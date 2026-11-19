"다른 직원들은 모두 고용승계를 한다고 했지만, 저는 그 대상에서 제외되었습니다. 그때 저는 '아, 임신 중이라서 나만 제외되었구나…'라는 생각이 들었습니다."

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큰사진보기 ▲2026 경기도여성노동자복지센터 상담사업 보고회(2026. 11. 11) ⓒ 한국여성노동자회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 김두리(안산시여성노동자복지센터 센터장)의 글입니다.



지난 11월 11일 열린 경기도 여성노동자복지센터 공동상담사업보고회에서 안산의 한 요양원에서 물리치료사로 근무하는 여성노동자가 자신의 경험을 전했다.2022년 요양원 설립 당시부터 근무했던 A씨는 임신 후 출산휴가와 육아휴직을 준비하고 있었다. 그러나 요양원이 새로운 사업주에게 양도되는 과정에서 다른 직원들과 달리 임신한 자신만 고용승계에서 제외됐다. 갑작스러운 해고 위기에 놓인 A씨는 안산시여성노동자복지센터에 도움을 요청했다.센터는 고용승계 거부에 대한 법적 쟁점을 검토하고 출산휴가 신청, 증거자료 확보, 부당해고 구제신청 등 구체적인 대응 방법을 안내했다. 또한 경기도 마을노무사 제도를 연계해 지방노동위원회 구제신청을 지원했다. 약 두 달간 이어진 상담과 권리구제 과정 끝에 A씨는 고용승계를 인정받고 출산휴가와 육아휴직을 사용할 수 있었다.하지만 복직을 앞두고 사업주로부터 다시 임금 삭감 요구를 받았다. 어렵게 일자리를 지켜냈지만 여전히 고용불안을 겪고 있는 것이다.A씨는 이날 발표에서 "무엇보다 센터가 있다는 사실만으로도 저는 큰 위안을 얻습니다"라며 혼자서는 어디에 도움을 요청해야 할지조차 몰랐을 상황에서 자신의 권리를 지킬 수 있도록 함께해 준 센터에 감사를 전했다.안산·고양·수원 3개 여성노동자복지센터가 공동 개최한 이번 상담사업보고회는 '상담통계로 본 경기도 여성노동자복지센터 상담의 필요성과 효과분석'을 주제로 진행됐다.2024년부터 2026년 상반기까지 3개 센터가 진행한 상담은 총 7602건이다. 이 가운데 임신·출산·육아와 관련한 모성보호 상담이 5931건으로 전체의 78.0%를 차지했다. 노동권 상담은 1290건(17.0%), 직장 내 괴롭힘 270건(3.5%), 직장 내 성희롱 111건(1.5%)이었다.상담에서 드러난 여성노동자들의 고민은 단순히 제도를 사용할 수 있는지에 그치지 않았다."만약에 육아휴직을 신청했다가 회사와 관계가 나빠지면 어떡하지?", "만약에 복직했는데 내 자리가 없어지면?", "만약에 불이익을 받게 되면 어떻게 해야 하지?" 법으로 보장된 권리 앞에서도 여성노동자들은 수많은 '만약에'를 걱정하며 망설이고 있었다.특히 상담을 이용한 노동자의 81.4%가 재직 중인 노동자라는 점은 눈여겨볼 만하다. 이들은 일터에서 부당한 일을 겪더라도 당장 회사를 그만두기보다 현재의 일자리를 유지하면서 문제를 해결할 방법을 찾고 있었다.이날 발제를 맡은 오유진 수원시여성노동자복지센터장은 상담통계와 사례를 통해 법과 제도가 마련돼 있어도 사업주의 태도와 조직문화, 고용불안 등이 여성노동자의 권리 행사를 어렵게 만들고 있다고 분석했다.출산휴가와 육아휴직은 법으로 보장된 권리다. 그러나 현실에서는 그 권리를 사용하기 위해 사업주의 눈치를 보거나 불이익을 걱정해야 하는 상황이 여전히 반복되고 있다.여성노동자들이 상담을 요청할 때 가장 크게 고민하는 것은 무엇일까. 부당한 상황을 해결하고 싶지만, 문제를 제기했다가 직장에서 더 큰 불이익을 받지는 않을까 하는 두려움이다.