다고 이야기합니다. 어느 정도까지 전환할 수 있을지는 그해의 에너지 사용량에 따라 필요한 발전량이 크게 달라지기 때문에 정확하게 예측하기는 어렵지만, 현재 가동 중인 석탄화력발전소를 모두 폐쇄하려면 서울 전역에 태양광 발전시설을 설치해야 한다고 보고 있습니다.""에너지 소비를 줄이는 것은 너무 당연한 이야기라고 생각하고, 그것을 전제로 한 정책을 만들라고 요구하고 있는 곳이 서울환경연합입니다. 서울은 농촌 지역과는 상황이 조금 달라요. 지역에서는 기존에 농사를 짓던 땅이나 뒷산 등에 태양광 발전시설이 들어서면서 문제가 생기지만 서울은 발전시설과 주거지의 거리가 가까워서 빛 반사 등의 문제로 태양광 시설 설치에 반대하는 경우가 있거든요. 땅값이나 향후 개발 가능성 때문에 설치하기 어려운 경우도 있고요.또 태양광 패널에 대한 가짜뉴스와 부정적인 인식도 많아요. 태양광 패널은 재활용이 안 되고 모두 쓰레기로 버려진다거나, 중금속이 엄청나게 나온다는 이야기들이 있었고 과거 일부 언론에서 이런 주장을 많이 보도하기도 했죠.하지만 태양광 패널에서 중금속이 나온다는 주장은 사실과 다르고 빛 반사도 일반 유리보다 심한 수준은 아니에요. 또 태양광 패널은 재활용이 가능하도록 체계가 마련되어 있어요. 일반적으로 태양광 패널의 수명은 약 25년 정도인데, 수명이 다한 패널에서 알루미늄과 유리 등의 소재를 분리해 재활용할 수 있습니다. 이런 사실들을 알리고 태양광 발전에 대한 잘못된 인식을 바로잡는 것도 저희가 하는 중요한 활동이에요.""실제로 시행했던 정책 중에는 LED 조명 보급 사업이 있어요. 예전에는 공공시설에서도 전력 소비가 많은 백열전구 등을 사용했는데, 이를 에너지 효율이 높은 LED 조명으로 교체하는 사업을 진행했어요. 또 조명을 지나치게 밝게 사용하지 않도록 조도를 낮추는 정책도 있었고요.또 하나는 취약계층이 사용하는 가전제품을 에너지 효율이 높은 제품으로 교체하도록 지원하는 사업이에요. 에너지 효율 1등급 제품은 상대적으로 가격이 비싸서 취약계층일수록 에너지 효율이 낮은 가전제품을 사용하는 경우가 많거든요. 이런 지원도 결국 에너지 소비를 줄이기 위한 정책인 거죠.""탈석탄, 탈핵 다음에는 자연스럽게 풍력이나 태양광 같은 재생에너지가 자리잡아야 한다고 생각해요. 그런데 탈성장에 대해서는 오해하는 분들이 많아요. 탈성장하자고 하면 "그럼 원시시대로 돌아가자는 거냐?"라는 이야기를 듣기도 하거든요. 환경운동에 대한 부정적인 인식이나 혐오도 있고요. 하지만 기후운동의 관점에서 탈석탄, 탈핵, 탈성장은 우리가 나아가야 할 방향이라고 생각해요. 그 과정에서 무엇보다 중요한 것은 지역 주민과 시민들이 배제되지 않는 거고요. 에너지 전환 과정에서 영향을 받는 주민들의 의견이 충분히 반영되어야 하고 그들의 권리도 당연히 보장되어야 해요. 그런 점에서 재생에너지로의 전환과 탈성장은 정의로운 에너지 전환의 관점에서 이루어져야 한다고 생각합니다."이우리 활동가는 화력발전과 원자력발전을 폐지하고 재생에너지로 전환해야 한다고 주장한다. 또한 우리가 가장 중요하게 생각하고 실천해야 하는 일은 에너지 소비를 줄이는 것이라고 한다. 하지만 우리나라의 재생에너지 발전 비중은 아직 10%대에 머무르고 있다. 더 많은 사람들이 에너지 전환을 위해 목소리를 내야 한다.