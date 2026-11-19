큰사진보기 ▲법학적성시험(LEET) 만점자로 알려진 이진우씨가 19일 오전 유튜브 채널 'IDA 입시연구소'에서 진행하는 2027학년도 수능 국어 실시간 공개 검증에 나타나지 않고 있다. 오전 8시 20분경, 13만 명의 시민들이 이씨의 실시간 공개 검증을 보기 위해 대기 중이다. ⓒ IDA 입시연구소 관련사진보기

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법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 의혹을 받는 이진우씨가 수능 국어 문제를 실시간으로 풀어 의혹을 해소하겠다고 했으나 불참해 공개 검증이 무산됐다.조윤성 IDA 입시연구소 총괄본부장은 19일 오전 이씨에 대한 실시간 공개 검증을 하는 유튜브 채널 생중계에서 "(오전 8시 40분쯤) 이 시기를 또 넘기게 되면 또 한 치의 의혹이 생길 수 있기 때문에 이진우씨가 오지 않는다고 판단하고 실질적인 공개 검증을 마치도록 하겠다"라고 밝혔다.아울러 "계속 이진우씨한테 전화를 취하고 카카오톡을 보내고 있는데, 폰은 꺼져 있고 카카오톡은 확인하고 있지 않은 상태"라고도 했다.당초 이씨는 이날 수능 국어 문제를 직접 풀어 자신을 둘러싼 의혹을 해소하겠다고 예고했다. 금속 탐지와 신체 검색 등을 거쳐 정기 시험 시간인 80분보다 15분 짧은 65분간 풀이 과정을 실시간으로 검증받겠다는 계획이었다.박경진 IDA 입시연구소 소장은 이날 공개 검증 현장에서 이뤄진 취재진과 질의응답에서 "(이진우씨가) 장소나 시간은 다 확인했고 위치도 알겠다는 답변을 받았다"라며 "(오전) 8시라는 공식적 시간에 동의하는 문자를 주고받았다"라고 전했다.그러면서 "오늘 이 자리에 만약에 와서 시험을 응시했다면 그 과거의 시험들에 대해 본인이 증명하는 자리였을 것이고, 이 자리에 나타나지 않았다는 건 본인이 과거에 있었던 시험을 부정하는 것 아닌가 생각하고 있다"라고 덧붙였다.