특히 임신·출산·육아와 관련된 노동문제는 단순히 법률 조항 하나로 해결하기 어렵다. 근로계약과 임금, 인사발령, 해고 등 여러 문제가 얽혀 있고, 문제를 해결한 뒤에도 같은 사업장에서 계속 일해야 하기 때문이다.이 때문에 여성노동자복지센터의 상담은 단순한 법률 안내나 신고 절차 설명에 머물지 않는다.노동자가 처한 상황을 충분히 듣고, 어떤 해결을 원하는지 살핀다. 사업장 내 관계와 고용조건을 고려해 대응 방법을 함께 찾고, 필요한 경우 노무사 등 전문가와 관계기관을 연계해 권리구제 과정까지 지원한다.상담보고회에서 소개된 사례 중에는 육아휴직을 마치고 복직한 노동자가 기존 업무 대신 임금이 낮아질 수 있는 직무로의 변경과 권고사직을 제안받은 경우도 있었다. 센터는 복직 이후 근로조건과 불리한 처우 여부를 검토하고, 노동자가 자신의 권리와 선택지를 충분히 이해한 상태에서 대응할 수 있도록 도왔다.여성노동자에게 중요한 것은 단순히 법적 권리를 확인하는 데서 끝나지 않는다. 그 권리를 실제로 행사하고, 불이익에 대응하며, 가능한 한 자신의 일자리를 지켜내는 것이다. 여성노동자복지센터는 법과 현실 사이의 간극을 메우며, 여성노동자가 일터에서 자신의 권리를 행사할 수 있도록 돕고 있다.상담자료에 따르면 사업장 규모가 확인된 사례 중 10인 미만 사업장 노동자의 비중은 47.7%에 달했다.소규모 사업장에서는 인사·노무관리 체계가 충분하지 않거나 사업주의 제도 이해가 부족해 노동자의 권리 행사가 갈등으로 이어지는 경우가 적지 않다. 노동자 역시 문제를 상의하거나 도움을 받을 곳을 찾기 어려운 상황에 놓이기도 한다.하지만 여성노동자가 겪는 어려움을 개인과 사업주 사이의 갈등으로만 볼 수는 없다.임신과 출산으로 인한 고용불안, 여성에게 더 집중되는 돌봄 책임, 육아휴직 이후의 불리한 처우, 성별에 따른 노동조건의 차이 등은 여성노동자들이 일터에서 반복적으로 마주하는 문제다.여성노동자복지센터는 이러한 어려움을 여성 개인의 문제가 아닌 노동환경과 사회구조의 문제로 바라본다. 개별 상담에서 드러난 권리침해를 해결하는 동시에, 반복되는 사례를 통해 제도의 사각지대와 노동현장의 문제를 확인해 왔다.1998년 안산을 시작으로 2001년 고양, 2012년 수원에 설치된 여성노동자복지센터는 지역 여성노동자들의 고용유지와 권익향상을 지원해 왔다.특히 가스·수도 검침원, 야쿠르트 프레시 매니저, 코디 등 노동자로서의 지위와 권리를 충분히 인정받지 못했던 비공식·비정규 여성노동자들의 현실에도 주목해 왔다. 이들의 목소리를 듣고 노동문제를 사회적으로 드러내며 상담과 권리구제, 노동인권 교육, 권익증진 활동을 이어왔다.이는 여성노동자복지센터의 역할이 개별 노동자의 문제 해결을 넘어, 여성노동자들이 처한 노동환경을 바꾸는 데까지 이어지고 있음을 보여준다.여성노동자복지센터의 필요성은 단순히 상담 건수만으로 설명할 수 없다.법적으로 보장된 권리를 몰라서 사용하지 못하는 노동자도 있지만, 권리를 알고 있어도 사업주와의 갈등이나 고용불안 때문에 쉽게 행사하지 못하는 노동자도 많다.이들에게 필요한 것은 법률 정보뿐 아니라 자신의 상황을 이해하고 현실적인 해결 방법을 함께 찾아줄 수 있는 전문적인 지원이다.지역에 기반을 둔 여성노동자복지센터는 여성노동자들이 어려움을 겪을 때 도움을 요청할 수 있는 가까운 상담기관이자, 상담에서 권리구제까지 이어지는 지원체계로 자리해 왔다.지난 2년 6개월간 진행된 7602건의 상담에는 일자리를 지키고 싶었던 여성노동자들의 고민과 권리를 포기하지 않기 위한 노력이 담겨 있다.법과 제도가 있다고 해서 모든 노동자가 그 권리를 누릴 수 있는 것은 아니다. 여성노동자복지센터의 상담은 법에 보장된 권리가 여성노동자의 실제 일터에서도 지켜질 수 있도록 돕는 지역의 사회적 안전망이다.