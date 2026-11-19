19일 오전 8시 30분. 5000만에 이르는 한국 국민 대부분의 휴대전화에서는 윙하고 경보음이 울렸다. 위급 재난 문자를 일제히 받은 것이다. 경보음은 전국 1312개 수능 시험장에서 대학수학능력시험(수능)지를 나눠주기 직전에 울렸다.
재난 문자 내용은 다음과 같았다.
"(TEST ALERT) 잠시 후 2027학년도 대학수학능력시험이 시작됩니다. 공정한 시험 운영을 위한 협조를 부탁드립니다. [교육부]"
이 문자를 받은 서울 지역 한 중학생 학부모는 "이 상황이 너무 충격적이고 참담하다"라면서 "그래도 시험을 볼 많은 수험생이 꿋꿋하게 전혀 아랑곳하지 않고 본인의 실력을 펼칠 수 있기를 바란다"라는 글을 '오마이교육' 단톡방에 올렸다.
"너무도 충격적이고 참담하다"
전북교육청 소속 한 교육공무원은 페이스북에 올린 글에서 "수능 때는 날아가는 비행기도 떨어뜨린다는데, 이제 하다 하다 위급재난 문자까지"라면서 "우리 교육이 진짜 심각한 재난 상태로 보인다"라고 개탄했다. 그러면서 "인공지능(AI) 시대, 시험 하나로 12년의 학습 능력을 평가받아야 하는, 온 국민이 재난 문자까지 받아야 하는 이 구석기 평가 철학이 많이 불편하다"라고 적었다.
비슷한 시각인 이날 오전 8시 38분, 리트 만점자 이진우(32)씨에 대한 공개 수능 국어 검증 유튜브 생중계를 진행하려던 한 입시학원 관계자는 '검증 중단'을 선언했다(관련기사 : "폰 꺼져 있어" 리트 만점자 이진우씨 공개 검증 무산
https://omn.kr/2kl5z).
이씨가 공개 검증장에 나타나지 않았기 때문이다. 2027학년도 리트에서 만점을 받았던 그는 2026학년도 수능에서도 생명과학Ⅱ한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 입학했다. 하지만 과거 수능 중하위권 성적이던 사실이 드러나면서 단기간 성적 상승에 따른 시험 부정행위 의혹을 받았다.
이 학원 관계자는 "수능 시험지를 나눠주는 이 순간까지 이씨가 오지 않아, 실질적인 공개 검증을 마치도록 하겠다"라면서 "이씨 관계자들은 이씨가 잘 있는지 확인해주기 바란다"라고 말했다.
이어 "지금 스마트 안경이라든지 AI를 통한 부정행위 의혹은 오래전부터 지속 제기되고, 국감 때도 의혹 제기가 된 것"이라면서 "(정부가) 빨리 대응하지 못한 것이 아쉽다"라고 말했다.